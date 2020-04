Près de 3,1 millions de cas de coronavirus au milieu de mesures de relaxation | La société

Alors que de nombreux pays se détendent ou se préparent à prendre des mesures contre le COVID-19, le coronavirus continue de laisser des chiffres alarmants, avec près de 3,1 millions de cas dans le monde et plus de 217 000 décès, en plus des chutes prononcées de l’économie et taux de chômage élevé.

Depuis que la première épidémie de coronavirus a été détectée à Wuhan (Chine) en décembre, pratiquement déjà dans le monde, il y a eu 3,09 millions d’infections (plus de 66 000 le dernier jour) et 217 769 décès (5 378 au cours des dernières années). vingt-quatre heures), selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

QUI, VEUILLEZ CONTINUER D’ALERTER LES CORONAVIRUS

Les courbes ascendantes les plus élevées correspondent au Brésil, avec environ 72 000 positifs, et à la Turquie, avec environ 118 000, selon l’OMS.

Et c’est qu’une étude avertit que les personnes infectées par le coronavirus au Brésil pourraient dépasser 1,2 million, un nombre 16 fois supérieur au chiffre officiel et supérieur à celui des États-Unis.

Au niveau mondial, l’Europe est en tête avec 1,43 million, suivie de près par l’Amérique avec 1,25 million.

Et c’est celui des six pays les plus touchés au monde par la pandémie – avec les États-Unis à la barre – cinq sont européens: l’Espagne, l’Italie, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Compte tenu de ces données, l’OMS estime qu’il est nécessaire de “rester vigilant”, précisément lorsque 21 des 44 pays européens assouplissent l’isolement social et 11 s’y préparent, car “la situation en Europe reste grave et, bien qu’il y ait une stabilisation dans la partie ouest, le graphique des nouveaux cas continue d’augmenter à l’est “, comme en Russie, en Ukraine ou au Bélarus.

Dans une Europe qui accumule 63% des décès dans le monde dus au COVID-19 (129 000) et 46% des cas, l’OMS appelle à “rester vigilant et prêt à prendre d’autres mesures si nécessaire, comme que ce virus ne pardonne pas “.

Parmi les pays qui se préparent à la soi-disant “désescalade” se trouve l’Italie, avec le plus grand nombre de décès en Europe dus au COVID-19, près de 28 000, soit une augmentation de 285 par rapport à la veille, reflétant la tendance à la baisse de la situation.

Le nombre total de cas en Italie dépasse 205 000 (1 872 de plus au cours des vingt-quatre dernières heures), avec actuellement plus de 101 500 cas positifs, tombant en un jour à 3 100, la plus forte baisse à ce jour.

L’EUROPE AVANT LA DESCALADA

L’Espagne assouplit également ses mesures alors qu’elle ralentit la pandémie, mais ses effets sévères sur l’économie, avec un effondrement historique de 5,2% du PIB au premier trimestre de l’année, augurent d’un dur retour à la normalité.

En Espagne aujourd’hui, les décès quotidiens sont tombés à 268, leur niveau le plus bas depuis le 20 mars (le total est de 24 543), tandis que les personnes guéries au cours des vingt-quatre dernières heures (environ 3 100) doublent les nouvelles infections (1 300) et les cas depuis le début s’élèvent à 112 050.

La semaine prochaine, la feuille de route pour la désescalade au Royaume-Uni sera présentée, qui, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, a franchi le «pic» de la pandémie, malgré le fait d’avoir enregistré 674 décès en une journée et dépassant ainsi 26 700 .

Le Portugal, sur le point de mettre fin à l’état d’urgence le 2 mai, voit la courbe continuer de décliner, avec un total qui dépasse 25 000 infections et près d’un millier de décès.

En Allemagne (159 119 infections, 6 228 décès et 123 500 patients récupérés), la célébration, sous conditions, de services religieux et l’ouverture d’espaces culturels et de terrains de jeux seront autorisés, bien que la règle de l’éloignement social soit maintenue.

De leur côté, les Pays-Bas, où les mesures contre le coronavirus ont été moins sévères qu’en Italie ou en Espagne, ont choisi de mener une enquête et de demander aux citoyens leur avis sur la meilleure stratégie de désescalade.

LA RUSSIE Loin de la stabilisation et l’épicentre américain de la pandémie

Le pays qui voit encore la stabilisation de la pandémie est loin la Russie, où 106 000 cas ont été dépassés (près de 7 100 dans les dernières heures, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie) et les décès sont un peu plus d’un millier ( 101 depuis hier).

Parmi les points positifs, le Premier ministre russe Mikhail Mishustin.

Le triste record parmi les pays les plus touchés est détenu par les États-Unis, avec plus d’un million de cas et plus de 60 000 décès.

New York, avec plus de 14 000 morts, a été témoin d’images brutales: des dizaines de corps dans des camions non refroidis devant un salon funéraire dans le quartier de Brooklyn.

FOUET À L’ÉCONOMIE ET ​​À L’EMPLOI

COVID-19 frappe durement l’économie et l’emploi

Ainsi, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE, Christine Lagarde, prévoit une contraction de la zone euro cette année entre 5% et 12%, avec “une ampleur et une vitesse sans précédent en temps de paix”.

La BCE a décidé aujourd’hui de maintenir les taux d’intérêt de la zone euro à 0% et les stimuli monétaires, mais cela va donner aux banques plus de liquidités et dans de meilleures conditions pour leur permettre de prêter aux entreprises et aux ménages.

En outre, Lagarde a souligné la volonté d’augmenter les achats de dette afin que tous les pays qui partagent l’euro puissent se financer à des taux bas et que les primes de risque de pays comme l’Italie, l’Espagne et la Grèce n’augmentent pas.

Selon une première estimation publiée ce jeudi par l’Office des statistiques communautaires, Eurostat, le PIB des pays de la zone euro a baissé de 3,8% au premier trimestre 2020 par rapport au dernier trimestre 2019, tandis que celui du club communautaire dans son ensemble a baissé. 3,5%.

De même, le taux de chômage de la zone euro a augmenté d’un dixième en mars par rapport à février et est passé de 7,3% à 7,4%, tandis que dans les Vingt-sept, il a également augmenté d’un dixième et est passé de 6,5% à 6 , 6%.

L’Espagne a noté, avec Chypre, la plus forte augmentation de son taux de chômage dans l’ensemble de l’UE en mars par rapport à février, car elle a augmenté de neuf dixièmes de point de pourcentage et est passée de 13,6% à 14,5%.

Aux États-Unis, plus de 3,8 millions de personnes ont demandé des allocations de chômage la semaine dernière, et près de 30 millions l’ont déjà fait en six semaines au milieu de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

Le chômage aux États-Unis est passé de 3,5% en février à 4,4% en mars, mais les experts soulignent que l’indicateur montera en flèche en avril alors que l’impact négatif de la pandémie s’accumule.

L’ENQUÊTE, EN COURS

Pendant ce temps, l’industrie pharmaceutique étudie environ 130 traitements pour COVID-19, dont 77 sont basés sur des médicaments existants, et le reste sont de nouvelles thérapies qui tentent d’être développées, a déclaré jeudi le directeur de la Fédération internationale des produits pharmaceutiques. (IFPMA), Thomas Cueni.

Dans le domaine des vaccins contre les coronavirus, l’industrie étudie environ 80 possibilités.

En revanche, des scientifiques irlandais ont détecté que certains patients présentant des cas graves de coronavirus présentent des “caillots sanguins anormaux”, ce qui peut contribuer à leur mort, selon une étude publiée jeudi dans la revue “British Journal of Hematology”.