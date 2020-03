Qu’a fait l’UE à propos du coronavirus? | Couverture

Le coronavirus secoue l’Europe depuis des semaines et, par conséquent, de nombreux pays ont lancé diverses stratégies pour tenter de freiner son expansion et son impact. Cependant, ces actions individuelles s’inscrivent dans un contexte de crise sanitaire mondiale, qui laisse résonner dans l’air un Question: Qu’a fait l’Union européenne à ce sujet?

MESURES ÉCONOMIQUES

L’UE a adopté jeudi dernier un ensemble de mesures visant à donner aux pays une flexibilité dans l’application des règles fiscales et qui permettra, exceptionnellement, de canaliser les aides d’État sous forme d’avantages fiscaux, de garanties et de prêts publics aux entreprises et de soutenir la bancaire.

Ce système, déjà utilisé en 2009 lors de la crise financière, permet à Bruxelles d’autoriser des aides publiques qui, dans des circonstances normales, ne seraient pas acceptées, pour autant qu’elles visent à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre. Cela permettra aux pays de L’UE veille à ce qu’il y ait suffisamment de liquidités pour les entreprises de toutes sortes et préserve la continuité de l’activité économique pendant et après l’épidémie de coronavirus. D’autre part, le club communautaire a également commencé à mobiliser 37 milliards d’euros de fonds structurels pour lutter contre Cependant, l’UE n’a pas encore utilisé toute son artillerie financière: le Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds de sauvetage de la zone euro, qui pourrait intervenir avec les 410 milliards d’euros dont elle dispose.

La plupart des groupes de l’Eurochamber, des syndicats européens et des universitaires demandent à profiter de cet organisme créé dans le tourbillon de la crise financière, mais son activation est politiquement délicate, en grande partie à cause de la stigmatisation générée par une institution associée à l’austérité et ” troïka. ” Le rôle du MES est d’agir en tant que prêteur de dernier recours pour les États lorsque les marchés ferment le robinet de financement.CONTRÔLE DES FRONTIÈRES

En ce qui concerne les frontières extérieures, l’UE a convenu lundi de fermer ses frontières pendant au moins 30 jours et déploie une série de mesures d’urgence pour protéger le trafic de marchandises, garantir l’approvisionnement et atténuer l’impact du coronavirus. dans le secteur des transports.

L’UE a également cofinancé l’organisation de vols pour rapatrier plus de 100 000 Européens surpris par la crise des coronavirus hors d’Europe.

ÉQUIPEMENT MÉDICAL

La Commission européenne (CE) a annoncé jeudi dernier qu’elle lancerait une réserve stratégique d’équipements médicaux nécessaires pour prévenir et traiter le coronavirus, afin que les fournitures puissent être acheminées vers les pays de l’UE ayant les plus grands besoins.

Selon Bruxelles, l’Espagne a déjà demandé un équipement le 15 mars par le biais du Mécanisme européen de protection civile, qui est normalement utilisé pour aider dans les situations d’urgence telles que les incendies.

La nouvelle réserve aura une valeur initiale de 50 millions d’euros, dont 90% seront financés par l’UE et 10% par les États membres.

La CE a également lancé un appel d’offres pour l’achat en commun d’appareils respiratoires assistés et a offert lundi un soutien financier de 80 millions d’euros au laboratoire allemand CureVac, qui développe un vaccin potentiel contre le coronavirus. Il recevra l’aide de la Chine, qui enverra plus de deux millions de masques en Europe, dont 200 000 de modèle N95, les plus demandés pour sa sécurité par les services de santé; ainsi que 50 000 kits de test pour détecter le coronavirus.

Paula Boira Nacher