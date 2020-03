La Communauté de Madrid fermera à partir de ce samedi jusqu’au 26 mars tous les établissements et magasins à l’exception de l’alimentation et de la «première nécessité», y compris les pharmacies, mais aussi les stations-service, les buralistes, les banques et les kiosques, qui peut rester ouvert.

Par conséquent, les maraîchers, bouchers, poissonniers, boulangeries et supermarchés peuvent rester ouverts.