Private Banking de Kutxabank-Fineco nomme Eduardo Ruiz de Gordejuela au poste de président | Les entreprises

Le conseil d’administration de Private Banking de Kutxabank-Fineco a nommé Eduardo Ruiz de Gordejuela au poste de nouveau président de la Securities Society, en remplacement de Javier García Lurueña, actuel PDG de Kutxabank, qui quitte son poste au sein du conseil d’administration de Fineco

Le conseil d’administration de Private Banking de Kutxabank-Fineco est composé de sept membres, trois nommés par les actionnaires minoritaires et quatre nommés par la banque. José Ramón Blázquez, directeur financier de la Banque, occupera le poste devenu vacant après le départ de Javier García Lurueña.

Ruiz de Gordejuela a développé toute sa carrière professionnelle au sein du groupe financier basque

Il occupe actuellement le poste de PDG de Kutxabank Retail Business.

Il est titulaire d’un diplôme en économie et en administration des affaires de Deusto et d’un master en gestion des connaissances de cette même université. Il a rejoint BBK en 1992 et a occupé des postes dans la Caisse d’épargne liés aux services bancaires d’investissement, aux services bancaires institutionnels et aux domaines commercial et marketing. En 2008, il a été nommé directeur du commerce de détail en Biscaye et directeur général adjoint un an plus tard.

Après la constitution de Kutxabank en 2012, il a été directeur de Bizkaia Retail Business et directeur général adjoint de Retail Business.

Depuis 2018, il est directeur général du Retail Business de Kutxabank et membre du comité de pilotage de la Banque, entre autres organes de décision.

En 2019, la Banque Privée de Kutxabank-Fineco a enregistré une croissance de 16% du volume d’actifs sous gestion, et a pour la première fois dépassé le ruban de 3600 millions d’euros d’actifs gérés. Ils mettent en évidence, dans cette évolution, la croissance des produits de gestion programmée, ainsi que le domaine du «Family Office», dédié à la gestion de grands actifs.

La rentabilité moyenne des portefeuilles est supérieure à 8%, ce qui fait de 2019 le meilleur exercice de la décennie en termes de rentabilité, même au-dessus des données obtenues en 2013.

En 2020, la Banque Privée de Kutxabank-Fineco maintiendra les axes sur lesquels la croissance des années précédentes a pivoté, à savoir la personnalisation, la numérisation, l’investissement responsable (ESG), les accords conclus avec des entités de gestion spécialisées et, de manière Très spécial, l’attraction de talents spécialisés.

À moyen terme, Fineco prévoit de se consolider en tant qu’agent actif dans le processus de consolidation de l’industrie de la gestion de patrimoine.