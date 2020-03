Pourquoi le sang de ceux qui ont surmonté le coronavirus aiderait à traiter les patients gravement malades – . Miami (51)

Le gouvernement américain Il a autorisé des médecins à travers le pays à utiliser le plasma sanguin de patients qui se sont rétablis du coronavirus pour traiter ceux qui sont dans un état critique, selon certains experts, la meilleure solution en attente d’une guérison.

Le nouveau traitement a été autorisé ce mardi par la US Food and Drug Administration (FDA), l’agence gouvernementale chargée d’approuver l’utilisation de nouveaux médicaments, vaccins et autres produits liés à la santé publique.

Sur son site Internet, la FDA a annoncé que cette méthode ne peut être utilisée que chez les patients gravement malades et mettant leur vie en danger et, en outre, les médecins qui l’administreront devront demander une autorisation préalable.

La décision de l’agence est inhabituelle, car il faut généralement des mois pour autoriser de nouveaux traitements, et elle ne le fait que lorsqu’elle a prouvé que la méthode est sûre et efficace.

Cette fois, sur son site Internet, la FDA a admis que “bien que prometteur, le plasma ne s’est pas révélé efficace dans les maladies étudiées”.

Avant COVID-19, cette technique était utilisée pour lutter contre la “grippe espagnole” de 1918, lorsque l’utilisation des vaccins n’était pas répandue, et récemment elle a également été appliquée contre le virus Ebola et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). , un autre type de coronavirus qui a fait 774 morts en Chine entre novembre 2002 et juillet 2003.

Dans le cas du SRAS, le plasma a permis d’atténuer les symptômes des patients et de raccourcir leurs hospitalisations, selon des études scientifiques ultérieures.

En outre, certains médecins en Chine ont également injecté du plasma à des patients gravement malades, et les résultats semblent prometteurs, selon les premières études.

Le traitement découle de l’idée que lorsqu’une personne tombe malade, le corps génère des anticorps qui combattent l’infection. De cette façon, lorsque ce sujet se rétablit, les anticorps restent flottants dans son sang, en particulier dans le plasma, qui est la partie liquide du sang.

Après la mort d’un homme suite à l’ingestion d’un produit dérivé de la chloroquine, les experts se souviennent de ces avertissements.

Par conséquent, le traitement consiste à collecter les anticorps qui restent flottants dans le plasma pour les injecter à une personne malade et l’aider à combattre le virus.

Un groupe de scientifiques américains, dirigé par une équipe de l’Université Johns Hopkins, a fait pression pour l’approbation de la FDA et pour commencer à étudier l’utilisation du plasma chez les patients infectés par le nouveau coronavirus.

Un de ces chercheurs est Arturo Cassadeval des Johns Hopkins, qui dans un éditorial de février du Wall Street Journal en février considérait que l’utilisation du plasma pourrait aider à contenir la pandémie en attendant la découverte d’un vaccin, quelque chose qui Cela pourrait prendre 12 à 18 mois.

Dans l’État de New York, l’un des plus touchés par le virus, son gouverneur, Andrew Cuomo, a déjà annoncé que cette semaine les premières mesures seront prises pour commencer à utiliser cette méthode.

C’est-à-dire que vous ne devez en aucun cas automédiquer ou utiliser un traitement sans la supervision d’un médecin agréé, sinon les conséquences pourraient être dévastatrices.

.