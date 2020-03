Poutine suit les traces de Staline et de Catherine la Grande | Monde

Le président russe Vladimir Poutine cherche une place dans l’histoire. S’il reste au Kremlin jusqu’en 2036, il dépassera les dirigeants historiques russes tels que Catherine la Grande ou Iósif Staline, symboles de l’absolutisme tsariste et soviétique.

“Aujourd’hui, compte tenu des défis et des menaces qui existent dans le monde, notre avantage n’est pas le pétrole ou le gaz. Comme vous le voyez, les prix du pétrole et du gaz peuvent baisser. Notre avantage est Poutine et nous devons défendre “, a déclaré aujourd’hui Viacheslav Volodin, président de la Douma ou chambre des députés.