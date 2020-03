Pourquoi New York est-elle l’épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis?

Pourquoi New York est-elle l’épicentre des cas de coronavirus américain? 4:38

(.) – Il y avait plus de 74 000 cas de coronavirus aux États-Unis jeudi midi. Environ la moitié à New York, près de 10 fois plus que dans tout autre État.

Pourquoi l’épidémie a-t-elle touché New York plus fortement que dans d’autres parties du pays?

Les experts en santé affirment que les réponses se trouvent en grande partie dans la région métropolitaine de New York – principalement sa densité et sa population – mais elles avertissent également d’autres États qu’ils pensent qu’elles peuvent être sauvées.

New York est pour l’instant l’épicentre, mais le Covid-19 ne s’arrêtera pas là.

“L’idée que tout est écrit sur la façon dont cela se déroulera dans le pays est dangereuse”, a déclaré le Dr Kent Sepkowitz, analyste médical et professeur de médecine et de maladies infectieuses à . au Weill Cornell Medical College de New York. «Nous voyons la Nouvelle-Orléans monter maintenant, Détroit. (Dans) les prochaines semaines, de nombreuses villes auront une histoire similaire à celle de New York. “

Haute densité et taille

La première et la plus évidente explication de la gravité de l’épidémie dans la région est que New York est la ville la plus grande et la plus densément peuplée des États-Unis, et le coronavirus a tendance à se propager dans des endroits denses.

“Cette proximité spatiale nous rend vulnérables”, a déclaré mercredi le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

La ville de New York comptait en moyenne un peu plus de 27 000 habitants par mile carré, selon le recensement de 2010. C’est plus du double de la densité de Chicago et de Philadelphie et plus du triple de la densité de Los Angeles.

À tout moment de la journée, les New-Yorkais se blottissent dans le métro, se heurtent sur les trottoirs et se mettent à genoux dans les bars et restaurants, tous potentiellement contagieux. Ils vivent dans des immeubles d’habitation surpeuplés, en montant des escaliers ou dans des ascenseurs avec des voisins. Le système de transport en commun relie les gens dans les cinq arrondissements, de sorte que la plupart ne possèdent pas de voitures qui pourraient autrement les séparer.

“Nous sommes habitués à la foule”, a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio. “Nous sommes habitués aux rangs. Nous avons l’habitude d’être ensemble. »

Avec plus de 8 millions d’habitants, New York est également la plus grande du pays. Ainsi, le nombre élevé de cas de coronavirus reflète également sa taille. L’Etat sera probablement en tête du pays dans les cas de coronavirus même si son taux d’infection par personne n’est pas le plus élevé, a déclaré Sepkowitz.

Taux de test élevé

Une autre raison pour laquelle New York compte autant de cas confirmés de coronavirus est qu’elle les recherche.

Les États-Unis ont pris du retard par rapport à d’autres pays pour identifier les cas suspects, et des personnes à travers le pays ont déclaré à . qu’elles n’avaient pas pu se faire dépister.

New York, cependant, a fait un grand effort pour accélérer les tests dans les hôpitaux, les laboratoires et les centres de transit spécifiquement établis dans les zones les plus denses. Avec l’approbation de la FDA, l’État de New York a autorisé 28 laboratoires publics et privés à commencer les tests pour le coronavirus le 13 mars, étant le premier État à le faire.

Cuomo a déclaré que plus de 100 000 personnes ont été testées pour le coronavirus à New York. Le maire a déclaré jeudi qu’environ 25% de tous les tests à travers le pays ont été effectués par l’État de New York.

“Nous recherchons des choses positives”, a déclaré Cuomo. “Nous recherchons des aspects positifs pour pouvoir les isoler et réduire la propagation.”

Des tests généralisés peuvent bien sûr faire mal paraître les chiffres, mais les responsables de la santé disent qu’il est vital de ralentir la propagation du virus. Plus vous testez, plus vous pouvez isoler les personnes qui ont le virus et l’empêcher de se propager.

Pourtant, les tests ne sont qu’une partie de l’explication des totaux généraux, selon le Dr Arthur Caplan, analyste médical . et chef de la Division de l’éthique médicale à la NYU School of Medicine.

«Je pense qu’il est vrai que notre épidémie est pire ici simplement en raison des admissions dans les unités de soins intensifs alors qu’elles commencent à se développer. Il ne s’agit pas seulement de tester », a-t-il déclaré.

Réponse précoce lente

Cuomo a reçu des critiques élogieuses pour ses conférences de presse quotidiennes pendant la crise. Mais lui et De Blasio ont été lents à fermer les écoles et à suspendre les événements et les rassemblements sociaux dans les premiers jours de l’épidémie.

“La distanciation sociale ne va pas arrêter la transmission, mais elle la ralentit et cela facilite le traitement des gens”, a expliqué Caplan. “Le fameux” aplatit la courbe. ” Je pense qu’ils étaient trop lents. Je pense que tout le pays a été trop lent. “

L’État de New York a connu son premier cas de propagation communautaire, ce qui signifie que son origine était inconnue, le 2 mars à New Rochelle, une banlieue de New York. Au 11 mars, il y avait 216 cas confirmés dans l’État, et ce nombre est passé à 613 le 14 mars.

Cuomo et de Blasio ont limité les rassemblements de plus de 500 personnes le 12 mars, mais ont résisté à une interruption excessive de la vie.

“Nous allons présenter rapidement un guide sur la nécessité de réduire la foule et le public tout en ayant une certaine activité”, avait déclaré de Blasio à l’époque.

Les cas de coronavirus continuant d’augmenter de façon exponentielle, cette activité n’est plus devenue durable. New York a ordonné la fermeture de toutes les écoles avant le 18 mars, alors qu’elle comptait déjà 2 300 cas. Cuomo a ordonné aux travailleurs non essentiels de rester à la maison à partir du 22 mars, alors qu’il y avait plus de 15 000 cas.

En revanche, la Californie a également connu une flambée précoce, mais a pris des mesures plus agressives pour limiter la vie sociale. Le 16 mars, les dirigeants de la région de la baie de San Francisco ont institué une ordonnance d’abri à domicile pour que les personnes restent à la maison alors qu’il y avait 500 cas dans tout l’État. Le gouverneur Gavin Newsom a émis un ordre de l’État de rester chez lui le 19 mars, lorsque l’État avait 900 cas positifs.

Parce que le virus se propage de façon exponentielle, un retard de quelques jours peut entraîner d’énormes différences.

“Il est important d’isoler et d’exercer une distance précoce car cela rend difficile pour le virus de passer rapidement d’une personne à une autre”, a déclaré Caplan. “Quand il se propage plus lentement, il y a suffisamment de lits d’hôpital, d’unités de soins intensifs et de ventilateurs pour soigner les malades.”

Destination touristique principale

La grosse pomme! La ville qui ne dort jamais! Jungle de béton où les rêves deviennent réalité!

New York est un site touristique de renommée mondiale et la destination la plus visitée aux États-Unis. En tant que tel, Cuomo a déclaré que les personnes infectées par des pays qui avaient déjà connu des épidémies de coronavirus se sont rendues dans la ville et ont propagé le virus.

“Nous avons des voyageurs internationaux qui étaient en Chine, en Italie et en Corée et qui sont venus ici”, a déclaré Cuomo mercredi. «Et je ne doute pas que le virus était là bien avant nous. Et je ne doute pas que le virus était ici beaucoup plus tôt que dans tout autre État. Parce que ces gens viennent ici en premier. “

Le président Donald Trump a mis en place une série de restrictions de voyage pour essayer de stopper cette propagation. Le 2 février, les États-Unis ont imposé des restrictions de voyage strictes à ceux qui s’étaient récemment rendus en Chine. Et le 11 mars, Trump a déclaré qu’il suspendait ses voyages dans deux douzaines de pays européens, dont l’Italie.

Pourtant, ces mesures sont arrivées trop tard pour empêcher le virus d’atteindre New York en raison de son tourisme intense, a déclaré Caplan.

Le grand nombre de voyages à New York “a fait venir le virus plus tôt”, a-t-il dit. “Ça a commencé ici plus vite.”

Le premier mais pas le dernier

Pour toutes ces raisons, la ville de New York a toujours été destinée à devenir un centre d’affaires à propagation rapide. Mais c’est loin d’être le dernier.

“Nous sommes arrivés tôt. Nous verrons des vagues ailleurs », a déclaré Caplan.

“C’est comme un rocher jeté dans un étang et générant des vagues”, a-t-il ajouté. “Il va dans les villes, puis dans les banlieues, puis dans les zones rurales à cause de la densité de la population.”

Cuomo a averti que New York est le “canari dans la mine de charbon” du pays.

«Il est plus élevé à New York parce qu’il a commencé ici en premier, parce que nous avons des voyageurs internationaux qui viennent en premier, parce que nous sommes plus denses que la plupart des endroits, mais ils le verront dans les villes à travers le pays. Et ils le verront dans les banlieues et les comtés du pays », a-t-il déclaré. “Nous ne sommes qu’un test.”

.