Pourquoi la chauve-souris porte-t-elle les coronavirus mais ne meurt pas pour eux? | Couverture

Susan Weiss, experte en virologie et coronavirus, a expliqué que les chauves-souris sont porteuses de tous les types de virus, d’Ebola au SRAS et au MERS, mais qu’elles ne meurent pas pour elles, c’est pourquoi la connaissance de leur système immunitaire les aiderait à mieux les comprendre. virus, qui sont mortels lorsqu’ils sont transférés à d’autres espèces animales puis à l’homme.

Weiss, chercheur et professeur à l’Université de Pennsylvanie et à l’Université de Philadelphie, a donné une conférence sur le coronavirus 2019-nCoV (Wuhan) ce vendredi à Barcelone lors du congrès “Virus 2020 – Novel Concepts in Virology”, qui depuis le passé Mercredi et pendant trois jours, il a réuni à Barcelone plus de 200 virologues du monde entier.