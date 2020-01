Pussy Riot chante contre la censure au Brésil | Culture et divertissement

Les rues de la ville brésilienne de Sao Paulo ont tremblé jeudi au rythme du groupe féministe russe Pussy Riot qui, avec leur musique punk et leur discours enflammé, a rempli leur concert de protestations en faveur de la liberté d’expression et contre la répression artistique.

Le groupe a réalisé ce qui avait été promis et “a chanté, dansé et s’est rebellé” lors de son concert à Sao Paulo dans le cadre du festival Summer sans censure, organisé par la mairie et qui a accueilli des œuvres censurées, dont certaines ont fait l’objet d’un veto du gouvernement. du président Jair Bolsonaro.