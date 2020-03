Rédaction / AG

Il y a 6 heures

La police nationale espagnole a attiré l’attention d’un homme qui voulait contourner la quarantaine imposée par le président Pedro Sánchez pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19. Sur Twitter, le syndicat de la police espagnole a diffusé la vidéo du sujet et publié le message: «Nous avons demandé SENSATEZ lors de la #EstadoDeEmergencia à cause de # COVID19. Vous ne nous trompez PAS et vous serez également pénalisé. »

