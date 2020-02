Quatre Top 100 disputent l’Espagne et le Japon avec Osaka et Suarez en tête | Sports

L’égalité de la Coupe de la Fédération de tennis qui affrontera ce vendredi et samedi à La Manga Club contre l’Espagne et le Japon réunira dans les installations du complexe situé à Carthagène la députation de Los Belones quatre joueurs qui figurent parmi les 100 meilleurs au monde avec le Le japonais Naomi Osaka, numéro 10, et l’espagnole Carla Suárez, la 55, comme principaux référents des deux sélections.

Le La Manga Club Tennis Center est le lieu où se déroulera la qualification pour la nouvelle phase finale de cette compétition par équipe nationale, qui se déroulera à Budapest du 14 au 19 avril avec la participation de 12 pays Pendant ce temps, le perdant du crash devra jouer la phase de la permanence dans le Groupe mondial les 17 et 18 avril.