Préparer des plats “vedettes” et personnaliser votre jean, les plans du mardi | Culture et divertissement

Apprendre à cuisiner avec trois chefs étoilés au Michelin ou personnaliser votre jean Levi’s® sont quelques-uns des projets de loisirs de ce mardi, dans lesquels la musique, les films, les séries et les livres sont également excellents. alternatives pour passer le confinement.

– Musique pour tous les goûts.

Comme tous les mardis, il y aura un nouveau concert historique de Metallica sur sa chaîne YouTube. D’autres parieront sur le streaming en direct. Dans le cas de leurs compatriotes, les Américains Wild Nothing (sur Twitch, à 21h00 en Espagne) et Tori Kelly (22h00 en Espagne).

Ceux qui préfèrent les mélodies avec des paroles en espagnol peuvent profiter des spectacles en direct de Rita Payés dans le cadre des InnerSessions de la chaîne InnerciaSpain sur Instagram (à partir de 20h00).

Enfin, Warner Music a lancé des sessions d’écoute sur les réseaux de certains des albums les plus emblématiques de la pop espagnole sous le nom de “Viaje al centro de la música”. Cette journée, en particulier, sera consacrée à l’album de Los Flechazos “Ready, Set, Go!”, Dans un programme dirigé par Alex Cooper du profil Facebook de l’ancien groupe.

– Pilar Miró à la Cinémathèque.

Coïncidant avec le 80e anniversaire de la naissance de Pilar Miró, l’un des grands noms du cinéma et de la télévision en Espagne, Filmoteca Española inclut tout au long de cette semaine quelques pièces des premières années de sa carrière dans sa série “Doré en casa” “Lancé via votre canal Vimeo depuis le début de l’état d’alarme.

Le court-métrage “Pilar” (1966) est offert, un portrait du cinéaste dans sa vie quotidienne réalisé par Juan Tébar lors de sa première année en tant qu’étudiant à l’Ecole Officielle de Cinéma, et “Luciano” (1965), le dernier diplôme de pratique de Claudio Guerín Hill, co-écrit par Miró qui fait également une petite camée. Avec eux, une série de vidéos documentaires sur les métiers que Miró a dirigés au début de sa carrière.

Celui qui préfère voir les grands films dont elle a également été directrice générale de la cinématographie et directrice générale de RTVE, “Le crime de Cuenca” (1980) -le seul film censuré en démocratie- ou “Ton nom empoisonne mes rêves” (1966), entre le thriller et le drame romantique, avec Carmelo Gómez et Emma Suárez, sont disponibles sur la plateforme Flixolé.

– Filmin “Eden” arrive, une série à ne pas manquer.

Filmin présente ce mardi la série franco-allemande “Eden”, une production tournée dans quatre pays et en plusieurs langues qui aborde la crise des réfugiés en Europe.

La série commence à partir de cinq histoires croisées: un garçon nigérian en fuite, un gardien de sécurité grec culpabilisé, le directeur d’un camp de réfugiés français pris dans le chaos, un couple allemand hébergeant secrètement un réfugié, et une famille syrienne qui veut repartir de zéro, mais qui sera bientôt saisie par son passé.

– Profitez d’une conversation littéraire.

L’écrivain Elvira Lindo parlera à 19h00 de sa relation avec les livres et les librairies, de la manière dont elle a conservé les volumes qui composent sa bibliothèque et révélera comment ceux-ci ont influencé son travail et sa façon de regarder la vie.

Le chat en direct avec le créateur de Manolito Gafotas se tiendra via le canal Instagram du réseau de bibliothèques de l’Institut Cervantes.

– Modernisez vos vêtements avec les astuces Levi’s®.

Aujourd’hui, Journée mondiale de la créativité, comme chaque après-midi à 17 h 00, Levi’s appelle un atelier de personnalisation via son compte Instagram, où Alicia Mazón, experte en conception de Levi’s®, donnera des idées pour personnaliser un jean.

– Cuisine traditionnelle étoilée au Michelin.

Parmi les multiples options pour cuisiner à la maison, le cours proposé par Óscar García, avec une étoile Michelin à Baluarte (Soria), se distingue sur l’agenda de ce mardi, qui à 14h00 sur Instragram TV (@hotelafpesquera) enseignera comment préparer la caille escabechadas, un plat qui peut nous faire économiser plusieurs repas car il se conserve très bien.

A 20h15, le “biestrellado” Francis Paniego cuisinera en direct via Instagram (@francispaniego) le fameux ragoût de légumes d’Echaurren (La Rioja), une recette saine pour profiter des magnifiques légumes que le printemps nous offre, comme les pois, les haricots ou les asperges.

Une heure plus tard, sur son compte Instagram (@_jesussanchez), Jesús Sánchez, du “triestrellado” Cenador de Amós (Cantabria), fait quelques pois chiches à la blette à la demande du saxophoniste Antonio Lizana, qui a été arrêté à New York par séquestration York. Ingrédients nécessaires: pois chiches, bette à carde, cumin, paprika doux, pain décanté, sel, huile et vinaigre de vin blanc.

– Apprenez à prendre soin de votre peau avec les meilleurs conseils.

Le laboratoire de dermatologie SVR organise tous les mardis, à 18h, en direct avec des experts beauté pour discuter des routines et des problèmes de peau, c’est aujourd’hui le tour de “Peaux sensibles et intolérantes”.

– Et maintenant pour continuer à devenir fort.

Une semaine de plus, Xuan Lan, propose une série de cours ouverts via Instagram ou YouTube @xuanlanyoga, vous pouvez vérifier les horaires en fonction du niveau.