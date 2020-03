Pourquoi Ortega ne peut-il pas prétendre qu’il n’a pas d’argent pour aider les Nicaraguayens à faire face à la pandémie?

Loin de représenter une urgence sanitaire dans la gestion gouvernementale, la crise mondiale des coronovirus est devenue une opportunité pour le régime Daniel Ortega d’obtenir un “oxygène” financier, après deux ans de non accès aux fenêtres des organismes multilatérales, qui a salué pendant des années son haut degré d’efficacité dans l’exécution des portefeuilles de prêts approuvés.

Au cours des deux dernières années, les finances du gouvernement d’Ortega, indiquées par des organisations de défense des droits humains pour crimes contre l’humanité – pour le massacre de 328 personnes lors des révoltes de 2018 -, ont ressenti le poids de la loi Nica, qui a empêché le régime continue d’obtenir des ressources bon marché, perturbant le déficit budgétaire et sa capacité à exécuter des projets.

Or, le panorama financier international semble se ramollir pour Ortega, car l’urgence sanitaire a contraint les organisations financières internationales à annoncer la création de fonds de soutien millionnaires pour les pays en développement, comme le Nicaragua.

Dans ce contexte, et malgré la loi Nica, Ortega ne rencontrera pas d’obstacle pour accéder à ces nouvelles ressources, compte tenu du fait que la législation américaine autorise le Nicaragua à se prévaloir d’un financement extérieur de ces organisations tant qu’elles sont de nature humanitaire.

Mais Ortega, dont le gouvernement est favorable au secret et à l’opacité dans le traitement des informations publiques, devra être soumis, comme les autres gouvernements, à des règles de transparence sur l’utilisation des ressources, y compris l’argent qu’il reçoit de sa seule source de financement multilatéral. inconditionnelle qui demeure: la Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI).

De cette façon, le régime ne peut prétendre qu’il n’a pas de fonds pour aider les Nicaraguayens à faire face à la crise sanitaire, dont l’impact est encore inconnu et que le pays est à moitié paralysé.

Lire aussi: Le régime d’Ortega se tourne vers le Fonds monétaire international et demande un soutien financier

Ce sont les organisations où Ortega peut aller:

1. La Banque centraméricaine d’intégration économique. CABEI a mis en place un fonds pour la région de 1 910 millions de dollars pour faire face à la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie.

Avec les fonds qu’Ortega peut obtenir du multilatéral, il pourra couvrir les dépenses et étendre la réponse aux effets générés par le coronavirus. Le CABEI a décidé que sur le fonds total, 550 millions de dollars seront destinés à un soutien budgétaire, c’est-à-dire que le régime pourra s’appliquer à ces ressources pour financer des dépenses publiques axées sur l’urgence.

En outre, 1 000 millions de dollars ont été alloués aux banques centrales de la région, en l’occurrence la Banque centrale du Nicaragua (BCN) s’applique; et les banques commerciales locales peuvent accéder à une poche pour 350 millions de dollars, pour fournir du financement aux micro, petites et moyennes entreprises.

Et bien qu’au Nicaragua on ne sache pas combien de tests pour détecter Covid-19 ont été appliqués depuis le premier cas, la vérité est que CABEI dispose de 2,1 millions de dollars pour acheter 150 000 tests d’identification de virus.

Les fonds sont rapidement décaissés, c’est-à-dire que le gouvernement d’Ortega, comme les autres candidats, n’aura pas besoin d’attendre trop longtemps pour obtenir cet argent. CABEI a déjà donné au régime un million de dollars en don, pour lequel il doit faire rapport au Conseil d’administration de la Banque sur son utilisation.

“L’utilisation de ces ressources se fera conformément à la réglementation CABEI et sera soumise à la réglementation correspondante en matière de transparence et de responsabilité”, a indiqué l’agence lors de l’annonce de la dot, mais pas lorsque la création du fonds millionnaire a été signalée. près de 2 milliards de dollars pour éventualités.

Et bien qu’au Nicaragua, le BCN n’ait même pas signalé l’impact du coronavirus sur l’économie, la vérité est que ces informations doivent être transmises au Conseil monétaire centraméricain et au CABEI pour mesurer l’impact de la pandémie sur l’économie régionale, dans le cadre du programme de financement régional.

Lire aussi: Ortega, bloqué par la loi Nica, pourra-t-il accéder à un fonds de la Banque mondiale pour lutter contre le coronavirus? Voici ce que disent les analystes

2. Banque interaméricaine de développement (BID). Ils représentent 12 000 millions de dollars, c’est le fonds que l’agence a mis à la disposition de l’Amérique latine et des Caraïbes pour payer l’impact de la crise sanitaire. Le Nicaragua étant membre de l’organisation, malgré la loi Nica, pourra accéder à ce sac, mais doit se conformer à des normes de transparence strictes.

Ortega, comme le reste des gouvernements, s’il parvient à obtenir de l’argent, il devra le dépenser dans quatre domaines que la banque autorise: la réponse immédiate pour la santé publique, c’est-à-dire dans les plans pour contenir le virus du système de santé, ainsi que l’achat de fournitures et équipement.

L’argent devrait également être utilisé pour aider financièrement les familles les plus vulnérables à la pandémie. Par exemple, Ortega peut demander des fonds pour aider les ménages avec des programmes de transfert, des pensions non contributives ou des subventions, quelque chose comme ce qu’a fait El Salvador, qui a donné 300 $ aux familles pauvres.

Ou il peut effectuer des transferts financiers pour les travailleurs du secteur informel et un soutien aux entreprises formelles touchées par la crise, comme le tourisme.

Il peut également être utilisé pour obtenir des fonds pour injecter des liquidités dans les petites et moyennes entreprises, à travers des programmes de financement à court terme, la restructuration des prêts, entre autres.

Si Ortega parvient à obtenir des ressources sur les fonds de la BID, il peut l’utiliser pour la mise en œuvre de mesures fiscales pour financer la réponse à la crise, qui comprend la continuité pour l’exécution des dépenses publiques et des acquisitions; ainsi que des mesures visant à soutenir la reprise économique.

L’une des mesures qui bénéficierait peut-être le plus à Ortega est que la BID permettra aux gouvernements de demander de réorienter les ressources du portefeuille de projets qu’ils exécutent déjà pour répondre aux besoins de l’urgence. En d’autres termes, le régime peut demander à l’agence de dépenser l’argent qu’elle a déjà alloué à des projets spécifiques pour faire face à l’urgence.

Lisez aussi: Si l’économie du Nicaragua attrape le coronavirus, les effets seraient dévastateurs. Ce sont les scénarios possibles, selon les économistes

3. Banque mondiale (BM). L’agence dispose de 14 milliards de dollars, non seulement pour aider les gouvernements mais aussi le secteur privé. En plus des ressources, la Banque mondiale offrira aux gouvernements des conseils techniques sur la gestion de la pandémie, ce qui signifierait qu’Ortega doit révéler tous ses chiffres sur l’incidence du virus au Nicaragua, qu’il a jusqu’à présent géré avec discrétion.

Mais même ainsi, la Banque mondiale a indiqué dans un communiqué que lors de l’approbation de ces ressources, le Groupe “accordera la priorité aux pays les plus pauvres et à ceux qui présentent un risque élevé et une faible capacité”.

S’il obtient du financement, Ortega pourra dépenser cet argent dans le système de santé, ce qui comprend l’élargissement de l’accès aux services de santé pour la population, “l’amélioration de la surveillance des maladies, la promotion de mesures de santé publique et la collaboration avec le secteur privé pour réduire l’impact sur les économies “. Sur ce dernier point, Ortega serait désavantagé car il entretient actuellement une relation hostile avec les entreprises privées, qui réclament une transition démocratique.

Le montage financier offrira des subventions et des prêts à faible taux d’intérêt provenant des ressources qui seront gérées par l’Association internationale de développement (IDA) – l’une des branches financières de la Banque mondiale – et qui dispose d’environ 1,3 milliard de dollars pour les pays à faible revenu, dans cette catégorie. Le Nicaragua entrerait.

Comme à la BID, Ortega n’a pas reçu de ressources de l’agence depuis deux ans, qui exercera un contrôle strict sur l’utilisation de l’argent reçu par les gouvernements dans le cadre de ce fonds d’urgence.

4. Le Fonds monétaire international (FMI). Cette agence dispose de 10 milliards de dollars pour les pays pauvres, dont le décaissement est rapide et accessible sans programme économique avec l’agence. Le taux d’intérêt est nul.

Le Fonds monétaire international a également signalé que le Fonds de secours en cas de catastrophe et de confinement (CCRT) a été renforcé, ce qui permettra à l’agence de fournir un allégement du service de la dette à ses membres les plus pauvres et les plus vulnérables.

“Plus précisément, la décision permettra à tous les pays membres dont le revenu par habitant est inférieur au seuil d’exploitation de la Banque mondiale pour un soutien concessionnel de bénéficier d’un allégement du service de la dette pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans”, a expliqué l’agence dans un communiqué sur la confiance.

La semaine dernière, le FMI a révélé que plus de 80 pays demandaient une telle aide financière d’urgence, reflétant le grand besoin financier du monde pour répondre à l’urgence, qui a tué plus de 20 000 personnes dans le monde et près de 700 000 ont été infectés.

LA PRENSA a rapporté la semaine dernière que le régime d’Ortega tentait d’obtenir des fonds pour plus de 470 millions de dollars pour faire face à l’urgence, bien qu’il n’ait jusqu’à présent pas annoncé de mesures sanitaires ou économiques spécifiques.

Le président du Conseil supérieur de l’entreprise privée (Cosep), José Adán Aguerri, a déclaré la semaine dernière lors de sa conférence habituelle de mi-semaine, que le gouvernement demandait le recours à cet organe par le biais du Système d’intégration centraméricain (SICA).

Au Nicaragua, l’opposition fait pression pour que les ressources obtenues par le régime soient auditées afin d’éviter qu’elles ne soient utilisées à d’autres fins que pour répondre aux besoins de la population en ces temps de pandémie.

Jusqu’à présent, Ortega n’a pas annoncé de politique d’aide financière ou sociale aux Nicaraguayens.