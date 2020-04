Pourquoi est-il difficile de prédire la courbe Covid-19 au Nicaragua? Voici ce que disent les spécialistes

Si le système de santé nicaraguayen fournissait un rapport complet sur la situation du nouveau coronavirus (Covid-19), une projection plus précise de la “courbe” qui serait attendue pour le pays serait donnée et la population serait alertée de la gravité de la matière, ils considéraient les spécialistes de l’épidémiologie.

Mais, compte tenu des scénarios qui existent dans le pays, prévoir la courbe serait un peu difficile. Le premier scénario est constitué par les rapports confus du ministère de la Santé (Minsa); et le second, les Nicaraguayens qui s’isolent ou prennent des distances sociales – ce qui a contribué à contenir le développement du virus – tandis qu’un autre groupe maintient la normalité, selon l’épidémiologiste Rafael Amador.

«Sur la base de ces scénarios, il existe un facteur de protection important qui rend difficile la réalisation de projections complètes. Sur la base des cas déjà identifiés, dans les semaines qui suivent, d’autres cas vont commencer et progressivement ils vont augmenter “, a expliqué le médecin.

Pour sa part, l’épidémiologiste Leonel Argüello a déclaré qu’avec les chiffres actuels présentés par le pays, il est “difficile” de prédire la courbe des coronavirus, car les modèles mathématiques fonctionneront sur la base de 14 cas. “Ce n’est qu’en soi que, dans la seconde moitié d’avril et la première moitié de mai, nous devons être au sommet, selon les modèles mathématiques de projection de tous les pays qui ont été assez fiables. Mais ces modèles sont plus sûrs lorsque vous avez 14 cas “, a expliqué le spécialiste.

Pour le Dr Amador, les projections pour le pays seraient “empiriques” car il n’a pas de “base” officielle. “Étant donné que les dossiers (des cas) sont des sous-dossiers, il va chercher comment cacher un pic”, a déclaré le médecin, qui a ajouté que jusqu’à présent, la véritable ampleur de la maladie est inconnue, car il n’y a pas de données sur le nombre de personnes traitées. Faites le test Covid-19.

«Ceux qui sont officiellement signalés ne sont pas tous des cas contaminés car il n’y a pas de tests. Les cas qui arrivent à l’hôpital sont les cas les plus graves et c’est pourquoi le gouvernement rapporte mais ne prévient pas les autres personnes qui pourraient être contaminées et les ramène chez eux “, a déclaré Amador.

Le coronavirus est asymptomatique dans les premiers jours, mais il présente des cas légers, modérés ou sévères, mais le Minsa signale actuellement des cas graves, qui atteignent jusqu’à présent neuf cas positifs, dont cinq se sont rétablis, trois restent actifs et l’un est décédé.

Alerter la population

L’objectif des projections, en termes de nombre et de temps, sur le Covid-19 aidera à préparer les ressources professionnelles pour répondre à la demande de la crise dans le pays, et ainsi éviter l’effondrement du système de santé des hôpitaux.

“Le but de faire cette projection est basé sur ce que le scénario de prévention du pays a été, si des mesures d’isolement précoces ont été prises, alors le pic ne sera pas brusque, ce ne sera pas une augmentation soudaine dans de nombreux cas en même temps, mais cela va se prolonger dans le temps », a précisé le docteur Amador.

Cependant, le régime Daniel Ortega agit passivement face à une maladie qui a vaincu des pays dotés d’un système de santé fortifié. Le régime refuse de fermer les frontières du pays, d’interdire l’entrée d’étrangers, d’annuler des cours ou d’éviter la foule. Au contraire, il parie sur la normalité et appelle à des concentrations massives.

Mais si cela ne suffisait pas, la Minsa fournit ses rapports de la manière la plus confuse, dans le but de minimiser la situation des Covid-19 dans le pays. Le dernier rapport fourni lundi matin, la Minsa ne traite que trois cas positifs, c’est-à-dire ceux qui ont déjà été confirmés disparaissent.

«La façon dont le rapport est rédigé est complexe à comprendre, car les choses actuelles sont mélangées avec les choses passées, avec un tableau, il était beaucoup plus facile de l’expliquer pour que la population le comprenne. Cette déclaration ne parle pas des neuf cas totaux confirmés par la Minsa, elle ne parle que de trois nouveaux cas, qui je suppose seront dans un délai de 9, mais aussi quand on dit de nouveaux cas il pourrait y en avoir 12, en d’autres termes (c’est) très déroutant “Dit le Dr Argüello.

Le Nicaragua est le seul pays avec le plus petit nombre de cas au niveau de l’Amérique centrale et au niveau du cercle du Système d’intégration centraméricain (Sica) qui comprend le Panama, la République dominicaine et le Belize. Le Nicaragua a dépassé le Belize, dernier pays à avoir signalé des cas de coronavirus positifs et qui en enregistre désormais 18 confirmés, sur 16 sont actifs et deux sont décédés.

“Il est impossible qu’en ne prenant pas les mesures recommandées par l’OPS (Organisation panaméricaine de la santé), vous ne vous attendiez pas à être meilleur que les autres, la seule chose que vous pouvez espérer, c’est que vous allez empirer”, a expliqué le spécialiste Argüello.

“D’après ce qui a été vu au niveau international et de mesures non prises par le gouvernement (nicaraguayen), le nombre de cas qu’ils signalent n’est pas logique avec le comportement de la maladie, c’est pourquoi il est dit qu’il y a un énorme sous-enregistrement », A souligné le docteur Amador.

Les deux spécialistes ont appelé la population à continuer de pratiquer des mesures de prévention telles que l’accouchement, l’éloignement social et le lavage des mains pour éviter d’atteindre une courbe du virus.

Projections sur le Nicaragua

Plusieurs spécialistes ont présenté des études mathématiques dans lesquelles ils soulignent les décès possibles du coronavirus en l’absence de mesures d’atténuation. Selon le Dr Álvaro Ramírez, épidémiologiste nicaraguayen, basé en Irlande, le nombre de décès serait de 9 784 au 6 mai 2020; Le Dr Gustavo Tercero, professeur à l’École d’ingénierie et des sciences du Tecnológico de Monterrey, Mexique, projette 49 820; tandis que Patrick Walker de l’Imperial College London pointe à 24.304.

Pendant ce temps, la Minsa, selon ses projets de protocole sur une période de six mois: 813 décès, 32 500 touchés, dont 75% seraient des cas bénins (24 375) et 25% graves (8 125).

“Ma question est de savoir combien sommes-nous prêts à tolérer (décès), si nous savons qu’il s’agit d’une maladie évitable, car c’est un changement d’attitude, pourquoi devons-nous attendre plus de cas et plus de décès pour commencer à agir”, a interrogé le Dr Argüello.