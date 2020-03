Que contient le projet de loi de relance de 2 billions de dollars adopté par le Sénat américain faire face à la crise pour le covid-19?

Que comprend la relance économique aux États-Unis? à cause de la pandémie? 2:35

(.) – Les législateurs du Congrès mettent la touche finale à une facture de relance de 2 billions de dollars pour répondre à la pandémie de coronavirus, avec de l’argent et une assistance régulière aux Américains touchés, aux grandes entreprises, aux compagnies aériennes et aux fabricants, entre autres.

Le Sénat a déjà approuvé le plan de relance historique. Maintenant, le projet de loi ira à la Chambre des représentants pour un vote.

Les journalistes de . ont eu accès au projet de l’initiative. Ceci est une liste mise à jour des faits saillants.

La Maison Blanche et le Sénat conviennent d’un sauvetage économique pour les États-Unis 1:01

Paiements directs aux particuliers

Selon le plan en cours de négociation, les célibataires américains recevraient 1 200 $, les couples mariés recevraient 2 400 $ et les parents disposeraient de 500 $ pour chaque enfant de moins de 17 ans.

Cependant, les paiements élimineraient progressivement les personnes ayant un revenu brut ajusté de plus de 75 000 $, et celles qui gagnent plus de 99 000 $ ne seraient pas admissibles du tout. Les seuils sont doublés pour les couples.

– Katie Lobosco et Tami Luhby

Suspension des paiements de prêt étudiant

Le ministère de l’Éducation suspendrait les paiements des emprunteurs étudiants sans pénalité jusqu’au 30 septembre, selon le projet de loi.

. a rapporté la semaine dernière que le ministère de l’Éducation prévoyait d’autoriser les emprunteurs étudiants à suspendre les paiements sans pénalité et à gagner des intérêts pendant au moins 60 jours.

– Zachary Cohen et Katie Lobosco

Report de la date limite pour obtenir une VRAIE ID

Il y a un nouveau changement dans la sécurité des aéroports américains 1:18

La date limite pour obtenir une VRAIE ID, une identification exigée par le gouvernement fédéral qui sera nécessaire pour que les passagers montent à bord des avions, se prolongera au moins jusqu’en septembre 2021, un an après la date limite actuelle, selon un projet de version du projet. de la loi de redressement du Sénat obtenue par ..

Avant que la pandémie de coronavirus ne se propage à travers les États-Unis, les États se préparaient à accorder aux résidents des permis de conduire ou des pièces d’identité “conformes à la VRAIE ID” avant la date limite du 1er octobre.

– Geneva Sands

Augmentation historique des prestations de chômage

Dans une expansion sans précédent de l’assurance-chômage, le gouvernement fédéral accorderait aux chômeurs 600 $ de plus, par semaine, pendant quatre mois en plus de leurs allocations publiques, allant de 200 $ à 550 $ par semaine, en moyenne selon l’état.

De plus, les législateurs veulent ajouter jusqu’à 13 semaines de prestations prolongées, qui seraient entièrement couvertes par le gouvernement fédéral. Actuellement, les contrôles de chômage de l’État durent entre 12 et 28 semaines, selon l’État.

De plus, l’accord prévoit un nouveau programme d’aide contre le chômage en cas de pandémie, qui fournirait des allocations de chômage à ceux qui sont au chômage, en chômage partiel ou incapables de travailler en raison du virus et qui ne sont pas éligibles aux prestations traditionnelles. Cela comprend les entrepreneurs indépendants et les travailleurs indépendants, qui ne sont généralement pas admissibles à une telle assistance, et les travailleurs de l’économie, qui ne sont pas éligibles dans de nombreux États. Ces avantages refléteraient ce qui est disponible dans l’état d’un individu.

– Tami Luhby

Programme de prêts de 500 milliards de dollars

Le Département du Trésor peut fournir 500 milliards de dollars de prêts, de garanties de prêts et d’investissements.

Cela comprend spécifiquement 25 milliards de dollars pour les compagnies aériennes de passagers, 4 milliards de dollars pour les compagnies aériennes de fret et 17 milliards de dollars pour les entreprises travaillant dans la sécurité nationale. Le reste des fonds, soit 454 000 millions de dollars, est largement libre d’octroyer des prêts aux entreprises, aux États et aux municipalités.

La mesure comprend des restrictions sur les entreprises qui reçoivent les prêts. Ces sociétés ne peuvent pas émettre de dividendes jusqu’à un an après la fin du prêt et doivent conserver 90% des emplois à partir du 24 mars, “dans la mesure du possible”, via septembre. Les prêts ne peuvent pas non plus durer plus de cinq ans.

Le programme contient une disposition spécifique concernant les prêts directs aux moyennes entreprises, définis entre 500 et 10000 employés, ainsi qu’aux organisations à but non lucratif, où aucun paiement ne sera effectué au cours des six premiers mois suivant l’octroi du prêt.

Une commission de surveillance du Congrès contrôlera la manière dont l’argent est dépensé.

– Jeremy Herb

Les sociétés Trump ne peuvent pas obtenir d’argent

La législation interdit aux fonctionnaires fédéraux et à leurs familles immédiates d’obtenir des fonds du programme de 500 milliards de dollars.

Entreprises détenues ou détenues en partie par le «président, le vice-président, le chef d’un département exécutif ou un membre du Congrès; et le conjoint, le fils, le gendre ou la belle-fille »seront exclus. La disposition s’applique à toute personne ayant une participation de 20% ou plus dans une entreprise.

C’était une disposition clé pour les démocrates soucieux que Trump fournisse des fonds à ses entreprises personnelles dans le cadre de l’aide humanitaire.

– Jeremy Herb

Pas d’argent pour le mur de la frontière

Le ministère de la Défense recevra 1,2 milliard de dollars pour la réponse de la Garde nationale au coronavirus. À ce jour, plus de 10 000 membres de la Garde nationale ont été activés.

Un milliard de dollars supplémentaires est disponible pour les achats dans le cadre de la Defense Purchase Act.

Notamment, bien que le Pentagone puisse transférer l’argent vers d’autres comptes «applicables», il interdit de transférer des fonds vers le compte de drogue, un compte qui a été utilisé pour financer le mur frontalier de Trump.

– Ryan Browne

Les compagnies aériennes et les aéroports obtiennent ce qu’ils veulent

Qu’adviendra-t-il des 2 000 pilotes mexicains avant le coronavirus? 4:40

Le paquet comprend 32 milliards de dollars en subventions pour les salaires et les avantages sociaux pour l’industrie aérienne décimée.

Cela comprend 25 milliards de dollars pour les compagnies aériennes de passagers, 4 milliards de dollars pour les compagnies aériennes de fret et 3 milliards de dollars pour les entrepreneurs de l’industrie tels que la restauration, les bagages, la vente de billets et le nettoyage des avion.

En outre, 25 milliards de dollars supplémentaires pour les compagnies aériennes de passagers et 4 milliards de dollars pour les compagnies aériennes de fret seront disponibles sous forme de prêts ou de garanties de prêts.

Il est interdit aux sociétés bénéficiaires de procéder à des licenciements, à des baisses de salaire ou à des rachats d’actions et à l’émission de dividendes aux investisseurs jusqu’en septembre. Il fixe également des limites à la rémunération des dirigeants.

Les compagnies aériennes peuvent également être tenues d’exploiter des liaisons qu’elles souhaiteraient sinon annuler en raison du faible nombre de passagers ou de la rentabilité. En vertu du projet de loi, le ministère des Transports peut exiger des transporteurs aériens qu’ils continuent de desservir les routes, en particulier pour «les besoins des petites collectivités éloignées et la nécessité de maintenir des chaînes de santé et de transport qui fonctionnent bien». l’approvisionnement pharmaceutique, y compris les dispositifs et fournitures médicaux. “

– Greg Wallace

Les hôpitaux recevront des milliards

Le plan de relance fournirait environ 117 milliards de dollars aux hôpitaux, selon un calcul de l’American Hospital Association, qui l’a qualifié de première étape importante.

Le projet de loi crée un fonds de santé publique et d’urgence sociale de 100 milliards de dollars pour rembourser les prestataires pour les dépenses et les pertes de revenus liées à la pandémie de coronavirus. Environ 65 milliards de dollars iront aux hôpitaux, le reste aux médecins, infirmières, prestataires et autres, a indiqué l’Association.

La législation augmente également les remboursements de 20% pour le traitement des patients Medicare avec covid-19. Et il élimine 8 milliards de dollars de réductions de paiement prévues pour les hôpitaux qui desservent un grand nombre de patients non assurés et Medicaid, ainsi que la suppression temporaire d’une réduction de 2% pour le traitement des patients Medicare, qui faisait partie des réductions budget automatique avec faible rétention.

L’American Hospital Association, avec l’American Medical Association et l’American Nurses Association, a demandé au Congrès de fournir 100 milliards de dollars aux prestataires de soins de santé et au personnel pour lutter contre l’épidémie.

–Tami Luhby

Ce que Trump a dit à propos de l’économie et des drogues 16:16

Entrepreneurs et pigistes

Les entrepreneurs indépendants et les travailleurs des plateformes en ligne, les travailleurs de garde et les travailleurs temporaires seront admissibles à l’aide fédérale. Le langage pourrait apporter une certitude supplémentaire à des millions de travailleurs à temps partiel qui conduisent pour Uber ou effectuent des livraisons pour Amazon, dans ce qui est devenu une partie importante de l’économie numérique.

Les dispositions répondent aux demandes des cadres techniques, y compris le PDG d’Uber Dara Khosrowshahi, qui a écrit cette semaine au président Donald Trump pour demander un soutien financier aux conducteurs d’Uber.

“Mon objectif par écrit n’est pas de demander un renflouement pour Uber, mais plutôt un soutien aux entrepreneurs indépendants et, une fois que nous avons surmonté la crise immédiate, la possibilité de leur fournir légalement un véritable filet de sécurité à l’avenir”, a écrit Khosrowshahi.

Des sociétés économiques indépendantes comme Uber se sont battues avec acharnement au niveau de l’État, en particulier en Californie, pour éviter d’avoir à classer leurs chauffeurs parmi les employés qui seraient éligibles aux avantages sociaux.

– Richard Davis

Protections contre la forclusion et les expulsions

Le projet de loi comprend des protections du logement contre la forclusion et l’expulsion des locataires.

Il indique que toute personne confrontée à des difficultés financières du coronavirus recevra une clémence sur un prêt hypothécaire soutenu par le gouvernement fédéral pouvant aller jusqu’à 60 jours, qui peut être étalé sur quatre périodes de 30 jours chacune. La loi stipule que les gestionnaires de prêts hypothécaires soutenus par le gouvernement fédéral ne peuvent pas entamer le processus de forclusion pendant 60 jours, à compter du 18 mars.

Le projet de loi ne permet pas non plus que des frais supplémentaires, des amendes ou des intérêts soient facturés en raison de retards de paiement. Il comprend des protections similaires pour ceux qui ont des prêts hypothécaires multifamiliaux fédéraux, leur permettant de recevoir une clémence de 30 jours et jusqu’à deux prorogations de 30 jours.

Ceux qui ont des prêts hypothécaires garantis par le gouvernement fédéral et qui ont des locataires ne seraient pas non plus autorisés à les expulser uniquement parce qu’ils n’ont pas payé de loyer pendant une période de 120 jours et ne peuvent pas percevoir d’impôts ou d’amendes des locataires pour ne pas avoir payé de loyer.

– Jeremy Herb

25 millions de dollars pour le Kennedy Center

Le projet de loi contient 25 millions de dollars pour soutenir le John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington.

Un assistant démocrate familier avec les négociations a déclaré que le financement est soutenu par les deux parties.

«Il s’agit d’un organisme fédéral financé par une combinaison d’allocations et de revenus de billets. Ils ont dû annuler toutes leurs présentations, ils n’ont donc aucun revenu et ils ont déjà licencié près de 800 personnes. S’ils n’obtiennent pas de perfusion en espèces, ils deviendront insolvables et ne pourront peut-être pas rouvrir “, a déclaré l’assistant.

Le Kennedy Center a fermé ses portes le 17 mars et ne prévoit pas rouvrir avant le 10 mai au moins.

Le programme de secours comprend également 75 millions de dollars pour le National Endowment for the Arts, un programme fédéral que Trump a tenté de couper de ses propositions budgétaires au cours des quatre dernières années et a déjà vu son budget diminuer lors d’un congrès dirigé par les républicains. plusieurs millions de dollars.

– Kate Bennett

Plus de fonds pour l’aide alimentaire

Le projet de loi prévoit 450 millions de dollars pour le Programme d’aide alimentaire d’urgence, qui approvisionne les banques alimentaires, qui devraient servir davantage de personnes à mesure que les pertes d’emplois augmentent. Environ 350 millions de dollars achèteraient de la nourriture supplémentaire et 100 millions de dollars seraient utilisés pour la distribution.

Le forfait prévoit également 200 millions de dollars pour l’aide alimentaire à Porto Rico et dans d’autres territoires américains, ainsi que 100 millions de dollars pour la distribution de nourriture dans les réserves amérindiennes.

Bien que le projet semble fournir des milliards de dollars de financement supplémentaire pour le Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (coupons alimentaires) et le Programme de nutrition infantile, il n’augmenterait pas l’admissibilité ou les avantages.

– Tami Luhby

Rapatriement américain

Le projet comprend 324 millions de dollars pour le Département d’État, ainsi que de l’argent spécifiquement pour les “frais d’évacuation”, selon un projet obtenu par .. La législation proposée ne précise pas qui serait rapatrié, qu’il s’agisse de diplomates américains ou de citoyens américains vivant à l’étranger, ou potentiellement des deux.

Un haut responsable du Département d’État a déclaré que 9 300 Américains avaient déjà été rapatriés. Un haut responsable du Département d’État a déclaré que le gouvernement recherchait 13 500 Américains à la recherche d’aide à l’étranger.

– Marshall Cohen et Jennifer Hansler

USA demande aux citoyens de retourner dans le pays au milieu 0:23

Corps de la paix, programmes diplomatiques et réfugiés

Le projet de loi comprend 88 millions de dollars pour le Peace Corps, une agence indépendante du gouvernement américain qui envoie des volontaires américains à l’étranger. L’organisation a suspendu toutes ses opérations la semaine dernière et a évacué ses bénévoles. Son directeur a déclaré que les opérations reviendront à la normale “lorsque les conditions le permettront”.

En outre, la mesure prévoit 324 millions de dollars supplémentaires pour les programmes diplomatiques, 258 millions de dollars pour l’aide internationale en cas de catastrophe, 350 millions de dollars pour l’immigration et l’aide aux réfugiés et 95 millions de dollars pour les dépenses de fonctionnement de l’Agence des États-Unis pour Développement international (USAID).

Il autorise également les agences à administrer les serments d’office à distance, mais ils doivent soumettre un rapport aux comités concernés “décrivant le processus et les procédures d’administration de ces serments, y compris une vérification appropriée”.

– Marshall Cohen et Jennifer Hansler

