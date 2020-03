Puig insiste pour demander le respect des recommandations sanitaires de Madrid | Couverture

Le président de la Generalitat, Ximo Puig, a insisté ce vendredi pour demander à tous “où qu’ils se trouvent” de se conformer aux recommandations des autorités sanitaires espagnoles et, dans le cas de la Communauté de Madrid, de ne pas voyager, pour être dans une situation “à haut risque”.

Puig a indiqué que la Generalitat avait exigé dès le départ que tout le monde “réponde aux critères des autorités sanitaires espagnoles et de chaque communauté”, et a déjà montré sa préoccupation et sa préoccupation au ministère de la Santé à ce sujet “du respect et avec une attitude positive. “