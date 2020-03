Pour aider à lutter contre le coronavirus, lever les sanctions contre l’Iran

Co-écrit par Ariel Gold et Medea Benjamin

La pandémie de COVID-19 (coronavirus) est loin d’être la première preuve de l’entrelacement de notre communauté mondiale. La crise climatique et la crise des réfugiés sont depuis longtemps des exemples flagrants que les guerres ou les émissions de CO2 sur un continent mettent en danger la vie et le bien-être des populations d’un autre continent. Ce que le coronavirus fournit, cependant, est une occasion unique d’examiner spécifiquement comment les dommages intentionnels causés au système de santé d’un pays peuvent rendre plus difficile pour le monde entier de faire face à une pandémie.

Le coronavirus a commencé en Chine en décembre 2019 et le président Donald Trump l’a immédiatement considéré comme quelque chose de limité à la Chine. Fin janvier 2020, il a interdit l’entrée aux États-Unis de personnes en provenance de Chine mais a toujours insisté sur le fait que les Américains n’ont pas à s’inquiéter. Cela aura «une très bonne fin pour nous», a-t-il dit, insistant sur le fait que son administration avait la situation «très bien sous contrôle».

Malgré l’insistance de Trump pour que les pandémies médicales puissent être contenues via des interdictions de voyager et des frontières fermées, le coronavirus ne connaît pas de frontières. Au 20 janvier, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande avaient tous signalé des cas. Le 21 janvier, les États-Unis ont confirmé l’infection d’un homme de 30 ans de l’État de Washington qui venait de rentrer de Wuhan, en Chine.

Le 19 février, l’Iran a annoncé deux cas de coronavirus, signalant en quelques heures que les deux patients étaient décédés. Au 13 mars, au moment d’écrire ces lignes, le nombre total d’infections à coronavirus en Iran était d’au moins 11 362 et au moins 514 personnes dans le pays sont décédées. Par habitant, il est actuellement le pays le plus infecté du Moyen-Orient et le troisième au monde, après l’Italie et la Corée du Sud.

Au Moyen-Orient, des cas de coronavirus ont maintenant été identifiés en Israël / Palestine, en Arabie saoudite, en Jordanie, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Irak, au Liban, à Omar et en Égypte. Si l’Iran n’est pas en mesure de juguler la crise, le virus continuera de se propager à travers le Moyen-Orient et au-delà.

Au moment où le coronavirus a frappé l’Iran le 19 février, l’économie du pays, y compris son système de santé, avait déjà été dévastée par les sanctions américaines. Sous l’administration Obama, l’économie iranienne a reçu un coup de pouce lorsque l’accord sur le nucléaire iranien a été signé en 2015 et que les sanctions liées au nucléaire ont été levées. En février 2016, l’Iran expédiait du pétrole vers l’Europe pour la première fois en trois ans. En 2017, les investissements étrangers directs ont augmenté de près de 50% et les importations iraniennes ont augmenté de près de 40% sur 2015-2017.

La réimposition de sanctions après le retrait de l’administration Trump de l’accord sur le nucléaire en 2018 a eu un impact dévastateur sur l’économie et sur la vie des Iraniens ordinaires. La monnaie iranienne, le rial, a perdu 80% de sa valeur. Les prix des denrées alimentaires ont doublé, les loyers ont grimpé en flèche, tout comme le chômage. La décimation de l’économie iranienne, réduisant la vente de pétrole d’un sommet de 2,5 millions de barils par jour au début de 2018 à environ 250 000 barils aujourd’hui, a laissé au gouvernement des ressources limitées pour couvrir les coûts énormes de traitement médical direct pour les patients souffrant du coronavirus, ainsi que de soutenir les travailleurs qui perdent leur emploi et d’aider les entreprises en faillite.

L’aide humanitaire – nourriture et médicaments – était censée être exempte de sanctions. Mais cela n’a pas été le cas. Les compagnies de navigation et d’assurance n’ont pas voulu risquer de faire des affaires avec l’Iran, et les banques n’ont pas été en mesure ou désireuses de traiter les paiements. Cela est particulièrement vrai après le 20 septembre 2019, lorsque l’administration Trump a sanctionné la Banque centrale iranienne, restreignant sévèrement la dernière institution financière iranienne qui pourrait effectuer des transactions de change impliquant des importations humanitaires.

Avant même que l’Iran ne soit en mesure de se procurer suffisamment de kits de test, d’appareils respiratoires, de médicaments antiviraux et d’autres fournitures pour ralentir la propagation du coronavirus et sauver des vies, les Iraniens avaient du mal à accéder à des médicaments vitaux. En octobre 2019, Human Rights Watch (HRW) a publié un rapport citant que «la nature excessive et contraignante des sanctions américaines [on Iran] a conduit des banques et des entreprises du monde entier à se retirer du commerce humanitaire avec l’Iran, laissant les Iraniens atteints de maladies rares ou compliquées incapables d’obtenir les médicaments et les traitements dont ils ont besoin. »

Parmi les Iraniens qui n’ont pas pu obtenir de médicaments essentiels, on compte des patients atteints de leucémie, d’épidermolyse bulleuse, d’épilepsie et de lésions oculaires chroniques dues à l’exposition à des armes chimiques pendant la guerre Iran-Irak. Maintenant, le coronavirus est ajouté à cette liste.

Le 27 février 2020, avec plus de 100 personnes en Iran ayant été infectées et avec un taux de mortalité de 16%, le département du Trésor a annoncé qu’il annulerait les sanctions pour certains approvisionnements humanitaires devant transiter par la banque centrale iranienne. Mais c’était beaucoup trop peu, trop tard, car la propagation du coronavirus n’a pas encore ralenti en Iran.

Le gouvernement iranien n’est pas sans blâme. Il a grossièrement mal géré le début de l’épidémie, minimisant le danger, diffusant de fausses informations, et même arrêtant des personnes qui ont déclenché une alarme. La Chine avait agi de la même manière au début du virus là-bas. La même chose peut être dite pour le président Trump, car il a initialement imputé le virus aux démocrates, a dit aux gens de ne pas pratiquer la distanciation sociale et a refusé d’accepter les tests proposés par l’Organisation mondiale de la santé. Aujourd’hui, il n’y a toujours pas assez de tests aux États-Unis, Trump refuse de se faire tester malgré avoir été en contact avec des personnes infectées, et il continue à appeler cela un «virus étranger». Cependant, ni la Chine ni les États-Unis n’ont les problèmes aggravants de sanctions qui les empêchent d’obtenir les médicaments, l’équipement et les autres ressources nécessaires pour faire face à la crise.

Ce n’est pas seulement l’Iran qui est sanctionné. Les États-Unis imposent une certaine forme de sanctions contre 39 pays, affectant plus d’un tiers de la population mondiale. Outre l’Iran, le Venezuela est l’un des pays les plus durement touchés par les sanctions américaines, notamment les nouvelles mesures qui viennent d’être imposées le 12 mars.

Selon le président Nicolas Maduro, le Venezuela n’a pas encore de cas de coronavirus. Cependant, les sanctions ont contribué à faire du Venezuela l’un des pays les plus vulnérables du monde. Son système de santé est en si mauvais état que de nombreux hôpitaux publics n’ont souvent pas d’eau, d’électricité ou de fournitures médicales de base et de nombreux ménages n’ont qu’un accès limité aux fournitures de nettoyage de base telles que l’eau et le savon. “À ce jour, il n’a pas atteint le Venezuela”, a déclaré le président Maduro le 12 mars. “Mais nous devons nous préparer. C’est le moment pour le président Donald Trump de lever les sanctions afin que le Venezuela puisse acheter ce dont il a besoin pour faire face au virus. »

De même, le gouvernement iranien, qui demande maintenant au Fonds monétaire international un financement d’urgence de 5 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie, a écrit une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, demandant la levée des sanctions américaines.

Il y a des changements radicaux que le président Trump doit apporter pour lutter sérieusement contre la pandémie de coronavirus au pays et à l’étranger. Il doit cesser de minimiser la crise et insister sur le fait que les gens n’ont pas besoin d’exercer une distance sociale. Il doit cesser de prétendre à tort que des tests sont disponibles. Il doit cesser de servir l’industrie de la santé avide et à but lucratif. De plus, et ce n’est pas moins important, l’administration Trump doit lever les sanctions contre l’Iran, le Venezuela et d’autres pays où les gens ordinaires souffrent. Ce n’est pas le moment de serrer les pays sur le plan économique parce que nous n’aimons pas leurs gouvernements. C’est le moment de se réunir, en tant que communauté mondiale, pour partager les ressources et les meilleures pratiques. Si le coronavirus nous enseigne quelque chose, c’est que nous ne pourrons vaincre cette terrible pandémie qu’en travaillant ensemble.

Medea Benjamin est cofondatrice de CODEPINK for Peace et auteur de plusieurs livres, dont Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Ariel Gold est co-directeur national de CODEPINK for Peace