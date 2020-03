Pouvez-vous acheter un produit pour supprimer le coronavirus de la voiture? | Moteur

(EFE / Javier Millán Jaro) .- Les voitures, comme toute autre forme de transport privé ou public, peut être au centre de la contagion du coronavirus, raison pour laquelle nous avons enquêté s’il y a produit ou traitement désinfectant notre véhicule avec une garantie complète.

Selon une récente étude menée par des épidémiologistes chinois, le coronavirus (une famille de virus qui provoquent différentes maladies, du rhume au syndrome respiratoire sévère) peut survivre dans l’air pendant environ 30 minutes et s’étendre jusqu’à 4,5 mètres.

De plus, vous pouvez rester actif sur le acier 2 jours, 4 le bois et verre, 5 sur le métal, plastique et céramique; entre 2 et huit heures dans le aluminium et moins de huit heures latex.

La majorité de ces matériaux sont couramment utilisés par les différents fabricants de véhicules et ses fournisseurs de composants à l’intérieur et à l’extérieur.

L’ozone est le plus efficace pour les bactéries et les agents pathogènes, mais pour les virus

Actuellement, le traitement le plus efficace à l’intérieur d’un véhicule pour éliminer les bactéries et les agents pathogènes, et non les virus, est celui qui utilise l’ozone.

Il consiste à introduire dans la cabine – qui doit être vide – une machine qui libère de l’ozone pour purifier l’habitacle. En fonction de la chaîne d’ateliers auxquels nous assistons, le temps que nous passerons sans voiture sera entre 20 et 50 minutes, avec un prix du service qui une partie des 20 euros.

Comme l’expliquent les ateliers sur leurs sites Web, l’ozone est un “magnifique” désinfectant naturel – en faisant son travail, il se transforme en oxygène – qui détruit la membrane cellulaire des micro-organismes.

Avec un environnement propre, le la fatigue au volant est moindre et la possibilité que les allergies La poussière s’intensifie lorsque vous voyagez en voiture.

L’ozone n’est pas virucide

Mais un peu plus, car l’ozone n’est pas un virucide (avec une vie active d’environ 14 jours) comme ceux utilisés pour désinfecter le matériel chirurgical ou comme ceux utilisés dans les flottes d’autobus et de trains publics pour stopper l’expansion du coronavirus.

En bref, avec un traitement à l’ozone, nous nettoyerons l’intérieur du véhicule des mauvaises odeurs, des bactéries et des acariens, mais nous n’arrêterons pas la propagation du COVID-19.

Si nous l’accompagnons également d’un nettoyage du système de climatisation le reste du passage nous remerciera.

Donc, pour ceux qui recherchent sur les pages de vente Internet des produits automobiles 100% efficaces contre le coronavirus, dites-leur d’économiser cet argent.

Le plus que vous trouverez sera des machines à ozone et des sprays pour les mauvaises odeurs et pour rafraîchir l’intérieur, ou pour nettoyer les tissus d’ameublement (tapis et moquettes) ou les tableaux de bord.

Des brosses spéciales pour éliminer la poussière des évents ou des lingettes désinfectantes polyvalentes complètent l’offre de propreté de notre véhicule.