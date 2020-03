Quatre Mexicains sur 10 jugent la gestion contre COVID-19 très mauvaise – . Miami (51)

MEXIQUE – Quatre Mexicains sur dix estiment que la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus a été très mauvaise, selon une enquête réalisée la semaine dernière par le consultant d’opinion De las Heras Demotecnia.

L’étude, qui s’appuie sur plus de 9 000 entretiens menés du 17 au 23 mars auprès des plus de 18 ans, montre que 70% des personnes consultées prêtent une grande attention aux recommandations d’hygiène et de prévention émises par les autorités pour éviter la prolifération de COVID-19.

En conséquence, 44% de l’échantillon a cessé de fréquenter des lieux publics surpeuplés, tandis que 46% “par nécessité” ont continué à le faire; De plus, seul un Mexicain sur dix a fait un voyage au cours des sept derniers jours.

Pour l’instant, selon l’enquête, les 367 cas confirmés de coronavirus dans le pays n’ont pas eu d’impact décisif sur la routine des citoyens, puisque seulement 18% des personnes consultées ont cessé de faire toutes leurs activités habituelles.

En revanche, près d’un tiers de la population poursuit sa routine sans aucune variation, tandis que 53% disent avoir arrêté certaines activités quotidiennes tout en en conservant d’autres.

Seulement 17% des personnes interrogées disent connaître une personne malade avec COVID-19, tandis que 80% des personnes disent ne connaître personne qui a contracté la maladie.

Malgré ces chiffres, 61% des Mexicains soutiennent que le coronavirus “est quelque chose de grave”, bien qu’ils considèrent qu’il n’est pas encore devenu hors de contrôle dans le pays.

Le pourcentage de personnes qui considèrent que la pandémie est déjà hors de contrôle au Mexique est de 19%, et 13% pensent qu’elle est quelque peu mineure et qu’elle est contrôlée.

Dans leur dernier rapport, les autorités sanitaires mexicaines ont signalé qu’il y avait 316 cas confirmés de COVID-19 dans le pays et deux décès.

Le président Andrés Manuel López Obrador a précisé ce lundi lors de sa conférence du matin qu’un plan d’urgence sanitaire pour lutter contre le COVID-19 sera présenté mardi.

“Demain, il sera présenté dans le rapport de santé et nous présenterons le plan pour que la population le sache et aussi pour donner plus de tranquillité aux gens; nous sommes prêts”, a-t-il dit.

