Pouvez-vous vous y habituer? Salutations testées contre le coronavirus recommandées par l’OMS – . Miami (51)

Bangkok, Thaïlande – Un léger arc ou des mains jointes comme dans la prière sont des moyens courants de se saluer dans certains pays asiatiques tels que la Thaïlande et le Japon et peuvent également être un exemple de distance sociale à l’époque de COVID-19.

“Les gens se saluent en disant ‘sawatdika’ (‘bonjour’) et ‘sabai di mai?’ (“Comment ça va?”), Mais sans contact physique “, explique-t-elle à Efe Ai, une Thaïlandaise de 34 ans, dans un parc à Bangkok. Pour saluer, la femme thaïlandaise fait un “wai”, qui consiste à mettre ses mains ensemble comme dans la position de prière et en même temps à baisser la tête.

Le lavage fréquent des mains et la distance sociale, qui incluent éviter de se serrer la main, de se faire des câlins ou de s’embrasser, sont les principales recommandations pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus, qui a déjà infecté environ un million de personnes et tué environ 50 000 Dans le monde entier.

La directrice du Département des maladies épidémiques et pandémiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Sylvie Briand, a partagé sur Twitter une photo avec plusieurs salutations sûres au COVID-19 comme le choc des pieds ou des coudes et le thaï “wai” .

Le président des États-Unis, Donald Trump, le prince Charles d’Angleterre et, bien sûr, le président indien, Narendra Modi, ont également exposé la salutation indienne traditionnelle “namaste”, en joignant les mains de la même manière que le “wai”, pour éviter contact physique.

Comme l’écrivait l’anthropologue thaïlandais Anuman Rajadhon dans un manuel sur l’étiquette thaïlandaise, l’une des raisons pour lesquelles les Thaïlandais font du “wai” est parce que c’est plus “hygiénique” que de se serrer la main.

La hauteur des mains montre le niveau de respect et de statut social de la personne accueillie: sur la poitrine pour les personnes de statut social similaire, sur le nez devant les personnes âgées ou de statut supérieur, et sur le front devant les moines ou les statues du Bouddha.

Ainsi, l’origine de cette salutation thaïlandaise est liée au geste traditionnel de respect et de culte du bouddhisme et de l’hindouisme originaire de l’Inde.

Le “namaste”, qui est exécuté avec les coudes plus éloignés du corps que dans le cas du “wai”, est toujours utilisé quotidiennement en Inde, bien que la poignée de main soit courante dans le monde des affaires et chez les jeunes.

“Traditionnellement, il n’est pas courant de toucher l’autre personne dans le message d’accueil, sauf s’il s’agit de votre famille”, a expliqué à Efe Karthi Keyan, un ingénieur indien du sud de l’État tamoul Nandu.

“Mais comme ailleurs, les choses changent. Les jeunes du Tamil Nandu ne sont plus très différents des autres pays. Il est très courant pour eux de se serrer la main et de s’embrasser des amis proches”, ajoute Keyan.

En Birmanie (Myanmar), il existe également une version locale du “namaste” indien, bien que la poignée de main en guise de salutation ait également été imposée dans ce pays à majorité bouddhiste.

“Dans le passé, ils faisaient un geste comme le ‘wai’, mais maintenant nous nous serrons la main et, entre amis proches, nous nous sommes même embrassés”, explique Dee Dee, une Birmane du nord de son pays qui travaille comme baby-sitter à Bangkok.

À l’extrémité orientale, les Japonais et les Coréens sont connus pour garder leurs distances dans le traitement social et se saluer en s’inclinant, ce qui est plus prononcé, plus le degré de respect est grand.

En Chine et à Taïwan, ils sont plus informels et se saluent souvent avec une vague de main amicale ou, avec des personnes proches ou de la famille, ils peuvent même omettre toute courtoisie et entamer une conversation directement.

Cependant, se serrer la main est une pratique très répandue en Asie et aux Philippines, certains pratiquent même le “baiser” hérité de l’époque coloniale espagnole.

