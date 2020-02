“PS / WAM”, de Rodrigo García, une performance à lire qui déconcerte | Culture et divertissement

Des têtes de cerfs et de sangliers disséqués remplacent les homards controversés d’antan dans le nouvel “artefact” de l’Argentin Rodrigo García, “PS / WAM”, une performance dont la première absolue ce soir a laissé le public tellement déconcerté que les applaudissements, rares, ont Il a fallu un certain temps pour arriver.

La pièce, résultat d’un projet de résidence artistique à Naves de Matadero du dramaturge et metteur en scène, a été développée dans la nef 11 de Naves del Matadero, d’où les tribunes, les sièges et la scène ont été retirés pour accélérer leur surface pour laquelle ils ont Errant 150 spectateurs, reçus à la porte par les deux acteurs, Juan Loriente et Daniel Romero.