Quatre compagnons de Bolsonaro en visite aux États-Unis testent positifs pour le coronavirus – Telemundo Miami (51)

BRASILIA – Le nombre de personnes infectées par un coronavirus qui accompagnait le président du Brésil, Jair Bolsonaro, lors de son récent voyage en Floride, aux États-Unis, est passé à quatre ce vendredi après avoir confirmé les points positifs d’un diplomate, d’un sénateur, ainsi que du trésorier du nouveau parti du président.

Le premier cas détecté a été le chef de la presse présidentielle, Fabio Wajngarten, qui faisait partie de la délégation conduite par Bolsonaro lors de ce voyage de quatre jours aux États-Unis, entre samedi et mardi derniers, qui a été riche en événements, dont un dîner avec le président des États-Unis, Donald Trump.

Vendredi soir, les contagions du chargé d’affaires brésilien à Washington, le diplomate Nestor Forster, ont été confirmées; et le sénateur Nelson Trad Filho, du Parti social-démocrate (PSD) et président du Comité des relations extérieures de la Chambre haute.

L’avocate Karina Kufa, trésorière d’Alianza por Brasil – le nouveau parti de Bolsonaro – et qui sera en isolement cellulaire pendant dix jours, a également été infectée.

Bolsonaro, qui jusqu’à présent n’a pas présenté de symptômes de la maladie, est venu à être considéré comme un cas suspect, mais les tests effectués la veille ont été négatifs, comme l’a annoncé le président sur ses réseaux sociaux.

Les ministres qui accompagnaient le président ont également donné un avis négatif. Il s’agit de la sécurité institutionnelle de la présidence, Augusto Heleno Ribeiro; Mines et énergie, Bento Albuquerque; et Défense, Fernando Azevedo e Silva.

Le Brésil a confirmé jusqu’à vendredi 98 cas de coronavirus, la plupart dans l’Etat de Sao Paulo (56), le plus peuplé et le plus riche du pays, et enquête sur environ 1 500 suspects, sans toutefois enregistrer de décès.

Forster, choisi par le gouvernement pour être le nouvel ambassadeur du Brésil aux États-Unis, poste qu’il occupe à titre intérimaire depuis environ un an, a appris vendredi soir les résultats de ses tests pour le coronavirus.

Sur recommandation médicale, le diplomate restera en quarantaine pendant les deux prochaines semaines, comme le rapporte l’ambassade du Brésil à Washington sur son site Internet.

D’autre part, Nelson Trad Filho a voyagé avec Bolsonaro, son chef de presse et les ministres susmentionnés, dans l’avion présidentiel qui les a emmenés aux États-Unis et les a ramenés au Brésil.

“J’ai fait l’examen et c’était positif. Sérénement, avec foi en Dieu, et en suivant toutes les directives des professionnels de santé impliqués dans cette confrontation, je suis chez moi avec ma famille, gardant la période d’isolement”, a expliqué le sénateur dans un communiqué. communiqué envoyé à la presse.

Le chancelier Ernesto Araújo attend toujours les résultats des examens, bien que ce dernier soit resté aux États-Unis jusqu’à ce jeudi et ne soit pas revenu à Brasilia dans l’avion officiel qui transportait Bolsonaro et dans lequel le chef de presse de la présidence et du a cité le sénateur.

Lors de sa visite à Miami, Bolsonaro a minimisé les risques de coronavirus, autour desquels il a affirmé qu’une sorte de “fiction” et de “fantaisie” était en train de se produire, ce dont il a en partie blâmé la presse.

Il a également déclaré à une autre occasion qu’il connaissait “la grippe qui a tué beaucoup plus” que le coronavirus.

Cependant, à la veille de l’événement, son ton a changé et après le positif de son attaché de presse et subissant lui-même une analyse, il a exhorté les Brésiliens à adopter des mesures de précaution et même à éviter les concentrations importantes.

Il a également cessé de serrer la main et de serrer dans ses bras les partisans qui l’attendent pratiquement tous les jours aux portes du Palacio de la Alvorada, sa résidence officielle à Brasilia.

