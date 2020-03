Pourquoi la pandémie de coronavirus pose des défis fondamentaux à toutes les sociétés

Des tests et une mise en quarantaine rapides et généralisés aideront à lutter contre la propagation du COVID-19, et non l’ultra-nationalisme ou l’hyper-capitalisme.

Par Prabir Purkayastha

La pandémie de COVID-19 se déplace maintenant à une vitesse que le monde n’avait pas prévue il y a quelques semaines. Il a atteint ses 100 000 premiers infectés en 67 jours, puis a doublé pour atteindre 200 000 dans les 11 prochains jours, et il a de nouveau doublé pour atteindre 400 000 d’ici le 24 mars. Europe, en particulier les principaux pays de l’Union européenne – Italie, Espagne, France et Allemagne —Est le nouvel épicentre de l’épidémie de COVID-19. La Chine, suivie de la Corée du Sud, ont réussi à contenir leurs foyers; les pays européens ne l’ont pas fait.

Les États-Unis rejoignent rapidement les rangs des pays européens. À mesure que sa portée de test augmente, une forte augmentation du nombre est déjà visible. Seul le manque de tests de l’administration Trump – intentionnel ou dû à l’incompétence – a maintenu les chiffres réels à un niveau inférieur.

S’adressant à une conférence de presse le 16 mars, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré: «Nous avons un message simple à adresser à tous les pays: test, test, test… Tous les pays devraient pouvoir tester tous les cas suspects. Ils ne peuvent pas lutter contre cette pandémie les yeux bandés. » Pour les pays en phase de propagation communautaire, des tests approfondis, suivis de l’isolement des personnes infectées et un suivi rigoureux des contacts, sont le seul moyen de ralentir de nouvelles infections.

Le problème est d’identifier le point de basculement lorsqu’un pays passe de la phase de confinement à la propagation communautaire. Il faut donc compléter les tests de ceux venant de pays à haut risque, les contacts de ceux déjà infectés, par des tests aléatoires dans les zones urbaines qui montrent déjà un certain nombre d’infections, tester les cas de pneumonie dans les hôpitaux, ainsi que ceux qui montrent Symptômes de type COVID-19. Ce n’est qu’en jetant un large filet que nous pouvons identifier le moment où un pays ou une région passe de l’étape de confinement à l’étape communautaire. Au stade communautaire, les tests doivent être beaucoup plus approfondis.

Pour des pays comme l’Inde, les chiffres sont encore faibles et pourraient être considérés comme au stade du confinement. Bien qu’ici encore, les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés, car les tests n’ont été limités qu’à une petite partie de la population. Selon les directives du Conseil indien indien de la recherche médicale (ICMR), le seul organisme médical indien, les seules personnes qui peuvent être testées en ce moment sont celles qui viennent de pays à haut risque et touchés par COVID-19, ou celles qui sont en contact direct avec quelqu’un qui a déjà été testé positif. À l’origine, l’ICMR avait un nombre pitoyable de kits de test – seulement 100 000 – bien qu’il essaie d’augmenter rapidement la capacité de test, en important des kits de test et en accordant des licences aux fabricants indiens. À l’heure actuelle, compte tenu de sa capacité actuelle et de son énorme population, le taux de tests par million en Inde est l’un des plus bas au monde.

Dans la phase de confinement, l’OMS recommande d’identifier et d’isoler les personnes infectées le plus tôt possible. Les gens devraient également imposer une distance sociale: réduire le nombre de contacts interpersonnels, maintenir une certaine distance les uns des autres et prendre d’autres précautions telles que le lavage des mains. Dans cette phase, nous testons ceux qui viennent de régions à haut risque ou en contact avec ceux qui ont été confirmés infectés.

Si le confinement échoue, nous entrons dans la phase communautaire, dans laquelle nous ne savons pas qui infecte qui. Ensuite, nous avons besoin de verrous et d’isolement social, associés à des tests approfondis. C’est le stade où se trouvent actuellement un certain nombre de pays européens, l’Iran et les États-Unis. Si le nombre d’infections ne peut pas être contrôlé pendant cette phase, elles submergeront l’infrastructure sanitaire. La conséquence sera un grand nombre de décès, en particulier chez les personnes âgées et celles qui ont des facteurs de risque sous-jacents tels que l’asthme, les maladies cardiaques et le diabète. Ils auront besoin de médecins de soins intensifs, d’infirmières, d’équipements pour le soutien de l’oxygène, de ventilateurs et de machines capables d’oxygéner le sang à l’extérieur du corps, et d’équipements de protection pour le personnel médical, qu’un hôpital pourrait ne plus être en mesure de fournir. C’est la raison du verrouillage: pour ralentir la propagation ou aplatir la courbe, réduire le pic et répartir la charge sur les systèmes hospitaliers sur une plus longue période au lieu de les surcharger tous à la fois.

C’est pourquoi un certain nombre de pays, dont l’Inde, sont entrés dans une période de verrouillage. Reconnaissant qu’ils n’ont pas la capacité d’effectuer des tests approfondis, ils ont décidé d’essayer de couper les liens de transmission. Cela réduira considérablement le nombre de nouvelles infections et donnera aux gouvernements et aux systèmes de santé un peu de temps pour respirer. S’ils ont passé le temps à bon escient, renforçant la capacité d’effectuer des tests approfondis, ils peuvent dépister la population, identifier les contacts et les séparer de la population générale. C’est ce que la Chine a fait à Wuhan avec le verrouillage, et la Corée du Sud l’a fait avec des tests approfondis et avec un verrouillage moins strict pour contrôler leurs épidémies.

Malheureusement, une fois les chiffres élevés, le verrouillage simple ne fonctionne pas. Nouvelle recherche co-écrite par Xihong Lin, professeur de biostatistique à Harvard T.H. L’école de santé publique de Chan, ainsi que ses collègues chinois de Wuhan, ont indiqué que c’était le verrouillage ainsi que la quarantaine centralisée – séparant en deux groupes ceux qui étaient infectés et ceux qui étaient en contact avec les infectés – de la population générale qui avait provoqué l’infection. taux. Ceux qui ont été testés positifs ont été placés dans des hôpitaux temporaires, et ceux suspectés ont été logés dans des dortoirs, des hôtels et d’autres installations, et testés régulièrement. C’est ce qui a finalement contrôlé l’épidémie, faisant baisser considérablement les chiffres.

Si les hôpitaux sont débordés par le nombre de patients, comme à Wuhan et maintenant en Italie, les taux de mortalité seront beaucoup plus élevés. À Wuhan, le taux de létalité – le nombre de décès par rapport aux cas infectés – a été initialement estimé (basé en grande partie sur les chiffres de Wuhan) par l’OMS à près de 3,4%; on pense maintenant qu’il est beaucoup plus bas. Une étude récente de Nature Medicine indique que le nombre de personnes qui ne présentaient pas de symptômes mais étaient infectées signifie que le taux de létalité était plus proche de 1,4% dans ce pays. Le nombre de décès était significativement plus élevé chez les personnes âgées et celles souffrant d’autres complications médicales.

En Italie, la Lombardie et les régions voisines connaissent des chiffres encore pires. Les taux de mortalité en Italie sont plus élevés peut-être parce que l’Italie a une population beaucoup plus âgée avec plus de 23% de sa population âgée de plus de 65 ans. L’âge médian de la population indienne est d’environ 27 ans, contre 47 ans en Italie. COVID-19 en Inde et dans d’autres pays à population plus jeune. Mais étant donné le système de soins de santé médiocre de l’Inde et une proportion énorme de sa population active sur les salaires quotidiens, la perte d’emploi et de revenus peut également avoir des conséquences dévastatrices.

Pourquoi les médias américains et occidentaux ont-ils décidé de dénigrer la Chine d’une maladie qui pourrait créer une pandémie mondiale? Il semble qu’ils aient vu COVID-19 simplement comme un autre jour au pouvoir, une continuation de la guerre froide contre la Chine. Plutôt que d’invoquer un sentiment de solidarité mondiale, une campagne virulente de propagande raciste a été déclenchée: COVID-19 a été qualifié de «maladie chinoise»; les Chinois mangeraient des chauves-souris et des serpents; et tout le monde peut éloigner COVID-19 simplement en isolant la Chine, selon cette ligne de désinformation.

La Chine a non seulement acheté l’heure mondiale, mais nous a également montré comment lutter contre la maladie. En imposant des interdictions de fermeture et de voyage précoces, ils ont maintenu la propagation communautaire de la maladie pratiquement localisée dans la province du Hubei, ce que l’Italie et d’autres pays de l’UE n’ont pas fait. La Chine nous a également appris l’isolement précoce des cas suspects dans les cliniques de fièvre pour les tests, les tests de contact rigoureux, la séparation des personnes légèrement infectées dans des centres de soins de fortune comme les gymnases, les entrepôts et les stades, et le placement des personnes gravement malades dans les hôpitaux où beaucoup plus de soutien pourrait être fourni. Ils ont mobilisé plus de 40 000 médecins et infirmières d’autres régions de Chine pour venir au Hubei et à Wuhan pour calmer la crise du personnel médical là-bas.

L’action américaine est en contraste. Au moment où la Chine a envoyé du personnel médical en Irak, les États-Unis ont décidé de bombarder le pays! Et a essayé de saisir une entreprise allemande développant un vaccin COVID-19, afin qu’elle puisse essayer de créer un monopole américain sur le vaccin. La Chine envoie des équipes de santé, des fournitures médicales et du matériel dans de nombreux pays, dont l’Italie et l’Iran. Il a même envoyé des masques aux États-Unis.En attendant, les États-Unis poursuivent leurs sanctions contre l’Iran et le Venezuela, même si cela leur rend beaucoup plus difficile l’expédition de médicaments, d’équipements médicaux et d’équipements de protection.

Il est difficile de prévoir l’évolution probable de la pandémie de COVID-19. C’est un virus complètement nouveau. Au milieu de la pire pandémie que nous ayons connue au cours des cent dernières années, nous nous efforçons de trouver nos réponses à la volée tout en luttant contre la pandémie elle-même. Mais certaines questions doivent être abordées et au moins des réponses provisoires fournies.

Y a-t-il des médicaments qui peuvent guérir le COVID-19?

À l’heure actuelle, nous avons un ensemble de médicaments qui semblent agir sur certains patients. Une combinaison de lopinavir et de ritonavir, utilisée pour traiter le SIDA, peut agir contre COVID-19 au stade précoce de l’infection. L’interféron alpha 2B, produit des solides institutions de biotechnologie de Cuba, a également été utilisé en Chine et maintenant en Italie dans un but similaire. Les médicaments qui se sont bien comportés en Chine et maintenant en France sont les antipaludiques chloroquine phosphate et hydroxychloroquine, qui ont également des propriétés antivirales. Les deux sont bon marché et largement disponibles sous forme générique, mais nécessitent des tests supplémentaires. Le remdesivir, un médicament expérimental qui a échoué contre Ebola, a montré une certaine promesse contre COVID-19, faisant monter le cours de l’action de Gilead Sciences, son détenteur de brevet, sur un marché des actions en forte baisse.

L’OMS a lancé un essai majeur appelé Solidarité pour tester ce qu’elle perçoit comme des candidats prometteurs pour lutter contre l’épidémie. Ce sont la chloroquine et l’hydroxychloroquine; remdesivir; une combinaison de lopinavir et de ritonavir; et le dernier, l’ajout d’interféron bêta à l’association lopinavir-ritonavir.

Existe-t-il un vaccin qui sera bientôt disponible?

Un certain nombre d’institutions et d’entreprises développent des vaccins, en utilisant un éventail d’approches et de technologies. Les entreprises chinoises, européennes et américaines sont toutes dans la mêlée. Selon l’OMS, deux vaccins font déjà l’objet d’essais cliniques et 42 autres font l’objet d’une évaluation préclinique.

Le vaccin contre Ebola a mis cinq ans à se développer et à être approuvé pour son utilisation. Cette fois, nous pourrons peut-être réduire le temps — du développement à 1 million de doses prêtes à l’emploi — en 12 à 18 mois. Ce serait le développement le plus rapide d’un vaccin jamais réalisé.

Une fois qu’un vaccin candidat a été développé, il a besoin d’une série de tests. La première étape consiste à effectuer une culture cellulaire et des tests sur les animaux pour voir si des anticorps se développent avec le vaccin. Ensuite, des essais humains sont menés sur un petit groupe de personnes pour tester la sécurité du vaccin. Compte tenu de l’urgence, les deux séries d’essais se déroulent actuellement en parallèle. Si les résultats sont positifs, les essais seront ensuite répétés avec un groupe plus grand pour tester l’innocuité, en estimant le degré d’immunité, le calendrier de vaccination et la taille de la dose du vaccin. Ce n’est qu’après cette étape que des essais étendus sont menés auprès d’un grand nombre de sujets humains.

Il y a une limite à ce que nous pouvons accélérer ce processus. L’accélération majeure qui s’est produite est le développement de vaccins génétiquement modifiés qui peuvent être développés beaucoup plus rapidement que l’utilisation de processus de développement de vaccins conventionnels.

Quelle était l’hypothèse de «l’immunité collective» du Premier ministre britannique Boris Johnson pour faire face à l’épidémie de COVID-19?

Il s’agit de la «théorie» (à laquelle Johnson a repris ses esprits depuis) ​​et que si 60% des personnes sont infectées, elles développeront une immunité qui arrêtera ou ralentira l’épidémie. Cela signifie qu’au moins 60% des quelque 60 millions d’habitants du Royaume-Uni – soit 36 ​​millions – devraient tomber malades avant que le Royaume-Uni ne se «durcisse au COVID-19» contre une épidémie. Les calculs montrent qu’avec les hôpitaux débordés comme ils l’ont été en Italie, les taux de mortalité seraient compris entre 1% et 5%, ou 360 000 à 1,8 million. Comme plusieurs personnes l’ont souligné, le monde n’a pas éradiqué la variole, la polio, la coqueluche, etc., grâce à l’immunité collective des troupeaux, mais seulement après la mise au point de vaccins. C’est pourquoi le Royaume-Uni a maintenant changé de tactique après qu’un exercice de modélisation a montré ces chiffres possibles, abandonnant sa stratégie pseudo-scientifique d’immunité collective.

La saisonnalité, c’est-à-dire le temps chaud, ralentira-t-elle le virus?

Le jury est sorti sur celui-là. La plupart des virus présentent une saisonnalité, tout comme le virus de la grippe. Il est possible que des températures élevées et / ou une humidité élevée puissent ralentir le taux de transmission, mais nous devons rouler une saison pour le savoir. Deux études différentes ont abouti à des conclusions diamétralement opposées. L’une est basée sur la modélisation des infections et de la température. Comme le montre cette carte, la plupart des pays actuellement en proie à l’épidémie se trouvent le long d’un étroit corridor est-ouest, à peu près le long de la latitude 30-50 degrés nord, avec des températures moyennes de 5-11 degrés Celsius, avec une faible humidité. Cependant, un autre article utilisant des données chinoises indique qu’il n’y a aucune preuve que la température ait un effet sur la transmission du COVID-19. Il est tout à fait possible que nous voyions l’épidémie se propager à d’autres pays en dehors de la bande mentionnée ci-dessus, et l’hypothèse température-humidité ne tiendra pas. Mais même si c’est le cas, nous reportons l’épidémie à une date ultérieure.

Comment les Chinois ont-ils cassé le dos à la propagation du COVID-19?

Beaucoup a été écrit sur les blocages et les quarantaines «autoritaires» chinois. Maintenant que d’autres pays vont dans la même direction, il vaut la peine de savoir ce que la Chine a réellement fait et non ce que les médias ont dit qu’elle a fait. Le directeur général adjoint de l’OMS, le Dr Bruce Aylward, fournit la réponse dans son interview au New Scientist:

Question (NS): Est-ce à dire que la Chine a adopté l’approche modèle? Ces blocages qui semblaient si extrêmes au début étaient-ils la bonne voie à suivre?

Dr Bruce Aylward: Tout le monde commence toujours du mauvais côté de la réponse de la Chine. La première chose qu’ils ont faite a été d’essayer de prévenir la propagation autant que possible et de s’assurer que les gens étaient au courant de la maladie et comment se faire dépister.

Pour réellement arrêter le virus, ils ont dû faire un test rapide de tout cas suspect, isoler immédiatement toute personne confirmée ou suspectée, puis mettre en quarantaine les contacts étroits pendant 14 jours afin de pouvoir déterminer si l’un d’entre eux était infecté . Ce sont ces mesures qui ont stoppé la transmission en Chine, pas les grandes restrictions de voyage et les blocages.

Lorsque j’ai parlé à l’Italie l’autre jour, ils ont dit: “Nous avons mis en place ces verrous.” J’ai dit: “Très bien, vous avez fait la partie difficile, maintenant vous devez faire la partie vraiment difficile, et c’est de vous assurer que les cas sont effectivement isolés.”

La clé pour arrêter l’épidémie à Wuhan n’était pas simplement les blocages; c’était aussi la combinaison de tester rapidement les patients suspects, puis de prendre les mesures nécessaires d’isolement et de traitement de ceux trouvés positifs. C’est, comme le dit le Dr Aylward, la partie vraiment difficile que nous devons tous mettre en œuvre lorsque – et non si – COVID-19 prend une forme épidémique dans nos pays.

Des pays comme l’Inde ont une infrastructure de santé publique faible et une économie dans laquelle un grand nombre de personnes n’auront aucun revenu si des fermetures sont imposées. Comment ils élaborent une politique qui fonctionne pour la plupart des gens tout en gardant l’épidémie à distance est le défi. Les gouvernements qui divisent, qui se concentrent actuellement sur l’attaque de leurs détracteurs, l’aliénation des minorités et le renflouement de gros capitaux, peuvent-ils basculer vers le renforcement de la solidarité, l’extension de la santé publique et l’union de toutes les couches de la population? Ou Modi, Bolsonaro, Erdogan et d’autres suivront Big Brother Trump, croyant que l’ultra-nationalisme, couplé à l’hyper-capitalisme, résoudra tous leurs problèmes?

Cet article a été réalisé en partenariat par Newsclick et Globetrotter, un projet de l’Independent Media Institute.

Prabir Purkayastha est l’éditeur fondateur de Newsclick.in, une plateforme de médias numériques. Il est un activiste de la science et du mouvement du logiciel libre.