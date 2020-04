Pourquoi les diabétiques sont un groupe à risque pour le coronavirus

Une personne avecle diabètevous avez une glycémie élevée. Au fil du temps, cela peut causer des problèmes dans certaines parties du corps telles que les reins, les nerfs, les pieds et les yeux, selon l’American National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

En outre, il mentionne que le diabète peut augmenter larisque de maladie cardiaque, ainsi que des troubles osseux ou articulaires, ou des problèmes au niveau de la peau, du système digestif, des dysfonctionnements sexuels, voire des problèmes aux dents et aux gencives.

Parallèlement, la Fédération Internationale du Diabète rappelle que face à la pandémie actuelle de Covid-19, les personnes âgées et celles qui ont des conditions médicales préexistantes, telles que le diabète, les maladies cardiaques et l’asthme, semblent être plus vulnérables à devenir gravement malades lorsqu’elles sont infectées par le nouveau virus.Coronavirus Sars-Cov-2.

“Lorsque les personnes atteintes de diabète développent une infection viralePeut être plus difficile à traiter en raison des fluctuations des taux de glucosedans le sang et peut-être la présence de complications du diabète “, dit-il.

Plus précisément, il cite qu’il semble y avoir deux raisons à cela: premièrement,le système immunitaire est compromis, ce qui rend difficile la lutte contre le viruset conduit probablement à une période de récupération plus longue. Deuxièmement, le virus peut prospérer dans un environnement où la glycémie est élevée.

En ce sens, le président élu de la Société espagnole du diabète (SED), médecinAntonio Perezexplique que les diabétiques, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies cardiaques ou d’asthme sont plus susceptibles de tomber gravement malades avec une infection virale,que ce soit la grippe ou l’infection Covid-19.

“Pour l’infection Covid-19, les informations disponibles suggèrent que les personnes atteintes de diabète courent généralement un risque accru de complications, y compris la mort. En outre, l’infection virale, comme toute maladie, peut entraîner une déficience. contrôle glycémique pendant les jours de maladie, ce qui peut également contribuer à l’augmentation de la gravité de l’infection “, explique l’expert.

Le membre également du service d’endocrinologie et de nutrition de l’hôpital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelone) ajoute que les raisons de cette plus grande gravité chez les personnes atteintes de diabète ont été attribuées, tout d’abord, au fait quele système immunitaire est compromisCela rend difficile la lutte contre le virus et entraîne probablement une période de récupération plus longue.

“Cela est favorisé par l’existence d’un mauvais contrôle de la glycémie, les fluctuations de la glycémie dues à l’infection et la présence de complications du diabète et d’autres maladies”, ajoute-t-il.

Actuellement nou rien n’indique que certains diabètes sont plus dangereux que d’autres par rapport à Covid-19, comme le souligne le Dr Pérez: «L’évolution dépend d’autres facteurs tels que l’âge, le degré de contrôle du diabète, la présence de complications chroniques ou d’autres pathologies. Les formes graves de Covid-19 sont plus fréquentes chez les personnes âgées atteintes de complications, alors que les enfants et les jeunes adultes atteints d’un diabète bien maîtrisé ne semblent pas courir un risque accru d’infection par les coronavirus. “

Ainsi, le président élu du SED veut préciser quele risque qu’une personne diabétique ait de contracter l’infection causée par Covid-19 est le même que celui de la population générale, bien que si l’infection se contracte, sa gravité et son évolution peuvent être différentes, selon l’âge, le degré de contrôle du diabète et la présence de complications chroniques ou d’autres pathologies, selon les nuances.

“Bien que les personnes atteintes de diabète aient la même probabilité de contracter le coronavirus que la population générale, si elles le contractent, sa gravité et son évolution pourraient être pires”, insiste le spécialiste de l’hôpital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelone).

N’oubliez pas non plus quele diabète insuffisamment compensé affecte l’évolution en cas de contraction de la maladiePar conséquent, il est essentiel en cette période d’épidémie d’ajuster la glycémie au maximum.

“Il est important que les personnes atteintes de diabète suivent strictement les mesures de protection et d’isolement recommandées par les autorités sanitaires, maintiennent le meilleur contrôle glycémique possible, disposent du matériel nécessaire au traitement, en plus d’avoir à portée de main les instructions de leur médecin ou infirmière en cas de maladie », conseille finalement le spécialiste.

