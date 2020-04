“Préserver la vie est un combat de chaque seconde”, déclare un journaliste unique qui survit au coronavirus

Rien n’a plus affecté Leonardo Coca Palacios que le regard des médecins et des infirmières qui soignent les patients atteints de Covid-19. «Ils ont peur de la contagion. Ils font face à la mort tous les jours “, ajoute-t-il. Il se souvient d’eux comme des hommes et des femmes en costume comme des espaceurs qu’il n’avait jamais vus auparavant dans les films.

Coca Palacios, un journaliste nicaraguayen vivant à l’étranger, rejoint une liste de personnes qui ont raconté à ce journal leurs jours difficiles contre un virus qui a tué des milliers de personnes dans le monde et nous fait vivre une panique inhabituelle toutes les heures. .

Déjà sorti à la maison et vivant selon des recommandations strictes de ne pas rechuter, Coca Palacios dit qu’en ce moment, où il se trouve maintenant et dans un hôpital où il était auparavant connecté à des machines de survie, “rien n’est plus important que de préserver la vie ». “C’est un combat à chaque seconde”, dit-il.

«Le Covid-19 est tombé sur un enfant de Dieu. Cet intrus a envahi mon corps la semaine dernière, mais mon esprit guerrier me permettra de survivre “, écrivait le journaliste sur son réseau social le 25 mars dernier. Immédiatement, 136 de ses amis lui ont souhaité une amélioration et ses signes de regret d’être en grave danger. Ensuite, Coca Palacios purgeait plus de cinq jours d’isolement dans un hôpital de Washington, après le diagnostic que personne ne veut entendre en ces jours de pandémie: “positif pour Covid-19”. Dans cette interview avec LA PRENSA, il raconte une partie de son histoire de survie.

Comment découvre-t-on la contagion?

C’était avant le 18 mars. J’ai commencé à avoir une toux et un nez qui coule. Au départ, je supposais qu’il s’agissait d’un rhume à cause du froid intense de ces latitudes. Cependant, à midi le 19 mars, j’ai été alarmé parce que j’avais une fièvre de plus de 40 degrés et un mal de tête intense. Avec quatre symptômes, j’étais déjà plus que méfiant et ils m’ont envoyé pour subir un test.

Quand êtes-vous diagnostiqué? Comment était ce moment?

«Le 21 mars, j’ai reçu officiellement la nouvelle, c’était inattendu: positif pour Covid-19! Bien sûr, c’était sérieux. Je ne sais pas si j’ai vraiment pensé à quoi que ce soit. Ce jour-là, je ressentais déjà plus de symptômes: ma poitrine me faisait mal, j’ai également souffert de douleurs musculaires, de diarrhée et de vomissements. Ils m’ont immédiatement isolé. L’ordre médical était l’isolement, le repos absolu, une hydratation abondante et des médicaments pour diminuer certains symptômes.

De quels médicaments parlons-nous?

«Je me souviens d’un gramme d’acétaminophène toutes les huit heures pour la fièvre et les maux de tête, 30 ml de produit antitussif et quatre bouffées de spray buccal toutes les quatre heures pour que mon système respiratoire fonctionne correctement.

Le journaliste Leonardo Coca Palacios, dans son travail de communicateur avant de quitter le pays. LA PRESSE / Courtoisie

Comment décrivez-vous l’isolement dans lequel ils vous ont envoyé?

C’est triste et ennuyeux. Les difficultés respiratoires, les fièvres, les vomissements, la diarrhée, les maux de tête et les douleurs corporelles devaient être traités. Une équipe médicale me surveillait quotidiennement et a constaté une amélioration de mon état de santé. Je me souviens qu’on m’a dit que si je continuais comme ça, je serais bientôt libéré ».

Avez-vous paniqué? Des milliers de personnes ont perdu la vie en luttant pour respirer …

Bien sûr. Mais là, dans cet hôpital, rien n’est plus important que de préserver la vie ».

Comment avez-vous été infecté?

“Je ne sais pas. Le virus est dans l’environnement et se transmet facilement, n’importe qui n’importe où peut l’obtenir. C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé a suggéré l’éloignement social comme moyen de diminuer la chaîne de contagion ».

Pensez-vous que vous avez vaincu le virus ou qu’il est absent? Que vous disent les médecins?

«Je suis au milieu du cycle viral connu à ce jour, mais je suis à risque de réinfection, donc le danger n’est pas passé. Cependant, j’ai confiance que Dieu est plus puissant que le mal et avec la force divine je gagnerai ».

A partir de ce temps isolé et connecté aux machines, quels souvenirs sont constants? … difficile d’oublier le moins du monde.

“Étant dans la salle de confinement de l’hôpital, entourée de médecins et d’infirmières en combinaison étanche à l’air jaune de la tête aux pieds, je me suis souvenu d’un film que j’ai regardé il y a quelques années, intitulé Epidemic, sorti le 10 mars 1995 et il met en vedette Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey et Renee Russian; À ce moment-là, cela m’a tellement choqué que j’ai commencé à avoir des rêves récurrents avec les scènes de confinement du virus et je me suis réveillé en sueur et effrayé. Maintenant, il me semble incroyable que mes cauchemars d’antan… se soient réalisés 25 ans plus tard.

Mais le pire, les moments difficiles se situaient entre les jours 5 et 8, car je ressentais simultanément sept symptômes, je sentais que mon âme allait partout et je ne pensais qu’à mettre mes comptes à jour avec Dieu et avec tous les proches ».

Le communicateur a eu des moments difficiles à l’extrême de penser qu’il ne sortirait pas de l’hôpital vivant comme cela est arrivé à des milliers de personnes dans le monde. LA PRESSE / Courtoisie

Y a-t-il quelque chose qui vous a beaucoup impressionné pendant l’isolement?

Oui … le personnel qui m’a soigné à l’hôpital ne pouvait que voir leurs yeux et j’ai découvert qu’ils étaient horrifiés et avaient très peur de l’obtenir. Personne ne connaît mieux les conséquences de cette pandémie ».

Ont-ils peur de mourir?

“Eux, les infirmières et les médecins font face à la mort, ils voient des personnes infectées mourir chaque jour.”

Et tu avais peur de mourir?

Bien sûr. Le Covid-19 tue ».

Quelqu’un qui a vécu cela dans un lit d’hôpital, quelle recommandation avez-vous pour ceux qui nous lisent?

Ne quittez pas vos maisons. La vie des êtres humains est suspendue à un fil avec le Covid-19, ce n’est pas un jeu, ce n’est pas un truc d’enfant, évitez la contagion autant que vous le pouvez ».