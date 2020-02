Quatre joueurs mexicains et trois joueurs dominicains ont dirigé “l’équipe All Star” de la Caribbean Series 2020, qui culminera vendredi avec le match de championnat entre les Bulls de l’Est de la République dominicaine et les Lara Cardinals du Venezuela.

L’initialiste Joey Menéses, le ranger central Rico Noel, l’intermédiaire Ramiro Peña et le starter Edgar Torres étaient les quatre Mexicains choisis par les journalistes pour faire partie de la sélection.