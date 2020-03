Publix installe des panneaux de protection contre la propagation du coronavirus – . Miami (51)

L’un des plus grands supermarchés de Floride a franchi une étape supplémentaire pour lutter contre la propagation croissante de la pandémie de coronavirus dans l’État.

Publix a annoncé qu’elle installerait des barrières en plexiglas à divers endroits du magasin: caisses enregistreuses, comptoirs de service à la clientèle et pharmacies, dans le but de limiter l’interaction des employés avec les clients et d’empêcher la propagation du virus.

Un porte-parole du supermarché a confirmé la nouvelle à l’affilié de NBC WFLA-TV. L’installation devrait commencer cette semaine et se terminer dans la plupart des magasins au cours des deux prochaines semaines.

Les barrières sont la dernière initiative de l’entreprise, qui a notamment consisté à changer ses heures pour fermer plus tôt afin de donner aux employés plus de temps pour nettoyer les magasins et réapprovisionner les étagères, tout en ouvrant les magasins uniquement pour les clients plus âgés certains jours crise. Ceci avec l’idée de fournir un espace plus sûr à la population la plus vulnérable au coronavirus.

