Pourquoi devrions-nous l’adopter pour le bien-être et la santé

L’exercice est officiellement une drogue miracle pour le bien-être. Voici comment vous assurer d’en tirer le meilleur parti

Image: iStock

Mots: Lucy Fry

Exercice sur ordonnance? Oui, ça se passe! Après avoir été salué comme la drogue miracle la plus propre connue de l’homme (juste après le sommeil), l’exercice est maintenant recommandé comme moyen infaillible d’améliorer le bien-être, ainsi que pour le traitement de toute une gamme de problèmes de santé mentale, y compris la dépression. Selon une nouvelle étude internationale, même 25 minutes par jour d’exercice modéré à vigoureux (150 minutes par semaine) peuvent réduire votre risque de dépression de 22%, tandis que des scientifiques australiens ont également révélé que l’abandon de votre programme d’exercice hebdomadaire vous laisse à un un plus grand risque de symptômes dépressifs (surtout si vous êtes une femme). Suivez ces étapes pour que vos séances d’exercices fonctionnent aussi bien pour votre esprit que pour votre corps…

Soyez connectés

Travailler en groupe pourrait réduire votre stress de 26%. C’est ce qu’une étude publiée l’année dernière a suggéré, tandis que les recherches de 2015 ont montré que les amis qui se déplacent ensemble ont également tendance à s’entendre mieux. Suzy Reading, psychologue, professeur de yoga et auteur de The Self-Care Revolution, n’est pas surprise. «La connexion sociale est un besoin humain fondamental, une tendance évolutive», dit-elle. «Il s’agit avant tout d’un sentiment d’expérience partagée et d’un objectif commun, donc la mentalité du« nous sommes ensemble »pendant l’exercice peut être fantastique. Assurez-vous cependant que c’est une foule de gens qui vous soutiennent, et idéalement, vous devez être jumelé en termes de niveaux et de capacités. »

Soyez naturel

En plus de stimuler notre santé physique, les bienfaits de l’exercice incluent également la pleine conscience. «Sortir dans la nature, c’est comme appuyer sur le bouton de redémarrage», explique Reading. «Il est si important de vous éloigner des écrans pour apprécier l’espace et l’air frais. Cela nous aide à renouer avec ce qui est le plus important dans la vie. »Le trouble de déficit en nature (un terme inventé en 2005 par Richard Louv) pourrait sembler être une autre excuse à la mode pour s’allonger dans le jardin toute la journée, mais les arbres et les espaces verts sont maintenant être reconnu comme une mémoire naturelle fondée sur des preuves et des stimulants de l’humeur. Même un peu de temps passé à se déplacer dans les grands espaces peut avoir de réels avantages sur l’humeur, en particulier pour ceux qui luttent avec le bien-être mental.

Formez

«La plupart des gens savent que le mouvement a un

effet anti-dépresseur, mais il y a aussi des formes particulières que nous pouvons faire avec

nos corps qui élèvent », dit Reading. «Si vous vous asseyez avec un

posture pendant des heures sur l’ordinateur, il abaisse les niveaux d’énergie et l’humeur,

alors que faire des postures d’ouverture du cœur et de la poitrine dans le yoga

effet contraire. »Une étude de la Nouvelle-Zélande a montré que l’adoption d’un

la posture (assis droit avec les épaules tirées vers l’arrière et vers le bas) pourrait

ceux qui souffrent de dépression légère à modérée se sentent plus positifs et

sous tension.

Respirez dedans

«Nous savons que lorsque nous respirons mieux, nous

se sentir mieux », explique Reading. «C’est parce que lorsque votre respiration est plus

expansif, il apaise votre système nerveux [which can ratchet up if you’re under

pressure]. “C’est tellement puissant, en fait, que des exercices de respiration ont même été

utilisé pour aider les anciens combattants ayant des symptômes de SSPT. La prochaine fois, vous vous sentez

épuisé et stressé, abandonnez les écouteurs et faites de l’exercice en pleine conscience.

Pensez d’abord

Utiliser votre esprit pour préparer vos séances de mouvement peut améliorer les avantages. Même en évoquant simplement des souvenirs positifs pendant l’exercice, les chercheurs peuvent générer des émotions positives. Mais qu’en est-il de parler de soi? “ Il est possible d’exploiter votre dialogue intérieur – les mots que nous choisissons lorsque nous nous parlons – avec des visualisations afin d’obtenir le meilleur impact possible de vos séances de mouvement ”, explique Reading, qui recommande d’utiliser des “ déclarations d’amorçage ” pour faciliter l’exercice. motivation. S’il y a des choses qui vous empêchent de faire de l’exercice, comme la pluie, votre déclaration d’amorce serait: «S’il pleut, je déroulerai mon tapis et ferai 20 minutes de yoga» ou «Je conduirai vers la piscine et faire 20 longueurs à la place. “” Préparez ces déclarations à l’avance “, dit Reading. “Écrivez-les et gardez-les à portée de main.”

Faites-en une routine

Ne vous épuisez pas avec trop de choix avant de faire de l’exercice (cette chose appelée «fatigue de décision» est authentique, vous savez), mais faites-en plutôt une routine. Une bonne dose de comportements répétitifs pourrait réduire l’anxiété, affirment les chercheurs. Lorsqu’il est pris à des doses modérées, une cuillerée d’exercice réduit les niveaux d’hormones de stress, le cortisol et la noradrénaline. Des niveaux élevés continus de ces hormones vous exposent à des maladies liées au stress comme le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie, vous devrez donc rester actif pour donner à votre corps un moyen de les brûler.

