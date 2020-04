Progression des vaccins par rapport aux vaccins signalée à Pittsburgh Covid-19

Il s’agit de la première étude à développer un vaccin contre le nouveau virus qui a fait l’objet de critiques d’experts de l’extérieur, selon un rapport du University of Pittsburgh Medical Center.

Des scientifiques de l’Université de Pittsburgh, aux États-Unis, ont fait état de progrès dans un vaccin contre le nouveau Coronavirus Covid-19 qui a été testé sur des souris avec des résultats positifs.

Cependant, Louis Falo, professeur et président de dermatologie au École de médecine de PittsburghIl a fait valoir que les tests sur l’homme pouvaient prendre au moins un an.

Le vaccin, appelé PittCoVacc, une abréviation pour Pittsburgh Coronavirus Vaccine, suit une approche basée sur des morceaux de protéines virales fabriquées en laboratoire pour développer l’immunité, la même méthode utilisée pour les vaccins contre la grippe, selon un rapport publié sur le site Web du centre médical de l’Université de Pittsburgh. (UP).

C’est lui première étude pour le développement d’un vaccin qui a fait l’objet de critiques d’experts des institutions externes, indique le site.

“Les tests sur les patients nécessiteraient généralement au moins un an et probablement plus”, a déclaré Falo. “Cette situation particulière est différente de tout ce que nous avons vu, nous ne savons donc pas combien de temps prendra le processus de développement clinique. Les révisions récemment annoncées des processus normaux suggèrent que nous pourrions aller plus vite. »

Dans un article publié par EbioMedicine, du magazine The Lancet, le vaccin développé par des experts de Pittsburgh, lorsqu’il est administré à travers un petit patch, produit suffisamment d’anticorps contre le nouveau virus pour le neutraliser.

“Les chercheurs ont également utilisé une nouvelle approche pour administrer le médicament, appelée matrice à micro-aiguilles, pour augmenter la puissance.

“Cette matrice est un patch de la taille d’un doigt de 400 petites aiguilles qui libèrent les morceaux de protéines du pic dans la peau, où la réaction immunitaire est la plus forte.

“Le patch continue comme un pansement, puis les aiguilles, qui sont entièrement faites de sucre et de morceaux de protéines, se dissolvent simplement dans la peau”, explique le texte, reproduit sur le site Web de l’UP Medical Center.

Andrea Gambotto, professeur agrégé de chirurgie à la Pittsburgh School of Medicine et co-auteur de l’étude, a déclaré que les expériences antérieures dans la lutte contre les virus ont permis le développement de nouveaux tests.

“Nous avions une expérience antérieure avec le SRAS-CoV en 2003 et le MERS-CoV en 2014. Ces deux virus, qui sont étroitement liés à la SARS-CoV-2, nous apprennent qu’une protéine particulière, appelée protéine de pointe, est importante pour induire une immunité contre le virus. Nous savions exactement où combattre ce nouveau virus “, a déclaré Gambotto.

Les effets montrés jusqu’à présent par le vaccin suggèrent qu’ils pourraient être applicables chez l’homme.

“Il est important de noter que le vaccin microaiguille Le SRAS-CoV-2 conserve sa puissance même après qu’il a été complètement stérilisé avec un rayonnement gamma, une étape clé dans la fabrication d’un produit qui peut être utilisé chez l’homme “, indique le rapport.

Je veux dire