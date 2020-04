Publié dans le DOF, liste des actions extraordinaires pour l’urgence sanitaire Covid-19

Les actions extraordinaires pour faire face à l’urgence sanitaire générée par le coronavirus Covid-19 ont été publiées au Journal officiel de la Fédération.

Un document signé par le secrétaire à la Santé, Jorge Carlos Alcocer Varela, établit la actions extraordinaires qui sera développé dans les régions touchées du pays, en termes de santé, pour lutter contre les maladies graves et l’attention prioritaire générée par le virus du SRAS-CoV2 (Covid-19).

Le premier article établit le “suspension immédiate, du 30 mars au 30 avril 2020, des activités non essentielles, afin d’atténuer la propagation et la transmission du virus dans la communauté, de réduire la charge de

maladie, ses complications et la mort du COVID-19 dans la population résidant sur le territoire national ».

Il détaille également un liste des activités jugées essentielles, qui peut continuer à fonctionner:

Quels sont directement nécessaire pour assister à l’urgence sanitaire, y compris ceux qui participent à son offre, ses services et ses fournitures, parmi lesquels le secteur pharmaceutique se démarque.

Le impliqué dans la sécurité publique, protection des citoyens et administration de la justice; ainsi que l’activité législative aux niveaux fédéral et des États.

Les secteurs fondamentaux de l’économie: la finance, la collecte des impôts, la distribution et la vente d’énergie, la logistique, la production et la distribution d’eau potable, la nourriture et les boissons non alcoolisées, ainsi que ses points de vente.

Le connexe directement avec le fonctionnement des programmes sociaux gouvernementaux;

Celles nécessaires à la conservation, à l’entretien et à la réparation des infrastructures critiques qui assurent la production et la distribution des services essentiels.

Cet article détaille également les mesures de prévention auxquelles les citoyens doivent adhérer pour réduire le nombre d’infections telles que reçu à domicile, et les personnes qui doivent appliquer strictement cette mesure:

Toute personne de plus de 60 ans;

En état de grossesse; ou,

Diagnostic d’hypertension artérielle, de diabète sucré, de maladie cardiaque ou pulmonaire chronique, d’immunosuppression (acquise ou induite), d’insuffisance rénale ou hépatique.

Le deuxième article établit comme «action extraordinaire», la modification de l’intégration de la Conseil général de la santé, considérant comme membres titulaires les personnes suivantes:

Le chef du ministère de l’intérieur;

Le chef du ministère des relations extérieures;

Le chef du ministère de la défense nationale;

Le chef du secrétaire de la marine;

Le chef du ministère de la sécurité et de la protection des citoyens, et

Le chef du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

