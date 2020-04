Protégez votre santé au quotidien – Healthy Magazine | Alimentation | Fitness | Beauté

Selon la recherche, les cerises Montmorency pourraient stimuler votre immunité et prévenir les problèmes respiratoires – prenez votre dose quotidienne avec CherryActive

Le maintien d’une bonne santé est une priorité pour nous tous, et augmenter notre dose quotidienne d’antioxydants est une chose que nous pouvons faire pour aider. En effet, les antioxydants sont censés réduire notre risque de maladie, soutenir le système immunitaire et ralentir le processus de vieillissement, en limitant les effets néfastes des radicaux libres dans le corps.

Les cerises de Montmorency sont une source particulièrement riche d’antioxydants. Ils ont également été liés à un certain nombre d’autres avantages pour la santé, notamment une baisse de la pression artérielle et un meilleur sommeil (les cerises sont une source naturelle de mélatonine, nécessaire au cycle de sommeil). La recherche indique même qu’ils pourraient également aider à prévenir certaines infections respiratoires et certains virus.

Respirer plus facilement

Les infections après la course sont un problème courant pour les coureurs de marathon, et une étude a cherché à savoir si la prise de jus de cerise Montmorency pouvait aider. Les participants ont reçu soit une dose de jus de cerise ou un placebo, avant et après avoir couru un marathon. Après la course, les coureurs qui ont pris le jus de cerise ont montré des niveaux d’inflammation inférieurs à ceux du groupe placebo et n’ont présenté aucun symptôme des voies respiratoires supérieures, comme une toux, des éternuements ou un mal de gorge. En comparaison, la moitié du groupe placebo présentait des symptômes.

Tranquillité d’esprit

Bien que cette étude ait impliqué des athlètes, les résultats pourraient être significatifs pour ceux d’entre nous dont le corps est stressé pour d’autres raisons, y compris la vieillesse, les conditions de santé sous-jacentes ou l’immunité compromise. Une dose quotidienne de jus de cerise Montmorency pourrait vous donner la tranquillité d’esprit de savoir que vous prenez plus soin de votre santé.

