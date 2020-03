Pourquoi l’Allemagne a-t-elle un nombre de morts aussi bas de Covid-19 par rapport à d’autres pays?

Permettez-moi de vous dire que la situation est grave. Ils doivent aussi le prendre au sérieux. Depuis la réunification de l’Allemagne… non, depuis la Seconde Guerre mondiale, notre pays n’a pas été confronté à un autre défi où tout dépendait tellement de notre action solidaire commune ».

Les mots sont de la chancelière allemande, Angela Merkel, en référence à l’impact que la nouvelle pandémie de coronavirus a sur son pays, qui jusqu’à ce samedi 21 mars, avait fait plus de 11 500 morts dans le monde, selon le calcul de l’Université Johns Hopkins.

Ce qui a retenu l’attention des experts, c’est le faible taux de mortalité des patients allemands par rapport à celui d’autres pays, comme l’Italie ou l’Espagne.

Ce samedi, l’Allemagne avait 20 705 cas confirmés de covid-19, dépassant un peu plus de 20 610 en Iran pour devenir le quatrième pays avec le plus grand nombre d’infections détectées.

La différence est que le nombre de morts est de 72, contre 1 556 en Iran, 1 326 en Espagne, qui compte un peu plus de 24 000 cas confirmés, ou plus de 4 000 en Italie, le pays ayant le plus grand nombre de décès. par le coronavirus dans le monde.

Ainsi, le taux de mortalité en Allemagne est de 0,3%, tandis que celui de l’Italie atteint 8,5%.

“Nous ne pouvons pas dire exactement pourquoi le taux de mortalité est si bas en Allemagne, car nous sommes encore à un stade précoce de l’épidémie dans le pays”, a expliqué l’Institut Robert Koch de virologie dans un document envoyé à BBC World, responsable de la stratégie allemande contre Covid-19.

“La vérité est que nous avons recommandé, dès la prise de conscience de l’urgence, d’augmenter le nombre d’examens au sein de la population et ainsi de réduire les risques de contagion”, ont-ils ajouté.

L’une des clés d’une faible mortalité pourrait être identification précoce des porteurs de virus, ce qui ralentit la propagation de la maladie.

“Le cas allemand est principalement dû à des tests de diagnostic et montre qu’il s’agit non seulement d’un bon moyen mais aussi d’un élément essentiel de la lutte contre la pandémie”, a déclaré à la BBC Mundo Jeremy Rossman, professeur de virologie à l’Université de Kent ( Royaume-Uni).

Pour Rossman, nous devons écouter les paroles du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a dit que vous ne pouvez pas combattre le virus si vous ne savez pas où il se trouve. “Et c’est précisément ce que font les examens.”

«Les tests sont un élément essentiel pour contenir et atténuer cette pandémie. Cela nécessite des tests approfondis chez les personnes, même avec des symptômes légers “, a ajouté le universitaire.

Preuve

L’Allemagne a également eu du temps en sa faveur, les premiers cas ayant été détectés deux ou trois semaines plus tôt que dans certains de ses pays voisins, permettant aux autorités de prendre des mesures pour lutter contre la pandémie.

En fait, ilLes Allemands se préparaient avant même que le coronavirus n’atteigne le pays (ce qui s’est produit le 27 janvier, date à laquelle ils ont confirmé le premier cas), avec la création d’un comité de surveillance permanent installé le 6 janvier de cette année, face à la propagation inquiétante du virus en Chine.

Et c’est là qu’ils ont incorporé des tests de diagnostic.

“La large portée des examens nous a permis d’identifier très tôt l’épidémie et cela nous a aidés à y travailler », avait expliqué Lothar H. Wieler, directeur de l’Institut Robert Koch lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Les chiffres semblent soutenir sa stratégie: L’Institut Koch a déclaré à BBC World que l’Allemagne avait la capacité d’effectuer 160 000 tests de diagnostic par semaine.

En Italie, où l’épidémie a été la plus dévastatrice, un total de 150 000 examens ont été effectués ce vendredi. Au Royaume-Uni, 50 000 et en Espagne, 30 000.

En Corée du Sud – un pays qui a été cité en exemple par les experts pour sa capacité à effectuer des tests auprès de la population – près de 70 000 examens par semaine, moins qu’en Allemagne.

Ainsi, l’augmentation du nombre de tests et de cas détectés fait également baisser le taux de mortalité chez les Allemands, car le taux de mortalité par infection est plus faible.

Jeunes et moins de 50 ans

Un autre facteur influençant le faible taux de mortalité du coronavirus en Allemagne est que une grande partie des personnes infectées sont des jeunes qui ne subissent pas les effets de la maladie au même titre que la population plus vieux.

Beaucoup n’ont même pas de symptômes.

“En Allemagne, plus de 70% des personnes identifiées comme infectées jusqu’à présent ont entre 20 et 50 ansWieler a noté mercredi dernier.

En Italie – le deuxième pays au monde avec la population la plus âgée derrière le Japon – en revanche, l’âge moyen des personnes diagnostiquées avec le coronavirus est de 66 ans et 58% ont plus de 60 ans.

Certains experts avertissent que, comme le virus se propage parmi la population âgée en Allemagne, le taux de mortalité devrait également augmenter.

Détection précoce

La détection précoce des personnes infectées a également permis en Allemagne de mettre en quarantaine ceux qui représentaient un risque plus élevé de propagation de virus.

Tous ceux qui ont eu des symptômes ou qui ont été en contact avec un cas confirmé ou une personne du «zones rouges« du virus, ils pourraient accepter un examen.

Il y a eu une autre décision des autorités sanitaires allemandes qui a également eu un impact positif sur les chiffres.

Selon différents experts, lorsque le premier cas a été présenté, des mesures immédiates ont été prises et il a été possible de savoir qui était le patient zéro, un jeune homme infecté par un citoyen chinois, qui avait visité la région de Bavière et n’avait présenté aucun symptôme pendant son séjour. dans le pays.

BBC