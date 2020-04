Pourquoi le Nicaragua ne peut-il pas rester plus longtemps avec ses frontières ouvertes face à la pandémie de Covid-19?

La fermeture des frontières est une mesure que le régime refuse de prendre, malgré le fait que presque tous les pays de la région ont vu dans cette action une possibilité de contenir Covid-19. Les spécialistes assurent que si le pays est vraiment au stade des cas importés, il serait encore plus pertinent de le mettre en œuvre car cela signifierait de réduire le risque de contagion.

Les six cas confirmés par Covid-19 dans le pays sont venus de l’étranger: trois d’entre eux correspondent à des ressortissants des États-Unis, un du Panama, un de Colombie et un dont on ne sait pas d’où il vient mais que le ministère de la Santé traité comme “importé”.

S’agissant des trois personnes venues des États-Unis, il s’agirait: d’une femme de 52 ans, déjà libérée; un homme de 70 ans en mauvaise santé mais stable; et un autre de 76, avec de multiples affections chroniques, mais stable. Le cas venu du Panama a été le premier signalé dans le pays. Et celui de la Colombie concerne l’homme qui est mort de cette cause.

Tous devaient être entrés par l’aéroport international Augusto C. Sandino, où les autorités ne prennent que les données des personnes qui entrent dans le pays et leur donnent un suivi téléphonique. Récemment, le président sanctionné par l’Assemblée nationale, Gustavo Porras, a assuré que plus de 16 mille personnes étaient entrées dans le pays, qui venaient de pays où la transmission était active, et la Minsa leur a rendu visite quotidiennement. Ceci a été remis en cause par les médecins, car en réalité il n’y a pas de contrôle de quarantaine ou de surveillance rapproché et ils laissent la possibilité de se mobiliser à la discrétion de la personne, sachant qu’il pourrait s’agir d’un cas asymptomatique.

La quarantaine, l’isolement social, la fermeture des frontières sont des termes et des mesures que les pays du monde ont mis en place afin de réduire la courbe de contagion de Covid-19. Par exemple, le Costa Rica n’autorise que les Costariciens et les résidents à entrer dans le pays et a renforcé sa sécurité pour éviter les passages irréguliers à travers des “angles morts”. Même les mêmes Costariciens et résidents qui arrivent doivent subir une quarantaine obligatoire.

Le Honduras, le voisin du nord, reste également fermé. Cependant, le Nicaragua maintient l’aéroport ouvert, où le dernier vol Aeroméxico aura lieu ce jeudi saint, 9 avril. De là, il n’y aura plus de voyages car les autres compagnies aériennes ont suspendu leurs opérations.

L’infectologue Carlos Quant souligne que même s’il existe une transmission communautaire, la mesure de l’arrêt du transit entre un pays et un autre peut ralentir la progression de Covid-19, qui dépasse déjà 1,5 million de personnes infectées dans le monde.

Cas asymptomatiques

Le nouveau coronavirus est plus difficile à affronter car, d’une certaine manière, il devient invisible, il peut être dans le corps d’une personne et ne provoquer aucun type de symptômes, alors Quant explique que la première chose qui arrive quand quelqu’un vient de l’étranger est qu’il est la possibilité d’infecter la famille, puis ils infectent d’autres personnes avec lesquelles ils sont liés, et lorsque le lien épidémiologique est perdu, ils sont confrontés à la transmission communautaire.

Dans le pays, les tests de laboratoire ne sont pas effectués sur toutes les personnes qui entrent par voie aérienne, terrestre et maritime.

Le spécialiste de la santé publique Alejandro Lagos explique que les frontières ouvertes signifient qu’à tout moment, vous pouvez avoir un porteur de virus qui infecte où que vous alliez et les plus exposés sont les mêmes agents de migration et de douane.

De même, l’expert indique que la politique de refus de fermer les postes frontières, comme l’a fait le Costa Rica, est l’un des facteurs qui peuvent déplacer la phase du Nicaragua (cas importés) vers une autre la pandémie.