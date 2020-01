Que disent les mathématiques sur la façon de préparer un bon café expresso | L’avenir

Sur la façon de préparer un bon expresso, il y a beaucoup de littérature: il y a des conseils sur quand et comment moudre le grain de café, comment le presser, comment l’eau doit être ou comment la servir; Mais que recommande la science pour préparer cette boisson?

Il n’est pas habituel que les mathématiciens, les physiciens et les experts en matériaux aient parmi leurs priorités “la formule” d’un bon express, mais un groupe d’entre eux, provenant de centres aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Suisse, s’y sont mis. Le résultat: un plus petit nombre de grains plus grossièrement moulus sont la clé d’un espresso.

Cela serait également moins cher à préparer, plus cohérent et tout aussi fort, ce qui “défie la sagesse commune sur le café expresso”, dit une note du groupe Cell, à laquelle appartient le magazine Matter, dans laquelle les chercheurs publient leur étude.

La règle générale: le café très fin

Bien que de nombreux facteurs soient impliqués, la règle générale pour préparer un expresso est de moudre une quantité relativement importante de grains de café presque aussi finement que possible. Le broyage fin, selon le bon sens, signifie plus de surface exposée au liquide coulé, ce qui devrait augmenter le rendement de l’extraction.

C’est-à-dire la fraction de café moulu qui se dissout réellement et se termine dans la boisson finale.

Cependant, lorsque les chercheurs ont développé un modèle mathématique pour expliquer la performance de l’extraction du café en fonction de facteurs qui peuvent être contrôlés par un professionnel – tels que la masse et la pression de l’eau et la finesse, la sécheresse ou la rugosité des grains – et l’ont comparé Avec la préparation d’un café, ils ont vu que les choses étaient quelque peu différentes.

Le broyage du grain si fin, comme la norme de l’industrie, obstrue le lit de café, réduisant le rendement de l’extraction, gaspillant la matière première et introduisant une variation de saveur, selon les scientifiques, qui après des milliers de tentatives ont réussi une recette pour maximiser l’extraction et produire simultanément une saveur similaire.

“Cela semble contraire à l’intuition”, mais les expériences et les modèles suggèrent que “des boissons efficaces et reproductibles sont accessibles simplement en utilisant moins de café et en le broyant plus épais”, explique Christopher Hendon, informaticien à l’Université de l’Oregon (USA) et un autre des auteurs de cette recherche, pour laquelle l’électrochimie a également été utilisée.

De plus, cette formule pourrait entraîner des gains et des avantages économiques pour la durabilité, selon les responsables, qui soulignent néanmoins que ses résultats ne sont pas destinés à réduire toute la préparation du café à une seule formule et à un seul profil de saveur.

Express: règle des préférences et des goûts

“Bien qu’il existe des stratégies claires pour réduire les déchets et améliorer la reproductibilité, il n’y a pas de point optimal évident pour l’espresso”, reconnaît Hendon, car il y a “une énorme dépendance des préférences des gens” par rapport au café.

Dans ce travail, conclut ce chimiste en informatique, les variables à prendre en compte si l’on veut mieux marcher dans «l’espace paramétrique» de la préparation d’un café expresso sont exposées. EFEfuturo