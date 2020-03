Pourquoi le savon, le désinfectant et l’eau chaude agissent-ils contre le covid-19 et d’autres virus?

Chansons créatives pour freiner le coronavirus 1:46

(. espagnol) – Vous en avez assez de vous laver les mains pendant 20 secondes tout le temps? Vos doigts ont commencé à peler ou à ressembler à du papier de verre?

S’il vous plaît ne vous arrêtez pas.

Le monde compte sur vous pour aider à stopper la propagation de la covid-19, la nouvelle maladie mortelle causée par le SRAS-CoV-2, ou le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2.

Pensez que pendant que vous sculptez, vous tuez également une foule d’autres bactéries désagréables et des virus potentiellement mortels qui affligent les humains depuis des siècles, y compris la grippe et une foule de différents coronavirus.

“Il existe quatre coronavirus qui circulent régulièrement chez l’homme, presque chaque année”, a déclaré le Dr John Williams, virologue, chef de la division des maladies infectieuses pédiatriques au Pittsburgh Children’s Hospital du University of Pittsburgh Medical Center.

«Et ils provoquent principalement des rhumes; en fait, ils provoquent environ un tiers des rhumes courants. Ils ne tuent pas les gens “, a-t-il ajouté.

Les coronavirus ne sont pas les seuls parasites méchants qui succombent à une application vigoureuse de savon et d’eau. La grippe, qui tue chaque année des millions de personnes dans le monde, et le métapneumovirus humain, qui provoque une infection respiratoire pouvant entraîner une pneumonie, se décomposent et meurent également.

Comment quelque chose d’aussi simple que du savon, de l’eau tiède et des désinfectants à base d’alcool a-t-il acquis un tel pouvoir sur ces parasites?

La réponse réside dans leur “peau” et votre technique de récurage.

Que font le savon et l’eau chaude

Au microscope, les coronavirus semblent être recouverts d’aiguilles pointues, ce qui leur donne l’apparence d’une “couronne”, d’où son nom. Sous la couronne se trouve la couche externe du virus, qui est constituée de lipides, ou ce que vous et moi appellerions de la graisse.

Imaginez maintenant que le coronavirus est votre plat de beurre, recouvert de graisse au beurre.

“Vous essayez de laver votre plat de beurre uniquement avec de l’eau, mais ce beurre ne sort pas de l’assiette”, a expliqué Williams. «Il faut un peu de savon pour dissoudre la graisse. Le savon ou l’alcool sont donc très, très efficaces contre la dissolution de ce revêtement liquide gras du virus. “

Qu’arrive-t-il au germe s’il perd cette couche externe?

“Il inactive physiquement le virus, de sorte qu’il ne peut plus se lier et pénétrer dans les cellules humaines”, a déclaré Wllliams.

Comment le savon fait cet exploit est une science plutôt étrange et fascinante.

Il s’agit de la formation des molécules de savon: chacune ressemble beaucoup à un petit sperme, avec une tête et une queue. La tête adhère à l’eau mais la queue la rejette, préférant l’huile et la graisse.

Essayant frénétiquement de s’échapper de l’eau, la colle de savon s’enfonce dans la couche externe grasse du virus et commence à l’ouvrir, tout comme nous pourrions utiliser un levier pour séparer deux morceaux de bois.

Une fois que le virus ou la bactérie s’est ouvert, il renverse ses tripes dans l’eau savonneuse et meurt.

L’eau et le lavage des mains sont importants dans ce processus car la combinaison crée plus de bulles de savon, qui interrompent les liaisons chimiques qui permettent aux bactéries, virus et autres germes d’adhérer aux surfaces.

C’est la bonne façon de se laver les mains, selon l’OMS 0:50

Vous aurez envie de frotter, d’accumuler des bulles et de frotter un peu plus, en creusant dans chaque fissure dans vos mains et vos doigts, y compris les ongles, pendant 20 secondes, ce qui correspond au temps qu’il faut pour chanter Happy Birthday deux fois. (Mais si vous en avez assez de cette chanson, il y a des chansons de chaque décennie que vous pouvez chanter à la place.)

Maintenant, lorsque vous vous rincez les mains, tous les germes qui ont été blessés, capturés ou tués par les molécules de savon sont tués.

“Toutes ces bulles et mousse … ramassent littéralement les germes et les envoient dans les égouts”, a déclaré le Dr William Schaffner, professeur de médecine préventive et de maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine de Nashville.

Vous entendez souvent dire que l’eau avec laquelle vous vous lavez doit être tiède, mais pourquoi? Après tout, même l’eau chaude ne tue pas les bactéries ou les virus jusqu’à ce qu’elle atteigne une température qui pourrait ébouillanter votre peau.

“L’eau froide fonctionnera, mais vous devez vous assurer que vous travaillez très vigoureusement pour faire mousser et rendre tout savonneux et pétillant”, a déclaré le chimiste Bill Wuest, professeur agrégé à l’Université Emory qui étudie les désinfectants.

Pour ce faire, vous devrez peut-être chanter “Joyeux anniversaire” trois fois au lieu de deux.

“L’eau savonneuse chaude obtient une mousse bien meilleure, plus de bulles”, a déclaré Wuest. “C’est une indication que le savon … essaie d’encapsuler la saleté, les bactéries et les virus qui s’y trouvent.”

Que font les désinfectants à base d’alcool

Les désinfectants pour les mains à base d’alcool peuvent être aussi efficaces que le savon s’ils sont utilisés correctement, a expliqué Schaffner.

“Ils doivent avoir au moins 60% d’alcool”, a déclaré Schaffner. “C’est l’alcool qui tue les virus.”

Il ne suffit pas de mettre une cuillère à soupe dans la paume de votre main et d’essuyer rapidement, a déclaré Schaffner.

“Vous devez en utiliser suffisamment et le mettre sur toutes les surfaces”, a-t-il déclaré. “Frottez-le sur vos mains, entre vos doigts et sur le dos de vos mains.”

“C’est parce que l’alcool est une propriété chimique différente”, a déclaré Wuest. “Il aide à briser les membranes germinales, mais vous devez vous assurer qu’il entre en contact direct avec les bactéries ou le virus.”

Mais il y a des situations où le savon et l’eau sont meilleurs, a déclaré Williams, en raison de la capacité de l’eau et du savon à piéger et à tuer les micro-organismes.

“L’alcool est assez efficace pour tuer les germes, mais il ne fait pas disparaître les choses”, a-t-il déclaré. “Donc, si quelqu’un éternue dans sa main et que sa main est couverte de mucus, il devra utiliser beaucoup plus d’alcool pour inactiver cette bactérie ou ce virus.

“Donc, si les mains de quelqu’un sont visiblement ou fortement contaminées, le savon et l’eau sont meilleurs”, a déclaré Williams.

C’est particulièrement important car il existe des germes et des bactéries désagréables qui n’ont pas de ventre mou et gras que les bulles de savon peuvent attaquer, comme le virus de l’hépatite A, le poliovirus, la méningite et la pneumonie.

Alors, la prochaine fois que vous vous lavez les mains pour la énième fois, soyez fier de toutes ces bulles de savon que vous créez et profitez du plaisir d’imaginer ces créatures microscopiques mortes qui se jettent dans les égouts.

.