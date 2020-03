“Quand vous voyez la barbe de vos voisins peler …”

CONTENU EXCLUSIF.

Coronavirus

Un peu ou beaucoup de machisme, ou du moins d’arrogance, il y a en cela notre culture qui voit les précautions hygiéniques comme de la folie ou de la lâcheté. J’ai récemment rencontré un ami, et quand il a tendu la main pour me saluer, j’ai dit très cordialement qu’en ces temps de coronavirus, il vaut mieux éviter de saluer les mains. “Bah!” Dit-il, faisant un geste qui prétendait être drôle avec son visage, “c’est pédé.”

Montealegre

Vous souvenez-vous de cette époque où Eduardo Montealegre a été lynché (symboliquement), car au milieu de la campagne politique, quelqu’un l’aurait vu se laver les mains avec de l’alcool au gel après être monté dans un bus de transport public? Se laver les mains après un contact avec le public, quelque chose qui semble maintenant plus ou moins normal, et que les médecins insistent sur le fait que nous devons faire pour nous protéger contre le coronavirus, était alors considéré comme une infraction. Chez Montealegre, on a vu le politicien de la classe supérieure vouloir supprimer l’odeur des pauvres. Parce que le politicien populaire, nous espérons qu’il est celui qui salue tout le monde et mange avec ses mains sur une feuille de chagüite à l’arrêt de bus, même si ce n’est qu’en campagne. Regardez comment les choses changent d’un moment à l’autre!

Howard Hughes

En 2004, un film de Martin Scorsese intitulé The Aviator a été présenté, où Leonardo Di Caprio a joué le milliardaire excentrique Howard Hughes, qui était d’ailleurs à Managua lors du tremblement de terre de 1972. Attention, j’ai utilisé le mot excentrique pour le désigner. , car parmi ses nombreuses excentricités, il y avait la phobie de la poussière et des germes, qui se reflétait dans une obsession de s’isoler du reste et de se laver les mains de temps en temps. Eh bien, 15 ans plus tard, nous y voilà. On nous demande tous d’être un peu Howard Hughes, au moins quand il s’agit de se laver compulsivement les mains et de s’isoler autant que possible du reste des humains.

équipe

Contrairement à d’autres, le coronavirus ou covid 19 est une maladie d’équipe. Soit nous le battons en équipe, soit nous tombons en équipe. Cela ne vous donne pas la chance d’être égoïste. Si mon voisin se trompe, il est fort probable que je me trompe aussi ou je le serai bientôt. Et cela est valable, comme nous l’avons vu, pour les personnes, les communautés et les pays. Une personne, une communauté ou un pays qui se comporte de manière irresponsable attaque tous les autres.

Unité

Peut-être que ce coronavirus nous aide à comprendre le concept de “l’unité des différents contre un plus grand mal”. Ici, il ne s’agit pas d’être un joueur d’ortega ou un adversaire, d’être un crapaud ou bleu et blanc, riche ou pauvre, femme ou homme, enfants, jeunes ou adultes. Le coronavirus est l’ennemi de tous. Si cela en affecte un, même si c’est mon adversaire dans un autre domaine, cela m’affecte. C’est ce qui a été dit auparavant. Si le régime d’Ortega Murillo est le plus grand mal, il le menace, allons tous contre lui, sortons du problème sans renoncer à nos divergences, mais ne commençons pas à nous maudire car ce faisant, nous aidons la peste dans son travail d’extermination.

Mamacita de Tarzan

Pour démontrer que nous sommes pratiquement ici la mère de Tarzan, j’ai entendu dire à un propagandiste du régime des phrases de cette taille: “Ceux d’entre nous qui vivent sous les tropiques ont beaucoup plus de forces contre ces virus que ceux qui n’en ont jamais souffert”, a-t-il déclaré. Mais bon, si ces super gènes que nous avons échouent, alors le système de santé est là, ce qui à son avis fait l’envie du monde. “Mieux préparé impossible … Il n’y a pas de pays mieux préparé en Amérique que le Nicaragua, sous la même direction que le commandant Ortega”, a-t-il déclaré convaincu. Bon Dieu!

Barbes

“Quand la barbe de vos voisins voit peler, mettez-la à tremper”, dit un vieux proverbe qui nous conseille de prendre nos propres dispositions pour le mal subi par les autres. Je ne suis pas un spécialiste des épidémies, loin de là, mais le bon sens me dit que nous devons agir comme si le coronavirus était déjà là. Nous ne pouvons pas attendre qu’il soit officiellement reconnu, premièrement, parce que nous savons qu’il ne faut pas faire confiance à ce gouvernement, et deuxièmement, parce que lorsqu’il est reconnu, il est possible que le virus soit déjà là, circulant et se propageant, bien avant.