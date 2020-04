Pourquoi deux médecins chinois sont-ils devenus noirs après avoir surmonté COVID-19? | EFE vérifie

Les dysfonctionnements du foie, les altérations hormonales ou les effets secondaires de l’administration de chloroquine ou d’hydroxychloroquine sont quelques-unes des explications possibles à la question de savoir pourquoi deux médecins chinois qui ont surmonté COVID-19 ont vu leur peau s’assombrir jusqu’à ce qu’ils paraissent africains.

L’absence de vaccins et de traitements qui assurent la guérison efficace du coronavirus a conduit différents pays à utiliser des médicaments en phase d’essai pour mettre fin à la crise sanitaire, malgré le fait que leurs résultats ne soient pas concluants et que leurs effets ne soient pas connus. défavorable.

L’un des effets les plus frappants, repris par la télévision chinoise et d’autres médias asiatiques, est celui de deux médecins de Wuhan atteints de coronavirus (Yi Fan y Hu Weifeng) qui s’est réveillé à l’hôpital avec une peau foncée après avoir surmonté la phase critique de la maladie. Les images sont devenues virales à travers les réseaux sociaux, mais que se cache-t-il derrière le cas inhabituel des “Chinois devenus noirs”?.

Les effets de la chloroquine et de ses dérivés sont étudiés.

Dès le premier instant, la chloroquine et son dérivé, l’hydroxychloroquine, ont été évoqués comme causes possibles de cet étrange phénomène. Et la vérité est qu’il existe des études médicales qui relient l’hydroxychloroquine à l’hyperpigmentation. Mais en tout cas, aucune conclusion définitive ne peut être tirée, car il n’a pas été déterminé quel médicament a été administré à ces deux médecins chinois.

Initialement recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour traiter le paludisme et d’autres maladies auto-immunes, la chloroquine a été utilisée. comme l’hydroxychloroquine, pour traiter COVID-19 face à la situation d’urgence nationale vécue par plusieurs pays, en dépit du fait que son efficacité n’a été démontrée dans aucun des essais cliniques en cours.

“Les données sont insuffisantes pour déterminer l’efficacité de l’un de ces médicaments, ni dans le traitement des patients COVID-19 ni dans la prévention de la transmission des coronavirus”, prévient l’OMS, avant d’avertir que “l’ingestion de fortes doses de ces médicaments pourraient être associés à des effets indésirables ou graves sur la santé. “

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a également rappelé les risques de prendre les deux médicaments sans ordonnance, les données cliniques étant encore “très limitées et peu concluantes” et les “effets bénéfiques” n’ayant pas été démontrés.

En particulier en ce qui concerne l’hydroxychloroquine, utilisée pour traiter des maladies telles que le lupus ou l’arthrite, les saignements sous-cutanés ou les ecchymoses inhabituelles de la peau sont répertoriées, bien que peu courantes.

Sa consommation à fortes doses pourrait également provoquer des troubles du rythme cardiaque, surtout s’il est mélangé à de l’azithromycine, un antibiotique pour traiter des infections telles que la bronchite ou la pneumonie, selon l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (Aemps).

Des sources de l’Académie espagnole de dermatologie et de vénéréologie (AEDV) consultées par l’EFE expliquent qu’il n’y a aucune trace qu’un assombrissement aussi frappant de la peau est arrivé à un médecin avec COVID-19 traité en Espagne, mais ils soulignent que plusieurs études indiquent à une relation entre l’hydroxychloroquine et l’hyperpigmentation.

Un de ces rapports, publié en août 2013, a conclu que 22 des 24 patients atteints de lupus traités par ce médicament et en cours d’évaluation avaient des changements pigmentaires dans le derme, après une moyenne de six ans de traitement et avec l’apparence précédente des ecchymoses sur la peau.

Problèmes hépatiques et hormonaux

Une autre explication possible des troubles cutanés radicaux des deux médecins chinois serait une défaillance du fonctionnement du foie due à la métabolisation des médicaments utilisés pour traiter COVID-19.

La manifestation la plus connue de ce problème est le jaunissement de la peau typique de l’ictère, bien que le derme revienne à son état naturel une fois les fonctions hépatiques normalisées.

Elle serait également liée à l’hémochromatose, une maladie caractérisée par une augmentation du fer dans le sang en raison de l’incapacité du foie à le stocker et qui entraîne une pigmentation bronzée chez les patients.

Une étude sur les lésions hépatiques dérivée de COVID publiée en mars dernier par la prestigieuse revue médicale The Lancet détaille que “les lésions hépatiques sont plus fréquentes dans les cas graves” de coronavirus, à la fois en raison de la détérioration des cellules et des médicaments administrés .

Les sources de l’AEDV consultées soulèvent également la possibilité que la pigmentation foncée soit due aux dommages que le virus “peut provoquer dans les glandes surrénales”, responsables de la production de la quantité d’hormones nécessaire.

Dans certains cas, comme la maladie d’Addison, une altération hormonale se produit qui active la production d’un excès de mélanine, de sorte que la peau s’assombrit.

Cependant, toutes ces explications alternatives ne sont pas des hypothèses, car, bien que l’équipe médicale qui a traité les deux patients ait signalé des problèmes hépatiques et hormonaux, il n’a pas été déterminé quels médicaments étaient utilisés avec eux. Et c’est l’élément clé pour comprendre un événement aussi extraordinaire.

