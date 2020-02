Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dimanche qu’il continuerait de moderniser les forces armées du pays avec des armes de pointe, y compris des systèmes laser et des missiles hypersoniques.

“Nous continuerons à travailler pour rendre notre armée et notre marine de plus en plus modernes, c’est-à-dire pour renforcer le potentiel des forces stratégiques”, a déclaré Poutine au début d’un concert au Kremlin à l’occasion de la Journée du défenseur de la patrie, ancien jour. de l’Armée rouge.