Quatre haltérophiles espagnols, en Coupe du monde à Rome | Sports pratiques

Quatre haltérophiles espagnols, Atenery Hernández, Víctor Castro, David Sánchez et Alejandro González seront présents du 27 au 31 janvier dans le Haltérophilie Rome 2000, premier test de notation pour la Coupe du monde 2020, et score pour les Jeux de Tokyo.

C’est le “point de départ de la dernière ligne droite“de la période de qualification olympique établie par la Fédération Internationale d’Haltérophilie (IWF), rapporte le Fédération espagnole d’haltérophilie, qui rappelle que “le point culminant” de ce classement sera l’Européen, qui aura lieu à Moscou, du 4 au 12 avril.

La nomination continentale sera la fin de la période de qualification pour Tokyo 2020, et où le nombre d’Espagnols ayant une place pour la grande date de cet été sera connu.

Une grande importance

Par conséquent, des championnats tels que la capitale italienne sont d’une grande importance dans la recherche de points, pour améliorer le classement olympique. Rome a un niveau d’argent en termes de score, c’est-à-dire qu’elle est dans une deuxième étape après les Coupes du Monde et les championnats continentaux.

La participation espagnole, à défaut de connaître les horaires des compétitions, sera intégrée par Atenery Hernández dans la catégorie jusqu’à 55 kg; Victor Castro, dans celui de jusqu’à 67 kg.; David Sanchez, jusqu’à 73 kg., et Alejandro Gonzalez, dans la catégorie jusqu’à 89 kg.

Pour les Jeux de Tokyo, il y a quatorze places pour chaque catégorie olympique, qui sont attribuées huit au premier du classement mondial, une pour les meilleurs de chaque continent et une pour le pays hôte et pour la commission mixte. Tout cela, avec un maximum de quatre athlètes par pays dans les épreuves masculines et autant chez les femmes.

