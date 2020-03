Quatre croisières avec des malades cherchent à accoster dans les ports du sud de la Floride – . Miami (51)

MIAMI.- Au moins quatre navires de croisière sont sur le point d’accoster dans les ports du sud de la Floride dans les prochains jours et des alarmes ont été déclenchées en raison de la possibilité que des passagers ou des membres d’équipage soient malades ou soupçonnés d’avoir le nouveau coronavirus.

Ce sont le Coral Princess et un navire de croisière de la compagnie Holland America Line qui accosteraient à Port Everglades, et deux navires Costa Cruises, le Favolosa et le Magica, qui prévoient d’accoster dans le port de Miami.

Avec 1 720 touristes à bord et “sans risque connu de COVID-19”, la croisière Coral Princess poursuivra son voyage vers Port Everglades, à Fort Lauderdale, Floride (USA), après que les autorités argentines et brésiliennes aient refusé l’autorisation de débarquer de les voyageurs.

“Malgré les efforts continus de divers consulats, Anvisa (l’Agence brésilienne de réglementation de la santé) a nié le débarquement des clients de Coral Princess, y compris ceux avec des vols sortants confirmés”, a déclaré mercredi la société propriétaire de l’hôtel. navire, Princess Cruises.

“Coral Princess se rendra directement à Fort Lauderdale, sans avoir besoin de ports supplémentaires. Il n’y a aucun risque connu de COVID-19 à bord”, indique le communiqué.

Auparavant, mardi, la société avait déclaré dans un autre communiqué que l’arrivée au port de Floride (à environ 50 kilomètres au nord de Miami) était prévue pour “dimanche 5 avril”.

Le gouvernement argentin a interdit le débarquement des touristes du Coral Princess, qui traverse l’Amérique du Sud, jeudi dernier, en raison de la fermeture des frontières décrétée dimanche dernier pour arrêter la propagation du coronavirus, a rapporté le ministère de l’Intérieur du pays sud-américain.

Selon ces sources, le navire est arrivé au port de Buenos Aires, où les autorités ont procédé à l’inspection sanitaire de tous les passagers et ont constaté qu ‘”ils ne présentent aucun type de symptômes compatibles avec COVID-19″.

Avec une longueur de 965 pieds et une capacité de 1 970 passagers, le Coral Princes est détenu et exploité par la compagnie de croisière Princess Cruises, la deuxième plus grande au monde par facturation.

30 équipages malades qui iront à Miami

Ce mercredi, on a également appris que deux navires Costa Cruises, le Favolosa et le Magica, prévoyaient d’accoster dans le port de Miami (PortMiami) ce jeudi, avec 30 personnes malades à bord, tous membres d’équipage, a déclaré un porte-parole de la société au Miami Herald. .

Après une tournée dans les Caraïbes et laissant des touristes dans plusieurs ports, certains confirmés comme transporteurs du COVID-19, les deux navires approchent des côtes de la Floride.

Il y a 1009 personnes à bord du Favolosa et 930 à bord du Magica, ont déclaré tous les membres des équipages, a déclaré Carnival Corporation, propriétaire de Costa Cruises, aux médias locaux.

Au moins 30 d’entre eux présentent des symptômes pseudo-grippaux.

77 malades atteints de symptômes de la grippe se rendent à Fort Lauderdale

Naviguant également, dans ce cas le Pacifique, à destination de Port Everglades (Fort Lauderdale) un navire de croisière de la compagnie Holland America Line, qui a quitté Buenos Aires le 7 mars, avec tous les passagers isolés dans leurs cabines car 77 personnes à bord présentent des symptômes pseudo-grippaux, a indiqué la société.

Le “MS Zandaam” prévoit d’atteindre “les rives du Panama” jeudi soir pour traverser le canal et poursuivre son voyage vers le port de Floride, a déclaré mardi Holland America à Efe.

La croisière subira un contrôle sanitaire pour déterminer si elle peut traverser le canal de Panama dans le contexte de la crise de COVID-19, ont déclaré mardi à Efe des sources officielles.

Des sources officielles ont expliqué à Efe que, conformément au Règlement sur la santé et la prévention des maladies transmissibles dans le canal de Panama, tous les navires doivent signaler leur état en suivant une série d’étapes, qui comprennent le remplissage d’un formulaire et une visite à bord.

