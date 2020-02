Punta Umbría accueillera un énorme championnat d’Europe de duathlon | Sports pratiques

Il Championnat d’Europe de Duathlon il se tiendra à Umbrian Point (Huelva) les prochains jours 7 et 8 mars avec un total de 1000 athlètes inscrit

Il s’agit d’un Européen avec l’une des meilleures participations de l’histoire, avec la présence de 23 nationalités différentes, selon le Fédération espagnole de triathlon (FETRI). Outre les locaux, la forte présence des Britanniques se démarque, près de la moitié des participants avec un total de 418, et des Portugais, avec 54.

Le concours sera divisé par modalités. Le 7 mars, le duathlon sprint distance aura lieu dans les catégories élite, sub-23, junior et âge, tandis que le 8 mars le test sera en distance standard. Il y aura également la présence de duathlètes paralympiques, avec jusqu’à 20 confirmés.

Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 27 février pour le test «Open», ouvert aux athlètes non fédérés et qui auront la possibilité de participer à cet événement important pour le duathlon.

Huelva, référence triathlon

Ce Championnat d’Europe de Duathlon prend le témoin historique Plages de duathlon de Punta Umbría, mais ce ne sera pas le seul grand événement d’athlétisme que Huelva accueillera. La Coupe d’Europe de triathlon Il se tiendra également dans la province andalouse, ce qui en fera une référence européenne dans l’organisation de compétitions sportives internationales de haut niveau, suite à de bonnes expériences du passé.

Huelva a déjà accueilli la dernière Coupe du monde 2017, qui a également rejoint Punta Umbría avec la capitale, la Coupe d’Europe et le Championnat ibéro-américain 2019, et le Championnat d’Espagne de duathlon pour les clubs et relais mixtes.

Afin d’assurer les meilleures conditions possibles pendant la compétition, les autorités locales ont ordonné le resurfaçage de certaines rues et le conditionnement des points clés de la compétition tels que la sortie, la zone d’arrivée et les zones de transition.

