Quand un spectacle d’armes est annulé par le coronavirus

Imaginez un spectacle d’armes annulé à cause d’un coronavirus. C’est peut-être déjà arrivé. C’est certainement imaginable. Mais maintenant, essayez d’imaginer un spectacle de coronavirus annulé par une menace de bombe.

Pouvez-vous imaginer une retraite des lobbyistes des combustibles fossiles annulée par un coronavirus? Bien sûr vous pouvez. C’est peut-être déjà arrivé. Mais essayez de convoquer une image d’une retraite de lobbyistes contre les coronavirus annulée par des incendies de forêt et des ouragans. Vous ne pouvez pas le faire, n’est-ce pas?

Imaginez la NRA dire à tout le monde de travailler à domicile à cause du coronavirus. Pourquoi pas? Mais essayez de penser à ce que ce serait que la National Coronavirus Association éloigne ses employés à cause des tirs de masse.

Je suis sûr que vous pouvez imaginer la convention d’une société d’assurance maladie qui se termine tôt à cause du coronavirus C’est seulement raisonnable. Mais pouvez-vous imaginer une réunion sur l’assurance coronavirus terminée par la menace pour la santé des sociétés d’assurance maladie? Bien sûr que non. Mais pourquoi pas? Le manque de couverture de santé universelle de base aux États-Unis, à l’instar de ce que la plupart des pays riches ont jusqu’à présent, a causé beaucoup plus de décès que le coronavirus, et la paire pourrait former une équipe super mortelle.

Pourquoi certains dangers sont-ils répréhensibles et d’autres souhaitables? Pourquoi ne battez-vous pas les yeux si vous apprenez que le coronavirus pourrait réduire le nombre de personnes se présentant pour leur travail de maintien d’une préparation constante au tir d’armes nucléaires?

Et si une maladie contagieuse présentait un danger particulier pour les fermes industrielles, menaçant notre capacité à affamer des millions d’êtres humains en gaspillant des céréales engraissant un grand nombre d’animaux à abattre cruellement, contribuant massivement au processus d’effondrement du climat? Nous voulons que ces opérations soient opérationnelles le plus rapidement possible, non?

Voici une meilleure idée. N’essayons pas d’imaginer un monde dans lequel les gens essaient ouvertement et sans vergogne de commercialiser le coronavirus. Essayons plutôt d’imaginer un monde dans lequel les gens ne commercialiseraient pas ouvertement et sans vergogne des armes nucléaires, des missiles, des bombes, des grenades, des fusils, du charbon, du pétrole, du gaz, de la fracturation, des fermes industrielles ou Joe Biden. Essayons même d’imaginer un monde dans lequel nous pouvons être sûrs que personne ne travaillant pour aucun gouvernement n’essaie actuellement de comprendre comment utiliser le coronavirus comme arme. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas en être sûr dans le monde actuel.

Comment passer de ce monde, où les spectacles d’armes sont totalement acceptables, à un monde où ils sont aussi absurdes qu’un spectacle de coronavirus? Je ne prétends pas le savoir, mais suggérerais quelques étapes.

Tout d’abord, recyclez tous les téléviseurs. Nous avons passé des décennies à essayer de rendre une proportion importante du contenu de la télévision meilleure que catastrophiquement terrible. Concentrons-nous ailleurs. Débarrassez-vous des choses ou ne les allumez pas – et ne regardez pas non plus ces choses sur votre ordinateur.

Deuxièmement, arrêtez de promouvoir l’optimisme. Faites plutôt la promotion de l’activisme. Arrêtez de dire aux gens qu’ils doivent entendre de bonnes nouvelles ou être incapables de fonctionner. C’est un mensonge ridicule. Dites aux gens l’état actuel des choses et la nécessité de modifier les choses.

Troisièmement, arrêtez toute promotion de la violence. Remplacez-le par la promotion des pouvoirs révolutionnaires de l’action non violente. Débarrassez-vous même de votre discours de violence, et ne soyez pas d’accord avec cela en me disant que je le «tue».

Quatrièmement, essayez de voir le monde de l’extérieur pendant une seconde. Supposons que rien n’est acceptable ou inacceptable, pendant une seconde. Réfléchissez un instant à ce qui devrait être acceptable et à ce qui ne devrait pas l’être.