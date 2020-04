Quand pourrai-je visiter la famille, me marier et 17 autres problèmes | La société

Le gouvernement a présenté sa stratégie de désescalade et il existe déjà des réponses à certaines des questions qui préoccupent le plus les citoyens: quand pourrez-vous rendre visite à vos proches, quand auront lieu les mariages et les funérailles ou quand pourrez-vous retourner au gymnase ou la coiffure en fait partie.

Après que le Premier ministre, Pedro Sánchez, a avancé les mesures du “Plan de transition vers une nouvelle normalité”, réparties en quatre phases, des sources de l’exécutif ont précisé certaines questions pratiques concernant cette désescalade progressive.

Voici quelques délais établis pour récupérer les activités quotidiennes, sachant que leur exécution dépendra de chaque territoire se trouvant dans la phase spécifique qui le permet: 0, 1, 2 ou 3 (chacun durera environ deux semaines).

-Quand peut-on reprendre l’activité sociale?

À partir de la phase 1, il y aura des contacts sociaux avec d’autres personnes qui ne sont pas âgées, n’ont pas de pathologies antérieures ou sont vulnérables.

Le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer ou garder un rendez-vous n’est pas déterminé et sera limité dans un futur arrêté ministériel.

Les réunions peuvent avoir lieu à la fois dans la rue et dans des maisons ou des locaux.

Dans les établissements la capacité sera limitée: 30% pour les terrasses en phase 1, 30% pour les locaux fermés en phase 2 et 50% en phase 3.

Un arrêté ministériel précisera comment les visites aux anciens peuvent se dérouler à l’avenir, afin d’éviter le risque de contagion par contact social.

-Quand pouvez-vous rendre visite aux personnes âgées vivant dans des maisons de soins infirmiers?

Cela ne peut se faire avant la phase 3 et les conditions dans lesquelles ces visites pourront être effectuées devront être définies.

-Et des visites dans des centres pour personnes handicapées et des logements protégés?

En phase 2.

-Quand les personnes de plus de 65 ans ou vulnérables au coronavirus peuvent-elles sortir dans la rue?

Dès le lundi 4 mai, en phase 0, les personnes âgées et les groupes vulnérables au COVID-19 pourront se promener de durée et de distance limitées.

-Quand peut-il y avoir des funérailles?

Dans la phase 1 avec un petit groupe de membres de la famille et avec les protocoles de distance physique et de sécurité, et dans la phase 2, le nombre de personnes pouvant licencier un être cher décédé sera augmenté.

-À quelle heure peut-on organiser des mariages?

En phase 2, mais avec des garanties de sécurité et de distance.

-Quand les coiffeurs ouvriront-ils?

Les coiffeurs peuvent ouvrir en phase 0 tant qu’ils peuvent prendre rendez-vous au préalable et que le personnel dispose d’un équipement de protection individuelle. Ils doivent respecter les mesures de capacité requises.

S’ils ne proposent pas de rendez-vous, ils devront attendre la phase 1 pour reprendre leur activité.

-Le temps a-t-il été déterminé pour retourner aux gymnases?

Si les installations sportives sont à l’extérieur et que les activités n’impliquent pas de contact physique (comme le tennis ou l’athlétisme), vous pouvez passer à la phase 1.

À cette époque également, les activités sportives individuelles peuvent être pratiquées sur rendez-vous dans des centres sportifs qui n’impliquent pas de contact physique ou l’utilisation de vestiaires.

Cependant, l’utilisation d’installations dont l’espace est fermé devra être reportée à la phase 2 et uniquement lorsque le sport se pratique sans public et ne nécessite pas de contact physique.

-Quand puis-je m’asseoir sur une terrasse pour boire un verre?

En phase 1, des terrasses seront ouvertes mais avec 30% des tables autorisées dans la licence municipale de l’établissement, ou plus si la mairie autorise plus d’espace disponible. Dans la phase 3, ce pourcentage passera à 50%.

-Et faire du shopping?

Dans la phase 1, les locaux et les établissements peuvent déjà être ouverts sur rendez-vous pour un service client individuel, mais avec des mesures de protection, telles que des cloisons.

-Quand est prévu l’ouverture du cinéma et des théâtres?

En phase 2, les cinémas, théâtres, auditoriums et espaces similaires peuvent ouvrir mais avec un siège pré-attribué et avec une limite de capacité de 1/3.

-L’année scolaire va-t-elle reprendre?

Les élèves de 4e de cela, de 2e de baccalauréat, de 2e de PF de niveau moyen et supérieur et de dernière année des enseignements du régime spécial peuvent retourner dans les classes de la phase 2 sur une base volontaire et divisés en groupes de 15 élèves au maximum.

-Quand pouvez-vous aller à la plage ou à la piscine?

Le plaisir de se baigner sur les plages sera en phase 3 et nécessitera une grande implication des autorités locales.

Concernant l’utilisation des piscines, un plus grand niveau de détail sera nécessaire à l’avenir pour permettre cela.

-Et l’ouverture des frontières?

L’Exécutif aborde cette question avec beaucoup de prudence, ce qui nécessitera un travail conjoint avec les partenaires de l’Union européenne.

-Quand pouvez-vous voyager entre les provinces?

Ce n’est que dans la phase quatre, c’est-à-dire lorsque la soi-disant “nouvelle normalité” est atteinte.

-Pouvez-vous aller à la deuxième résidence?

En phase 2, mais seulement si vous êtes dans la même province où vous résidez.

-Quand les hôtels ouvriront-ils?

Dans la phase 1, il y aura déjà quelques utilisations autorisées, sans permettre la jouissance des espaces communs, donc le buffet sera interdit à ce moment, et garantissant toujours des mesures de sécurité.

-Quand pouvez-vous à nouveau vous occuper du jardin?

Dans la phase 0, il s’agit de jardins familiaux, d’autoconsommation ou de jardins municipaux, à condition qu’ils soient dans la même zone municipale que la maison ou dans une zone adjacente et que les précautions d’hygiène et de distanciation sociale appropriées soient adoptées.

-Quand les soins aux personnes handicapées et aux soins précoces, aux thérapies professionnelles, de réadaptation et psychosociales seront-ils récupérés?

Dans la phase 1, lorsque des soins à domicile et un suivi continu seront également fournis aux personnes âgées qui ne vivent pas dans des résidences.