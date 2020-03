Quatre semaines réduites à 40 heures | Réseaux sociaux sportifs

Quatre semaines n’avaient jamais duré moins.

Le délai d’un mois donné dimanche dernier par le CIO pour décider de reporter ou non les Jeux olympiques de Tokyo a finalement été ramené à 40 heures, ce qui s’est écoulé entre cette première déclaration et l’annonce faite ce mardi par le Premier ministre japonais, Shinzo Abe.

“Le Japon, en tant que pays hôte, dans les circonstances actuelles, a proposé que le CIO étudie si les Jeux peuvent être reportés d’environ un an afin que les athlètes puissent avoir les meilleures conditions. Thomas Bach a répondu qu’il était d’accord à cent pour cent. cent », a déclaré Abe lors d’une comparution devant la presse, après sa conversation téléphonique avec le président du CIO.

Les “ circonstances actuelles ”, il était inutile de le mentionner, sont les conséquences tragiques de la pandémie de coronavirus qui déferle sur le monde, avec 388 000 personnes infectées et plus de 17 000 décès, des chiffres qui augmentent de jour en jour. Et avec des effets incontournables sur la préparation et le classement des athlètes pour les Jeux de Tokyo.

Selon des sources proches du CIO, Efe et le comité d’organisation de Tokyo 2020 devaient publier une déclaration conjointe à 13h00 GMT confirmant le retard d’environ un an. Mais Abe s’est avancé. À la maison, à sa résidence officielle. Dans la ville qui avait été mandatée en 2013 pour organiser les Jeux 2020 et devra désormais prolonger ses tâches d’un an. Abe a donné un visage et une voix à la grande décision: les Jeux auront lieu en 2021.

“Au-delà de 2020 mais pas après l’été 2021.” C’est la période convenue par les parties pour célébrer les Jeux. Les dates précises ne seront que l’un des milliers de détails que le CIO et ses partenaires devront désormais négocier.

Pour des raisons indépendantes de sa volonté. Comme un moindre mal. Avec la flamme olympique comme lumière au bout du tunnel. Parce que l’important est de sauver des vies humaines et les considérations financières ne sont pas une priorité. Les lieux communs sont bondés sans cesse d’être vrai.

“Un défi sans précédent” pour le mouvement olympique et pour l’humanité tout entière, a déclaré Thomas Bach lors d’une conférence de presse.

“Nous n’avons jamais vu un virus se propager de cette façon dans le monde”, a déclaré le président.

Les voix appelant au report étaient très fortes et surtout celles qui considéraient le terme de quatre semaines comme une agonie insupportable pour les athlètes. Le report des dates semblait logique, retarder la décision d’un mois était incompréhensible.

Parmi les différentes dates de relocalisation des Jeux, Tokyo et le CIO ont choisi 2021. “Pour sauvegarder la santé des athlètes, de tous ceux impliqués dans les Jeux et de la communauté internationale”. Penser à un report plus court, fin 2020, n’avait pas encore garanti la fin de la pandémie.

Les athlètes auront maintenant environ un an pour reprendre les tournois de qualification et retrouver la forme perdue en raison de l’inactivité forcée par le coronavirus. Ceux qui sont en fin de carrière pourront faire l’effort d’ajouter quelques mois supplémentaires. La tenue des Jeux en 2020 aurait été pire pour eux.

Les Jeux partageront à nouveau une feuille de calendrier avec la Coupe Euro et la Copa América de football, comme prévu pour 2020.

Il est maintenant temps de reconstruire l’agenda des compétitions 2021: en juillet, les championnats du monde de natation étaient prévus, également au Japon (Fukuoka), et en août ceux d’athlétisme à Eugene (USA), entre autres événements.

Natalia Arriaga