Puyol et Ona Carbonell représentent le sport au gala des Goya Awards | Réseaux sociaux sportifs

Carles Puyol, ancien footballeur de Barcelone, et Ona Carbonell, ancienne capitaine de l’équipe espagnole de natation synchronisée, ont représenté le sport au gala des Goya Awards et se sont chargés de présenter les cinq films candidats pour remporter le prix du meilleur film. ainsi que trois autres personnalités en dehors du monde du cinéma telles que les journalistes María Casado et Rosa María Calaf et le pianiste James Rhodes.

Tout d’abord, Ona Carbonell a présenté “O que arde” avec des éloges à son directeur, Oliver Laxe, puis a cédé la place à Pablo Alborán, qui a interprété la chanson “Sola” avant l’arrivée du prix de la meilleure chanson originale tombée entre les mains de Javier Rubial pour “Outdoor”.