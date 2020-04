pourquoi Taïwan est un “casse-tête” pour l’OMS malgré la maîtrise de l’épidémie de covid-19

Cela semblerait une contradiction médicale et géographique: Taiwan, une petite île proche de la Chine, a été l’un des rares endroits au monde à avoir réussi à contenir le coronavirus … du moins pour l’instant.

Contrairement à ce qui se passe dans le reste du monde, l’île (avec 24 millions d’habitants) n’a signalé que cinq décès et 322 cas de covid-19 en trois mois, et la plupart d’entre eux ont été des infections importées.

Il n’était même pas nécessaire de prendre les mesures drastiques qui ont été mises en œuvre dans le reste de la planète.

Pendant des semaines, des experts et des revues médicales ont salué sa stratégie pour faire face à la pandémie qui, jusqu’au mardi 31 mars, a fait plus de 42 000 morts et plus de 850 000 cas de contagion dans le monde.

Cependant, l’une des rares agences qui hésite à reconnaître le travail de Taiwan est l’institution elle-même qui coordonne la riposte à l’épidémie à l’échelle mondiale: l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Et c’est que, compte tenu de leurs relations complexes avec la Chine (Pékin et Taipei se considèrent comme les héritiers du gouvernement légitime d’une nation unifiée) Taiwan n’appartient pas officiellement à l’OMS.

Pendant des années, le gouvernement chinois a essayé d’éviter la présence de l’île dans les forums internationaux, et de nombreuses organisations multilatérales et pays évitent de s’associer avec elle pour éviter la fureur de Pékin, qui considère Taiwan comme faisant partie de son territoire unique et indivisible.

Et ces temps de coronavirus n’ont pas été l’exception pour la division politique pour générer à nouveau la controverse et y impliquer des organisations internationales.

Qu’est-il arrivé?

Tout a commencé le week-end dernier, lorsqu’un haut responsable de l’OMS a semblé éviter les questions sur Taiwan dans une émission de télévision devenue virale.

Samedi, la télévision RTHK à Hong Kong a diffusé une interview de Bruce Aylward, le directeur général adjoint de l’OMS, qui s’est entretenu avec la journaliste Yvonne Tong par appel vidéo.

Dans le segment, Tong lui a demandé si l’OMS reconsidère l’autorisation de Taiwan de rejoindre l’organisation.

Après un long silence, Aylward a répondu qu’il ne pouvait pas l’entendre et lui a demandé de passer à la question suivante.

Mais Tong l’a de nouveau pressé: il a dit qu’il aimerait parler de Taiwan.

À ce stade, Aylward semble avoir raccroché à l’appel vidéo.

Lorsque la journaliste a rappelé, elle a demandé à nouveau si elle pouvait commenter la réponse de Taiwan au coronavirus.

À quoi Aylward a répondu: «Eh bien, nous avons déjà parlé de la Chine«.

La réponse a suscité une grande controverse sur les réseaux sociaux, car pour beaucoup, elle reflétait la position de la Chine sur Taiwan, qui considère l’île comme une «province renégate».

Taiwan, cependant, se considère comme un pays indépendant.

Quelle est la relation de Taiwan avec l’OMS?

La réaction d’Aylward a été considérée comme révélatrice des relations délicates de l’OMS avec Taiwan, qui n’est pas autorisé à être un État membre.

L’adhésion à l’OMS n’est accordée qu’aux pays membres des Nations Unies – qui ne reconnaissent pas non plus Taiwan – ou dont les demandes sont approuvées par l’Assemblée mondiale de la santé.

Cela implique que Taiwan a toujours été exclu des réunions d’urgence et des principaux rapports mondiaux d’experts sur la pandémie de coronavirus, selon la correspondante de la BBC à Taiwan, Cindy Sui.

Mais cela va plus loin: cela implique également que l’OMS répertorie les statistiques sur les coronavirus de Taïwan ainsi que celles de la Chine, une mesure qui, selon les autorités de Taipei, refuse au monde des informations précises et opportunes sur la pandémie.

Selon le gouvernement taïwanais, l’île s’est également vu refuser la permission d’assister aux réunions annuelles de l’Assemblée mondiale de la santé ces dernières années.

L’exclusion, ainsi que les éloges répétés de l’organisation pour la réponse de la Chine à l’épidémie (que les experts de la santé publique ont remis en question) ont conduit de nombreux médias sociaux à accuser l’OMS de parti pris politique envers la Chine, l’un de ses principaux contributeurs.

L’OMS n’est pas le seul organisme mondial à exclure officiellement ou à ne pas reconnaître Taiwan; D’autres exemples importants incluent le Comité international olympique et l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Mais selon le correspondant de la BBC, de tous ces groupes, l’OMS est peut-être la plus importante pour Taiwan, qui est fier d’avoir l’un des meilleurs systèmes de santé au monde.

Par conséquent, selon Sui, la relation avec Taiwan est devenue un “casse-tête” pour l’organisation à la suite de la crise actuelle.

Taïwan entretenait auparavant de bonnes relations avec la Chine continentale et était observateur à l’Assemblée mondiale de la santé dans le passé, mais a perdu ce statut ces dernières années en raison de l’augmentation des tensions entre Taipei et Pékin.

¿Ce que l’OMS a répondu?

Après l’entretien, l’OMS a répondu que la question de l’adhésion taiwanaise n’était pas appropriée pour répondre à ses responsables, mais “dépend des États membres” de l’organisation.

Il a en outre allégué qu’il avait travaillé avec des experts et des autorités sanitaires taïwanais pour garantir circulation rapide des informations et partage des meilleures pratiques.

Le correspondant de la BBC à Taïwan commente que bien que cela soit vrai, et que Taïwan puisse accéder aux informations de l’OMS et partager ses expériences par les canaux de communication désignés, il ne peut pas communiquer aussi efficacement ou être entendu aussi clairement que cela. ferait un État membre.

Comment Taiwan a-t-elle réagi?

Taïwan proteste presque toujours lorsqu’elle est exclue d’un organisme mondial, au motif qu’elle est injuste et discriminatoire.

Cette fois, il a fait de même et a fait valoir que l’île ne devrait pas être négligée dans une époque où la coopération mondiale est plus que jamais nécessaire.

Plus tôt ce mois-ci, Taïwan a accusé l’OMS d’ignorer le pays lorsque des informations ont été demandées sur la transmission de virus à personne au début de l’épidémie en Chine.

L’OMS n’a pas répondu, selon le gouvernement taïwanais.

“Nous espérons qu’à travers les tests de cette pandémie, l’OMS pourra clairement reconnaître que les épidémies n’ont pas de frontières nationales“, A déclaré le ministre de la Santé de Taiwan, Chen Shih-chung.

Lundi, la présidente Tsai Ing-wen a également répondu à la déclaration de l’OMS en disant qu’elle espère que tous les pays après avoir connu cette flambée “comprendront mieux les capacités et les domaines de contribution de Taiwan et envisageront sérieusement la participation de Taiwan à la réponse. mondiale à la pandémie ».

La Chine n’a pas officiellement répondu à la controverse mais à la question, mais sur le réseau social Weibo, de nombreux utilisateurs semblaient célébrer l’attitude d’Aylward.

Quelles mesures Taiwan a-t-elle prises?

L’approche taiwanaise a été très appréciée pour avoir maintenu les niveaux de mortalité et de contagion de Covid-19 extrêmement bas.

“Des pays comme Taiwan (..) ont montré que une action rapide pour détecter et isoler de nouveaux cas peut être un facteur décisif pour contenir la propagation », a récemment déclaré à BBC News l’épidémiologiste Tolbert Nyenswah, professeur à la Bloomberg School of Public Health de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis.

Les mesures comprenaient une réduction spectaculaire des vols entrants en provenance de Chine et l’imposition de quarantaines aux voyageurs dès le départ, ce qui, selon les experts, était essentiel pour enrayer la propagation dans la communauté, ainsi que des mesures de surveillance strictes pour les personnes en quarantaine.

Un article publié dans le Journal de l’American Medical Association sur la réponse de Taiwan suggère que le confinement que l’île a atteint répond en partie à la préparation qu’ils ont développée pour d’éventuels événements de ce type depuis qu’ils ont créé en 2003 un commandement central de lutte contre les épidémies.

L’organisme, qui comprend plusieurs organismes d’enquête et gouvernementaux, a été créé après la crise du SRAS et depuis lors, a mené divers exercices et enquêtes pour répondre aux épidémies potentielles, comme ils l’expliquent sur son site Web.

«Ils ont également effectué des tests axés sur des personnes soupçonnées d’avoir des coronavirus, ainsi qu’une très bonne recherche des contacts et une distanciation sociale. Je pense qu’ils ont très bien réussi ”, a déclaré le professeur Benjamin Cowling, épidémiologiste à l’Université de Hong Kong, à la BBC.

Quelle est la raison des différences politiques entre la Chine et Taïwan?

Les deux territoires se considèrent comme les héritiers du gouvernement légitime de la Chine. Ou, pour être plus précis, le gouvernement d’une Chine unifiée.

Xi Jinping est, officiellement, président de la République populaire de Chine, le géant asiatique qui a sa capitale à Pékin, siège au Conseil de sécurité de l’ONU et est l’une des grandes puissances mondiales.

Tsai Ing-wen est président de la République de Chine – également connue sous le nom de Taiwan -, considérée par Pékin comme une province renégate, mais toujours reconnue par une vingtaine de pays d’Amérique latine et des Caraïbes, d’Afrique, d’Europe et d’Océanie.

Pour comprendre cette situation, il faut remonter à 1927 et au début de la guerre entre le Parti nationaliste chinois alors en place ou Kuomingtang (auquel appartenait Ma Ying-jeou, président de Taiwan jusqu’en 2016) et le Parti communiste (auquel appartient Xi) .

Quinze ans s’étaient écoulés depuis l’abdication du dernier empereur et après des années de combats – interrompus pendant une décennie par l’invasion japonaise de 1936 – les communistes, dirigés par Mao, ont fini par prendre le contrôle de la majeure partie du territoire.

Cela a forcé le leader nationaliste Chiang Kai-shek à transférer son gouvernement sur l’île de Taiwan en 1949.

Les Nations Unies et la plupart des pays occidentaux ont continué à considérer celui de Taipei – la capitale de Taïwan – comme le gouvernement légitime de la Chine jusqu’en 1971.

Cette année-là, cependant, l’ONU en est venue à reconnaître le gouvernement communiste comme l’autorité légitime d’une seule Chine.

La politique de la République populaire de forcer le choix entre le maintien des relations diplomatiques avec Pékin ou «la province renégate» a fait que le statut international de Taiwan est rapidement devenu une affaire compliquée.

Seuls environ 20 pays sur les 193 membres de l’ONU – la plupart des pays d’Amérique latine et des Caraïbes – reconnaissent officiellement le gouvernement de Taipei.

