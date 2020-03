pourquoi le Mexique et le Nicaragua sont les pays d’Amérique latine avec les mesures les moins restrictives contre le covid-19

Face à la tendance générale à fermer les frontières et à décréter des fermetures obligatoires pour stopper l’expansion du coronavirus, seuls deux pays d’Amérique latine vont à l’encontre de cette stratégie.

Le Mexique et le Nicaragua sont les seuls de la région à ne pas avoir fermé les frontières aériennes ni imposé de restrictions à l’entrée des voyageurs par avion. Ils n’ont pas non plus annoncé de quarantaine ou de couvre-feu obligatoires.

Ce malgré le déluge de critiques reçues par certains experts et une partie de la population, qui regarde avec méfiance ce qui se passe dans d’autres pays et se demande pourquoi leurs dirigeants n’ont pas adopté ce type d’initiative.

Le Mexique et le Nicaragua ont tous deux décidé d’accorder la priorité aux autres mesures qu’ils jugent plus efficaces au cours de cette phase de la pandémie, bien que, oui, les stratégies mises en œuvre jusqu’à présent par les deux soient radicalement différentes les unes des autres.

Ils diffèrent également dans leurs raisons d’exclure des actions plus drastiques, mais ils coïncident en se souvenant de l’impact économique grave qu’ils pourraient avoir dans les pays où plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté et ttravailler dans l’informalité.

Le Mexique et le Nicaragua craignent que des mesures drastiques contre le Covid-19 affectent économiquement en particulier les personnes dans des conditions plus précaires. BBC / .

Trouver cet équilibre entre la santé et l’économie – et, surtout, convaincre la société de la raison de sa stratégie – est sans aucun doute un autre grand défi pour les deux gouvernements dans leur gestion de la pandémie actuelle.

Quelles mesures ont été prises au Mexique?

Depuis que la première contagion de coronavirus a été publiée au Mexique le 28 février, beaucoup se demandent pourquoi le deuxième pays le plus peuplé d’Amérique latine n’a pas pris de mesures plus sévères avant l’augmentation des cas.

Bien que d’autres types d’actions aient été ordonnés. A partir de ce même jour, les autorités sanitaires ont recommandé arrêtez de vous saluer avec un baiser ou avec votre main pour éviter les infections.

Et bien qu’Andrés Manuel López Obrador ait toujours insisté sur le fait qu’il ferait ce que ses experts du cabinet lui diraient de faire, le président a été sévèrement critiqué pour avoir continué ses tournées du week-end au cours desquelles il embrasse des dizaines d’adeptes.

De nombreux Mexicains ont critiqué le fait que bien que les autorités sanitaires recommandent de ne pas faire de câlins ou de vagues, AMLO a fait le contraire lors de leurs rassemblements. BBC / .

Aussi quand, au milieu de la conférence sur les coronavirus, AMLO a montré les scapulaires qu’il porte dans son portefeuille comme écrans de protection. “C’est ce qui protège … ce sont mes gardes du corps”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement souligne que chaque mesure sera mise en œuvre en temps voulu mais, face aux critiques, rappelle comment le 14 mars – alors qu’il n’y avait qu’une quarantaine de cas confirmés – partie déjà avancée de la phase 2 de son plan d’urgence prévu pour une étape avec des centaines d’infections.

En conséquence, à partir de lundi, toutes les écoles sont fermées et une «journée nationale de la distance saine» a commencé pendant un mois, dans laquelle il est recommandé aux entreprises de suspendre des activités non essentielles ou de les autoriser à distance depuis leur domicile. , ainsi que de reprogrammer des événements massifs.

Ce n’est cependant que le 19 mars que le gouvernement a publiquement recommandé (mais n’a pas contraint) la population rester à la maison “si ce n’est pas indispensable” pour sortir.

Malgré le fait qu’il n’y ait pas de quarantaine obligatoire, de nombreux restaurants à Mexico sont pratiquement vides ces derniers jours. BBC / .

Lundi, la fermeture de bars, cinémas, théâtres et salles de sport est également entrée en vigueur à Mexico – elle n’affecte pas actuellement les restaurants.

Même sans quarantaine obligatoire, Le transit des véhicules et des usagers du métro a été réduit de 60%, selon les autorités de la capitale.

Enfin, quelques heures après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé que le Mexique était entré dans une phase de transmission communautaire (pas seulement des cas importés), le gouvernement a annoncé mardi le début de la phase 2 de son plan lorsqu’il a enregistré quatre morts et près de 400 cas de contagion.

Quelles mesures ont été prises au Nicaragua?

La situation au Nicaragua et les (rares) mesures mises en œuvre à ce jour contre le covid-19 sont très différentes de celles du Mexique.

Le pays d’Amérique centrale n’a annoncé son premier cas de coronavirus que le 18 mars, près de trois semaines après le Mexique.

Mais son gouvernement avait déjà été largement interrogé pour avoir contredit les recommandations sanitaires internationales afin d’éviter les foules. en appelant un citoyen à marcher quelques jours avant appelé «L’amour en période de covid-19».

“Parce que c’est le monde entier qui fait face à la pandémie de la covid-19, Love in times of covid-19, unis dans les quartiers, les régions et les communautés pour prendre soin de nous ensemble”, a déclaré le vice-président Rosario Murillo lors de l’annonce de la marche.

Le gouvernement nicaraguayen a contesté les recommandations internationales de santé pour éviter les foules en appelant à une marche citoyenne. BBC / .

Après avoir appris les premières infections, le gouvernement nicaraguayen a déployé des centaines de membres de brigade pour aller de maison en maison et offrir des informations et des conseils de prévention sur le coronavirus.

Mais cette stratégie de santé communautaire, très efficace dans le pays face à la propagation d’autres maladies déjà connues sous le nom de dengue, ce n’est pas du tout adéquat contre le nouveau coronavirus, critiquent les experts.

«Nous sommes confrontés à une épidémie avec un virus hautement contagieux et les mesures devraient être différentes. Les visites se sont déroulées, ce qui, je crois comprendre, qu’une partie de la population a rejeté et laissé certains personnels de santé aussi mal à l’aise avec l’initiative “, explique Miguel Orozco, spécialiste nicaraguayen de la santé publique.

«Toute agglomération ou approche de plus d’un mètre ne doit pas se faire, car cela met en danger ceux qui se rendent dans cette maison pour éduquer et la famille qui les reçoit », reconnaît l’épidémiologiste nicaraguayen Leonel Argüello.

La publication du premier cas de coronavirus au Nicaragua a conduit de nombreuses personnes à se presser dans les supermarchés pour s’approvisionner. BBC / .

Pendant ce temps, les écoles publiques au Nicaragua sont toujours ouvertes et l’appel à des événements massifs tels que les célébrations de Pâques se poursuit.

Pourquoi ne prennent-ils pas des mesures plus drastiques?

Mais contrairement à la tendance générale des autres pays, le Mexique n’a ordonné que la fermeture partielle d’une de ses frontières: celle qui la sépare par voie terrestre des États-Unis pour des voyages non essentiels comme le tourisme, ce qui a assuré il avait été décidé conjointement avec Washington.

Et bien que Donald Trump soit allé jusqu’à annoncer que son voisin du sud annulerait les vols en provenance d’Europe pour empêcher ces personnes d’atteindre le sol américain plus tard, Le Mexique n’a pas fermé ses frontières aériennes ni restreint l’arrivée de voyageurs de pays spécifiques.

Depuis le week-end dernier, le déménagement aux États-Unis o Le Mexique n’est autorisé qu’aux travailleurs autorisés à travailler dans le pays voisin. BBC / .

Interrogé par la BBC Mundo à cet égard le 11 mars, le sous-secrétaire à la Santé mexicain, Hugo López-Gatell, est resté ferme dans sa position aux frontières.

“Ces mesures n’ont pas de base scientifique solide“Dans toute l’histoire des épidémies, il n’y a aucune preuve scientifique que ces mesures extrêmes pourraient aider à réduire le risque de transmission”, a-t-il déclaré.

“Et ils n’aident pas non plus, parce qu’ils ont conséquences économiques et sociales très graves “, a ajouté l’homme qui est à l’avant-garde de la réponse à la pandémie dans le pays.

Le Nicaragua exclut également la restriction de l’entrée des voyageurs. Son ministre de la Santé, Carolina Dávila, a fait seulement “Un appel” ceux qui viennent de pays avec des cas de coronavirus restent «en distanciation sociale pendant 14 jours».

Quant aux couvre-feux et quarantaines adoptés par d’autres pays, les deux gouvernements excluent qu’il est temps de les rendre obligatoires.

«La restriction de la mobilité peut être une mesure de santé publique, mais elle ne doit pas être utilisée comme premier outil, il s’agit d’un outil extrême réservé aux situations hypothétiques où la capacité de contrôle est perdue. Nous en sommes loin », a déclaré mardi le Mexicain López-Gatell.

Vos stratégies sont-elles efficaces?

Bien que la réalisation de tests de diagnostic soit l’une des principales recommandations de l’OMS, quelque 9 000 tests ont été effectués au Mexique, selon le gouvernement. Il n’y a pas de données publiques pour le Nicaragua.

Même avec l’énorme doute que des milliers de cas positifs n’ont pas pu être diagnostiqués, la vérité est que – compte tenu des chiffres officiels – n’ayant pas adopté ces mesures plus drastiques il ne semble pas avoir touché les deux pays jusqu’à présent.

Les voyageurs internationaux continuent d’entrer par les aéroports du Mexique. BBC / EPA

Jusqu’à jeudi, les près de 600 cas de contagion et 8 décès au Mexique l’ont mis en équilibre pas beaucoup plus élevé qu’en Colombieet l’Argentine, les pays qui suivent dans la région en nombre d’habitants et qui ont décidé de fermer les frontières et décrété des quarantaines.

Le Nicaragua, qui a été l’un des derniers pays de la région à déclarer officiellement des cas – un décédé et une contagion, jusqu’à ce jeudi – affiche en fait des chiffres bien inférieurs à ceux de ses pays voisins d’Amérique centrale.

L’OMS au Mexique a félicité le pays pour les mesures prises jusqu’à présent, ce qui lui donne “une longueur d’avance” par rapport aux territoires européens touchés par le virus, mais a averti qu’à un moment donné il peut également être nécessaire de le mettre en quarantaine absolue.

“Il est probable qu’au Mexique, à un moment donné, nous devrons proposer ces mesures, nous ne devrions pas être surpris, elles sont précisément qui prennent effet dans d’autres pays. Ce que vous n’avez pas à faire, c’est d’avancer inutilement “, a déclaré mardi Cristian Morales, représentant de l’OPS / OMS au Mexique.

Cependant, d’autres experts en santé ne sont pas d’accord avec la décision de ne pas mettre en œuvre ces initiatives plus drastiques pour freiner l’expansion de covid-19.

Selon Tomás Barrientos, ancien directeur de la Faculté des sciences de la santé de l’Université Anahuac de Mexico, «le problème venait des aéroports, les caisses importées sont arrivées par avion d’Europe et des États-Unis. mais il n’y a pas eu de mesure stricte ».

Lors d’une conversation avec la BBC Mundo, il assure que la fermeture des frontières aurait “définitivement” évité des cas de contagion, mais beaucoup de ceux qui diffusaient déjà localement ont été manqués. “Nous sommes donc passés au niveau 2, mais c’est trop tard », affirme.

Bien que certaines compagnies aériennes aient décidé d’annuler des itinéraires et des vols, les aéroports du Mexique continuent de fonctionner sans interdiction aux voyageurs, qui surveillent leur température corporelle. BBC / EPA

“L’objectif de ces deux mesures (fermeture des frontières et mise en quarantaine obligatoire) est d’éviter l’approche physique. Bien sûr, il existe des moyens de les contourner, je dirais efficaces à 99% », dit Miguel Orozco, directeur du Centre de recherche et d’études sur la santé de l’Université nationale autonome du Nicaragua.

“Je ne pense pas que nous fassions le meilleur ou le meilleur. Ils m’écrivent beaucoup d’autres pays préoccupés par les mesures que nous ne prenons pas et les nouvelles inquiétantes qui leur arrivent et auxquelles il y a une réponse “, a-t-il déclaré à la BBC Mundo.

Leonel Argüello, co-fondateur du ministère nicaraguayen de la santé dans les années 80, déclare que “tôt ou tard, la réalité prévaudra et Cela vous amènera à faire ce que d’autres pays ont fait. “

“Autant que nous prions tous, l’épidémie ne va pas s’arrêter”, critique le également et ancien directeur national de l’épidémiologie du pays d’Amérique centrale.

L’impact économique serait-il si grand?

Que les efforts visant à protéger l’économie du pays justifient ou non la décision de ne pas mettre en œuvre ces mesures plus drastiques ou de retarder leur mise en œuvre le plus longtemps possible, c’est quelque chose que les experts ils ne sont pas d’accord non plus.

«Je comprends l’inquiétude des gens, mais il faut se rappeler que si les Espagnols ou les Italiens arrêtent leur activité économique et qu’il y a des licenciements, il y a l’assurance chômage, la sécurité sociale et les services médicaux qui les attendent. Cela n’existe pas pour la majorité des Mexicains », l’économiste Marcelo Delajara raconte BBC Mundo.

L’expert du Centre d’étude Espinosa Yglesias au Mexique estime qu’il y a des raisons de ne pas se précipiter pour activer des mesures comme celles-ci, car les dégâts seraient beaucoup plus importants pour les plus vulnérables dans un pays où 56,2% de la population travaille de manière informelle, selon les données de février de l’Institut national de statistique et de géographie.

«Le gouvernement sait que ceux qui peuvent rester à la maison et qui peuvent faire du travail à domicile sont ceux qui ont un emploi formel. Lorsque vous fermez l’économie et renvoyez des gens chez vous, cet impact il sera beaucoup plus nocif pour la population la plus pauvre. ”

Le commerce informel est déjà sérieusement affecté par la crise des coronavirus. BBC / .

De plus, Delajara prévient que l’aide que le gouvernement peut apporter aux personnes touchées est limité, en raison, entre autres, du manque de mécanismes formels pour atteindre rapidement des ressources, telles que des transferts ou des remboursements d’impôts, aux travailleurs qui en ont le plus besoin, si nécessaire.

Pour sa part, l’économiste et analyste politique mexicain Macario Schettino prédit que l’effet économique de cette crise sera “assez sévère”.

“Beaucoup de gens estiment que pourrait atteindre le niveau de 2009 (pandémie de grippe), lorsque l’économie du pays s’est contractée de plus ou moins 6% en moyenne, sans oublier que nous étions alors dans la grande récession “, raconte-t-il à la BBC Mundo.

Dans l’épidémie de grippe AH1N1, l’ordre a été donné de suspendre toutes les activités au Mexique. BBC / .

Malgré ces mauvais présages, le professeur également à l’École de gouvernement Tecnológico de Monterrey est clair sur l’opportunité de mettre en œuvre des mesures plus drastiques contre le coronavirus.

«Il y a deux problèmes: sanitaire et économique. Vouloir résoudre l’économie en minimisant le sanitaire me paraît absurde. Les deux parties ne doivent pas se mélanger “, dit-il.

Le Dr Miguel Orozco reconnaît également qu’il existe une crainte répandue au Nicaragua d’une quarantaine obligatoire en raison de la faiblesse de l’économie de ce qui est le deuxième pays le plus pauvre d’Amérique latine, et qui force une bonne partie de la population à “vivre du journal”.

«Mais à proprement parler en ce qui concerne la santé, la seule mesure que nous avons face à cette pandémie est l’isolement physique et l’établissement de barrières. Si cela va nuire à l’économie, des mesures devront être prises plus tard pour résoudre ce qui peut provoquer quelque chose comme la quarantaine “, conclut-il.

Pour savoir si la stratégie du Mexique, du Nicaragua ou du reste de la région est celle qui atteint le moins de cas et réduit son impact économique, il faudra attendre la fin de cette grande crise. Ce ne sera pas bientôt: selon le gouvernement mexicain, l’épidémie dans le pays pourrait durer jusqu’en octobre.

