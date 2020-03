pourquoi vous devriez surveiller votre sens du goût et de l’odorat – . Miami (51)

Une perte d’odeur ou de goût pourrait être un indicateur pour détecter une infection virale à coronavirus, selon des experts médicaux aux États-Unis qui citent des rapports de divers pays.

Bien que la possibilité de réduire l’odorat lors d’une infection virale ne soit pas nouvelle, en raison de l’inflammation qui peut interférer avec le flux d’air et la capacité de détecter les odeurs. Ce sens de l’odorat revient généralement lorsque vous vous rétablissez de l’infection, à l’exception d’un petit pourcentage de cas où la perte peut durer jusqu’à la disparition des autres symptômes. Il convient de noter que dans certains cas, il est permanent.

À l’heure actuelle, il existe de “bonnes preuves” de la Corée du Sud, de la Chine et de l’Italie d’une perte d’odeur chez les personnes infectées, selon un communiqué conjoint des présidents de la British Rinology Society et d’ENT UK, un groupe britannique représentant les oto-rhino-laryngologistes. . En Corée du Sud, environ 30% des personnes avec des cas de niveau mais qui ont été testés positifs pour le virus ont cité la perte d’odeur comme leur principale plainte, ont-ils écrit.

Cela pourrait donc être utile pour dépister les personnes infectées sans autres symptômes (fièvre, toux et essoufflement) du nouveau coronavirus, ont-ils écrit.

Une proposition similaire a été publiée dimanche par l’American Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. Ils avaient noté des preuves anecdotiques d’une “accumulation rapide” dans le monde entier que le virus pandémique peut provoquer non seulement une perte d’odorat mais aussi une diminution du goût. Ainsi, l’apparition de ces symptômes chez les personnes sans autre explication devrait alerter les médecins sur la possibilité d’une infection par COVID-19, a déclaré le groupe.

Maria Van Kerkhove, spécialiste des épidémies à l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré lundi aux journalistes que l’agence de santé des Nations Unies enquêtait sur la question de savoir si la perte d’odeur ou de goût était une caractéristique déterminante de la maladie.

Le Dr Eric Holbrook, spécialiste des maladies nasales et des sinus au Massachusetts Eye and Ear Hospital de Boston, a déclaré que les rapports étaient un sujet brûlant parmi les chercheurs et les médecins. Mais “nous n’avons pas de preuves solides pour le moment” sur la fréquence des pertes d’odeurs chez les personnes infectées par le virus pandémique, a-t-il déclaré lundi dans une interview.

Holbrook a déclaré que les informations qu’il a vues suggèrent que le sens de l’odorat revient dans quelques semaines, mais combien de temps il ne sera pas encore fermement établi.

Il a également déclaré qu’il est difficile d’évaluer les cas de perte de goût, car les personnes ayant un odorat altéré signalent souvent une perte de goût, ce qui est techniquement différent d’une carence de goût.

Holbrook a déclaré qu’il tentait d’établir une étude de l’odeur chez les personnes en attente des résultats des tests de détection du coronavirus dans la région de Boston.

