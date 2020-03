préoccupation pour les victimes de violence sexiste qui doivent vivre en quarantaine avec leur agresseur (et où chercher de l’aide)

Des millions de personnes dans le monde doivent rester confinées chez elles pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Cependant, pour de nombreuses personnes, leur propre maison n’est pas un endroit sûr.

Selon les autorités sanitaires, l’isolement cellulaire est le moyen le plus efficace de réduire le nombre d’infections à Covid-19, qui, jusqu’au 24 mars, a touché plus de 400 000 personnes dans plus de 160 pays.

Cependant, cet enfermement révèle également une autre réalité: celle des femmes qui subissent des violences de genre et doivent, de nos jours, être enfermé avec leur attaquant.

De nos jours, les organisations de femmes partagent des informations afin que les victimes potentielles de maltraitance puissent trouver de l’aide en cas de coronavirus. BBC / .

ONU Femmes a averti dans un rapport que dans ce contexte d’urgence «Les risques de violence contre les femmes et les filles augmentent, en particulier la violence domestique, en raison des tensions accrues au foyer et peut également accroître l’isolement des femmes. “

“Les survivants de la violence peuvent faire face à des obstacles supplémentaires pour fuir des situations violentes ou accéder à des ordonnances de protection vitales et / ou à des services essentiels en raison de facteurs tels que les restrictions de mouvement ou la mise en quarantaine.”

Pour cette raison, de nombreux gouvernements prennent des mesures à cet égard, notamment en renforçant les permanences téléphoniques pour les femmes qui pourraient se retrouver en situation de mauvais traitements.

L’une des initiatives les plus applaudies a été lancée par le gouvernement des îles Canaries, en Espagne. Les femmes en danger dans cette région espagnole peuvent aller à la pharmacie et demander un «Masque-19» pour alerter le personnel qu’il a besoin d’aide.

📢📢 Si pendant #StateAlarm vous êtes victime de violence de genre ou d’agression sexuelle, demandez Mas # Mask19 à la pharmacie la plus proche. # NoEstásSola 👵👩🏼‍🦰👩🏼🧓👩🏾‍🦱🤰 # COVID2019 # Coronavirus

Plus d’informations: https://t.co/PkAw24Nx5f https://t.co/lE7bcozwAz pic.twitter.com/zehokNLOPi

– ICI Gobcan (@IgualdadGobCan) 17 mars 2020

Mais dans de nombreux cas, les femmes ne peuvent pas sortir ou ne peuvent pas téléphoner en toute sécurité pour alerter les autorités de leur situation.

Pour cette raison, dans certains pays, d’autres types de mesures ont été prises, telles que le renforcement de l’attention en ligne ou WhatsApp.

Nous présentons ici quelques mesures qui ont été adoptées en Espagne et dans plusieurs pays d’Amérique latine.

Espagne

Jusqu’à présent cette année, 17 femmes ont été assassinées en Espagne pour violence sexuelle.

Le dernier crime sexiste a eu lieu le 20 mars: une femme de 35 ans a été assassinée par son partenaire au milieu de l’état d’alarme qui régit le pays, en vertu duquel les gens ne sont autorisés à quitter leur domicile que dans des circonstances spéciales, pour se rendre au travail ou acheter de la nourriture et des médicaments.

Le Ministère espagnol de l’égalité a publié un guide contenant des recommandations à l’intention des victimes de violences sexuelles et renforcé les moyens de soins.

Pour des informations ou des conseils, vous pouvez appeler 016 qui continue de fonctionner normalement 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Vous pouvez également nous contacter par mail à l’adresse 016-online@mscbs.es.

Dans plusieurs pays, des téléphones gratuits sont disponibles pour les victimes de violences basées sur le genre. BBC / .

Pour les situations d’urgence, appelez 112 ou les numéros d’urgence de la Police nationale (091) et de la Garde civile (062), qui continuent de fournir des services. Tous les téléphones sont gratuits.

De plus, pour le soutien psychologique, un service rapide a été immédiatement ouvert via WhatsApp aux numéros: 682916136/682508507.

Chili

Le ministère chilien de la Femme a également publié un plan d’urgence qui vise à protéger les femmes exposées pendant la quarantaine, «car cela pourrait augmenter le risque de vivre des situations de violence de la part de leurs partenaires ou partenaires».

Le gouvernement chilien a renforcé avec plus de changements la teltéléphone attention 1455 ce qui garantit l’attention et l’orientation 24/7 des utilisateurs.

De plus, pendant cette période d’urgence, les centres pour femmes et les maisons d’hébergement continuent de fonctionner.

La Colombie

La Secrétaire à la femme a annoncé le renforcement de la hotline pour les femmes.

L’appel ligne violette -par le numéro sans frais 01 8000 112 137 ou WhatsApp 300 755 18 46- fournit des conseils et une protection 24 heures par jour, sept jours par semaine.

N’oubliez pas!

Au Secrétariat de la femme, nous avons renforcé nos services pour guider et prendre soin des femmes pendant les mesures de prévention de la propagation du coronavirus.

Vérifiez ici comment appeler nos avocats et psychologues dans chaque localité: https://t.co/FlgY4J8zmi pic.twitter.com/OKWCUZebTk

– Secrétariat aux femmes (@secredistmujer) 20 mars 2020

Cependant, si une femme est dans une situation potentiellement mortelle, elle doit appeler 123 du policía.

Uruguay

Le gouvernement uruguayen a également renforcé les lignes d’assistance pour la violence domestique.

“Nous savons qu’en ces jours où nous restons plus longtemps à la maison, les situations à risque pour les femmes augmentent”, a publié le ministère du Développement social.

Les femmes qui vivent une situation de violence en Uruguay disposent du service d’orientation téléphonique au numéro 0800-4141 et * 4141 (à partir du téléphone portable). Il est gratuit, confidentiel, national et fonctionne 365 jours par an, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et les samedis et dimanches de 8h00 à 20h00.

En cas d’urgence, vous devez appeler au 911.

De nombreux pays reconnaissent que l’urgence sanitaire actuelle augmente le risque de situations de violence à l’égard des femmes. BBC / .

Argentine

En Argentine, il y a 114 pour les situations de violence de genre.

Les personnes en situation de violence peuvent également communiquer via WhatsApp aux numéros 11-2771-6463, 11-2775-9047 et 11-2775-9048 et par e-mail à linea144@mingeneros.gob.ar.

En outre, le gouvernement argentin a exhorté tous ceux qui connaissent une situation de violence de genre à offrir leur soutien et à appeler le Ligne114, qui a été renforcée dans ce contexte.

«L’isolement social peut augmenter les cas de violence basée sur le genre et il devient un moment clé pour construire des liens communautaires et être solidaire. Il est temps d’être des protagonistes, d’être pour les autres et de ne pas détourner le regard », lit le compte Twitter du ministère de la Femme, du Genre et de la Diversité.

Si dans ce contexte vous connaissez une situation de violence basée sur le genre, vous pouvez beaucoup aider, en offrant écoute et accompagnement et en fournissant également des informations sur # Line144 et ses canaux de soins.

⠀

Même en cas de distance physique, nous avons besoin l’un de l’autre de près.

– Ministère des femmes, des genres et de la diversité (@MinGenerosAR) 20 mars 2020

Mexique

Au Mexique, le numéro de téléphone général des soins d’urgence est disponible 911 pour les femmes qui ont besoin d’aide.

La situation sanitaire actuelle dans le pays rend la #Violence envers #Femmes, #Filles et #Adolescentes plus sujette. N’oubliez pas qu’en cas d’urgence, vous pouvez appeler ☎️al # 911. Personne n’a le droit de vous blesser. # TodosSinViolencia # SinViolenciaAsíSí pic.twitter.com/rKMXw7JHrQ

– Inmujeres México (@inmujeres) 22 mars 2020

Cependant, dans un pays où 10 femmes sont tuées par jour, certaines ONG telles que le National Shelter Network ont ​​appelé à “créer des réseaux de soutien” pour les femmes “, ainsi qu’un plan d’urgence intersectoriel pour prévenir, contrôler et minimiser ces risques du point de vue des droits humains, de la perspective de genre et de la perspective interculturelle ».

Pérou

Au Pérou, “tous les membres de la famille qui observent une quelconque indication de violence devraient appeler # Line100 pour demander du soutien et des conseils. “

«Tous les membres de la famille qui observent des signes de violence devraient appeler le # Line100 pour demander de l’aide et des conseils. Face à tout acte de violence, ne restez pas silencieux! Rien ne justifie la violence! », Ministre @GloriaMonteneg in @atvpe.

– Ministère de la femme et de la pop. Vulnérable (@MimpPeru) 23 mars 2020

Venezuela

Les réseaux sociaux servent également au Venezuela à envoyer un message de soutien aux femmes qui sont dans une situation vulnérable en période de quarantaine.

Victoria Romero a partagé des téléphones et des ressources disponibles pour les femmes et les mineurs dans un fil Twitter.

En quarantaine avec votre agresseur?

Si vous êtes à Caracas, appelez le: 02125093634

Les procureurs du ministère public disposent de la section de l’attention aux victimes.

Laissez la peur et appelez, sauvez votre vie.

– Victoria Romero (@vickyrs__) 23 mars 2020

Si dans votre pays, ils élaborent un plan spécial pour les femmes victimes de violence de genre en cette période d’urgence sanitaire et que vous souhaitez nous le dire, vous pouvez nous écrire dans cet article Facebook.

