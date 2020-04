Pour la phase III de Covid-19 au Mexique, on estime qu’il atteindra 184 hôpitaux: IMSS

L’IMSS a rejoint l’accord annoncé par le président López Obrador qui subroge les services médicaux et hospitaliers avec le réseau des hôpitaux privés du pays.

Pour la mise en œuvre du plan de reconversion pour la phase III du nouveau coronavirus, il devrait atteindre 184 hôpitaux, parmi les unités hybrides, supplémentaires et temporaires, le Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS).

Dans un communiqué, la directrice de l’IMSS, Zoé Robledo Aburto, a expliqué que l’IMSS avait rejoint l’accord annoncé aujourd’hui par le président Andrés Manuel López Obrador qui subroge les services médicaux et hospitaliers avec le réseau d’hôpitaux privés dans le pays.

Grâce à cet accord, les hôpitaux privés fourniront des services d’accouchement, de grossesse et de soins post-partum, des césariennes, des maladies de l’appendice, des hernies compliquées, des ulcères gastriques et duodénaux compliqués et des endoscopies.

Robledo a réitéré son appréciation au personnel médical de l’IMSS et a appelé au droit de “suivre rapidement les recommandations des autorités sanitaires faire face à cette urgence sanitaire“

“La chose la plus importante pour l’IMSS en ce moment est la santé du droit à la santé et la sécurité de notre personnel médical, nos vrais héros et héroïnes, donc, l’unité, le travail d’équipe.”

Plus de 20 tonnes de fournitures seront distribuées

Le chef de l’IMSS a également indiqué que, en coordination avec le Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale (Snts), plus de 20 tonnes de fournitures seront distribuées.

Au 11 avril, 470 000 respirateurs N95 et 114 000 KN95 avaient été distribués, ainsi que 513 000 gants et 45 000 blouses d’isolement, entre autres fournitures.

Robledo a souligné que la demande mondiale de ces matériaux a généré une pénurie de matières premières, cependant, «l’IMSS ne s’arrête pas. Par conséquent, avec l’appui du ministère des Affaires étrangères, le Pont aérien de Shanghai-Mexique pour le transfert d’équipements de protection individuelle et des fournitures médicales pendant l’urgence. “

Sur les deux vols qui sont arrivés dans le pays depuis la Chine, a-t-il dit, le second a été effectué avec ses propres moyens de transport et a été distribué dans les entrepôts de Culiacán, Monterrey, Guadalajara, Vallejo et Mérida. Aujourd’hui, la nuit, il approvisionnera Mexicali, Mérida, Tuxtla Gutiérrez et Hermosillo.

Le fonctionnaire a souligné que la formation du personnel de santé de l’Institut a été renforcée à distance et en personne grâce à des vidéos et des tutoriels sur l’utilisation du matériel médical et d’autres fournitures.